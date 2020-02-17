«Морось свал монь марто, свал седейсэнь ды ойме потсон»

Исяк, даволковонь 16-це чистэ чачома чинзэ тешкстызе Мордовия Республикань Народной артисткась Анна Григорьевна Атласова.

Кемтяно, морыцясь седе товгак карми кецявтомо эйсэнек од ды мазый моросо, седеяк вере тёкшос кепедьсы эрзянь музыкальной искусстванть. Шожда ды кувака ки теть, Анна Григорьевна! Эрямосот улест седе ламо маней ды валдо чить, перькат – паро ды кемевикс ялгат. Кода тонсь вечкат морамо, истя тоньгак кадык вечктядызь кунсолыцятне! Ульть свал шумбракс, одокс ды мазыекс!

Анна Григорьевна Атласова (тейтерькс Борисова) чачсь Мордовиянь Отяжбуень Таразбуе велесэ. Моронтень вечкемась сась тензэ овсе вишка пингстэ. Школадо мейле сась Саранскоев музыкальной училищав тонавтнеме. Экзаменэнь максомсто сонзэ кунсолызе Г.И.Сураев-Королев композиторось, кона се шкастонть пурнась «Келу» ансамблясо васенце морыцятнень. Анянь гайтев, виев, киньгак ёнов а молиця вайгелезэ сеске тусь композиторонть мельс. Те ульнесь 1979 иестэ. Се шкастонть саезь Анна Атласовань эрямозо кеместэ сюлмавозь «Келу» ансамблянть марто. Вейсэ морамодо башка Атласова кармась варчнеме вайгелензэ ськамонзояк, мейсэ седеяк келейстэ невтизе морамонь ёрокчинзэ. 1994 иестэ Мордовия Республикань музыкальной искусстванть виевгавтомасо покш путовксонть кисэ сонензэ максозь «Мордовия Республикань заслуженной артистка», 2017 иестэ – «Мордовия Республикань народной артистка» лемтне.

Морось – ине вий…

Весе, мезе теи ломанесь, келя, теи пекензэ пештямонть кисэ. Мезе мерят тень каршо? Истямокс, нать, сонзэ теизе Пазось ды тень кияк а полавтсы. Апак ярса, пекень апак пештя ломанесь алкукскак кувать а цидярды.

Ярсамс веши оймеськак. Апак андо сон истя жо карми нурьгамомо, куштамо ды кевензамо. Ды васенцесь, мезесь ванстсы ойменть тень эйстэ, те – морось. Ломанесь а стяко кармась ладсеме сынст. Морось – те ине вий, конань арась питнепезэ.

Ды ялатеке аволь эрьва морось – моро, ды аволь эрьва морыцясь – морыця. Паро морось весть чачи ды зярдояк а кулы. Паро морыцянть весть марясак ды зярдояк а стувтсак.

Сядонь сядоксть марсия «Вирь чиресэ» эрзянь моронть ды свал сонзэ кунсоломсто потмован коткудавт чийнезевить, весе рунгован салмукст-салмукст туить. Седеяк пек, зярдо сонзэ серьгедьсызь «Келу» ансамблясо морыцятне ды зярдо сонзэ ушодсы тосонь солисткась Анна Атласова. Монень маряви, сондензэ парсте те морось а саеви киненьгак. А стяко вейке концертсэ, кона ульнесь Московсо ды ков тердезель «Келу» ансамблясь, зярдо Анна Атласова серьгедизе «Вирь чиресэ» моронть, весе залось стясь ды весе вейкень пес кунсолызь сонзэ стядо.

Теке одс чачсь «Иванонь Филёсь» кезэрень мороськак, конань ушолеме Сураев-Королев васенцекс кармавтызе Анянь. Ды эзь маняво. Анянь тусто, ойме потсто молиця вайгелезэ солавтылизе эрьванть седеензэ.

Лия моротненьгак Атласова морси эсензэ ладсо. Вайгелензэ киньгак марто а човорясак. Моры истя, кода мери седеезэ. Морось – оймень лисьмапря, конань пачк неяви весе се, мезесь талновты эсензэ морыцянть.

А стяко сеяк: сонензэ седе пек малавикст истят моротне, конатнень вельде невти эсензэ ёжомарямотнень, сень, мезе седей потсонзо. Ды косо улить валт, поэзия. Морось улезэ, кода тундонь нармунесь: телень перть учат-учат эйсэнзэ, сы тундось – кепети менельс, нолдасы жойниця вайгелензэ, мартонзо лембе, кеняркст ды кемема канды.

«Келусо» морамо шкастонть тонавтнезь моротнень юткс кармась совавтомо одт. Сайсь сетнень, конат педясть оймезэнзэ. Сеске вечкевсь Маризь Кемалень валонзо лангс Н. Митинэнь вейке морось. Валтнэ эйсэнзэ, теке мерят, эсензэ ланга.

«Зяро чить ды веть ськамон эскелян…»

Сонзэ уцяскантень седеяк пек лади лия морось – «Косат эно тон?» (валтнэ Маризь Кемалень, моравксось Н. Митинэнь).

Зяро чить ды веть ськамон эскелян?

Зяро сёксть-телеть тондеть

сюмордян?..

Истя лиссь: сонгак, кода морави те моросонть, овсе одсто кадовсь ськамонзо. Мирдензэ Колянь марто содасть вишка пингестэ саезь. Чачсть вейке велесэ, эрясть шабрацек, школавгак якасть вейсэ. Покшсто касозь, ютксост сыремсь вечкемань сяткине. Армияв туемадо икеле Коля сась Анянень ды мерсь ансяк вейке вал: «Учомак».

Аня учизе. Налксесть свадьба. Эрямо кармасть Саранскойсэ. Аня морсесь «Келусо», Коля сиведизе прянзо теке жо ансамблянтень шоферэкс. Кеняркстнэнень арасель пе. Вейке омбоце мельга чачсть кавто тейтерест: Марина ды Галя. Кода эрьва кудосо, эйкакшонь трямсто эрьва мезть эрсесть. Мелявкстнэ, стакачитне эзть ютне сынст вакскаяк. Аня ды Коля маштсть сынст цидярдомо ды эрямонтень кенярдомо. Мезе лия эрявсь уцяскантень? Анянь седеезэ моразь морась.

Ансяк а кувать тенст савсь кеняркшномс. Вачкодьксэсь, кона апак учо прась лангозонзо, чополгавтызе эрямонзо. Весть, «Келу» ансамблясь якась васоло велев морамо. Мекев ардомсто, автобусось нолаштсь килангстонть ды сяворсь. Весень Пазось ванстынзе, а вана Колянь саизе… Аня кадовсь ськамонзо кавто эйкакш марто. Пурнындерямс сельведтнень, зяро савсь тензэ авардезьгак авардемс, нильнезьгак нильнемс – аволь вейке тодов тюрякс начкиль. Ёжос самс ды вийс совамс тагояк лездась тензэ морось.

Чачома велесь –

эйдень лавсь

Мезе илязо лисе, эрямось а лотки. Истя ульнесь Анянь мартояк. Таго концертт, масторонть келес ардтнемат. Якасть эрьва кува. Россиянть, ловт, ютызь педе-пев.

«Келунть» марто вейсэ морамодо башка, Атласова седе сеедьстэ кармась морсеме ськамонзо. Морамонь ёрокчизэ седеяк редязель. Кармасть тердтнемензэ ськамонзо морамо. Аня зярдояк эзь покшкавтне. Паро-берянь ёжозо – моли. Сеедьстэ питневтеме ды ки соды ков. Оренбургов тердьсызь – Оренбургов моли, седе васов – седе васовгак сырги.

Икелень моротнень юткс кармась совавтомо одт. Сонзэ репертуарсо ней истят композитортнэнь морост, кода Н. Кошелева, Н. Митин, Н. Спиркин, Г. Вдовин, В. Родионов ды лият. Неть моротнесэ васенце таркасо таго вечкемась: чачома таркантень, тиринь авантень, эйкакштненень. Мезеяк ули сындест питней? А стяко Анна Григорьевна весемеде пек вечки морамо Н.Кошелевань «Весемеде мазыйнем» (валтнэ С.Кинякинэнь), «Лавсень моро» (валтнэ А.Доронинэнь) моротнень. Сынст вельде сон панжи седейлембензэ, вечкеманзо эйкакштненень ды тиринь аванстэнь. Елизавета Тимофеевна тетянзо Григорий Никанорович марто трясть-кастсть сисем эйкакшт: кавто ялакст ды вете сазорт. Аня котоцель. Эрясть весе кеме ояксчисэ. Кудосост аволь ансяк сёвномат, казямо валткак эзть марсеве.

Апак тално а морави тензэ «Тиринь веле» мороськак (валтнэ Н. Мокшинэнь, моравксось Г.Вдовинэнь). Моры, икелензэ сти велесь, косо чачсь-кассь ды, кода морави лия моросонть («Кадса пулев ошонть»), «тиринь кельсэ кортамо кармась».

«Таразбуесэ чачинь, Таразбуесэ касынь»… Истя ушодови лия од морозо, конань сёрмадызе Таразбуесэ чачозь цёрась Н. Моисеев. Те морось Анна Атласовань туртов теевсь сехте вечкевикстнэстэ вейкекс. Ды те чарькодеви мекс. Эйсэнзэ морави чачома веледензэ. Таразбуесь сонзэ туртов свал кадови эйдень лавсекс, кона нурсевти-оймавты седеензэ, талновты ды кецявты оймензэ. Тосо ютась эйкакшпингезэ, те веленть марто сюлмавозь сехте валдо ледстнеманзо, ды ков свал карми тердеме седеезэ «ловцокс коштто симеме», Сарка лей чирева якамо, валскень зорянь вастомо.

Эйкакштнэ – кенярксозо, кемемазо, уцясказо

Аламо содамс морот, сынст эрявить пачтямс кунсолыцятнень оймес. «Моронь кунсоломсто ломантнень сельмсэ мезеяк а кивчкади – виеть, ловт, ёмавтнят стяко»,– видькстась весть Анна Григорьевна.

Шожда меремс Ансяк кода тень теемс? Азё терявт кунсолыцятнень седейс сыремтемс сяткине, зярдо ламонь сынь истя казякадсть, истя кевензасть, таргик икелест эсеть седеенть, ёртык икелест – тарцк а теить? Текень пес ламот а содасызь тиринь келест. Мезе тенст морат – а чарькодить. Ваныть лангозот чаво сельмсэ ды учить, зярдо рузонь моро ушодат. Истямо шкасто Анна Григорьевнань ёжозо седеяк апаркстомкшны. Мекс истямокс теевинек: арась меленек а тиринь келенть содамс, а морот кунсоломс? Сонсь Атласова весе оймева вечксы эсензэ келенть. Тонавтынзе тенень эйкакшонзояк. Марина ды Галина парсте кортыть рузокскак, эрзякскак. Сынь, эйкакштнэ, – кенярксозо, кемемазо, уцясказо. Марина тусь аванзо киява. Морси «Разгуляй» ансамблясо. Галяяк свал вакссонзо, «Келу» ансамблясо седи домрасо. Те кинть лангс Анна Григорьевна аволь сонсь чалгавтынзе. Мекевланк, эзь мерне тенст туемс сонзэ мельга. Артистэнь эрямось аволь шождатнестэ. Зяро вийть сави путомс, зяро талномат талномс, зяро ливезь валомс ды шумбрачи максомс – содасы ансяк се ломанесь, кие лаки те тевсэнть. Тейтерензэ ялатеке эзизь кунсоло, тусть сонзэ кияванть. Кавонест ней мирдень кедьсэть. Кавонест ней эсест цёра-эйдест: Маринань – Мирон, Галянь – Матвей. Сынст туртов Анна Григорьевна максы весе седей лембензэ ды вечкеманзо.

Виензэ сацтни эрьва ков

Атласова а капшиця, а эряскалиця. Мелявксонзо-сэредьксэнзэ седе сеедьстэ кирди седей потсо, снартни а ливтнемс лангс ды а невтнемс лиятнень икеле. Теке марто сон видечинь вечкиця, а машты улеме, кода лият, соланя вайгельсэ мурныця псакинекс – кие вадяшасы, сень пильге ёжос эцияк. Косо мезе а истя, а чатьмони. Корты сельмс, мелензэ-арсеманзо ёвты видьстэ, мезеньгак апак сёпо. «Келу» ансамблянь мелявкстнэ – сонзэ мелявкст. Коллективсэнть мезе илязо лисе, вачкоди Анна Григорьевнань седейскак. Сон васенцетнень ютксо, кить каить вал сень кисэ, кие а чумо, ды сеске аравтсызь тарказонзо се ломаненть, кона мезекскак а путы лиятнень. Те, чарькодеви, аволь весень мельс тукшны. Секс эсензэ мельгаяк ваныть аволь кавто, сядо сельмсэ. Черь илязо пра прястонзо – сеске редясызь ды – верев пеняцямо ды «кискань вызавтнеме». А мезть сёпомс, савкшнось ды аволь вестькак, кирдемс апарот неть «паронь арсицятнень» пельде.

Виензэ ялатеке сацтни. Ды аволь ансяк сеть апаротнень цидярдомс. Ниленьгеменде ламо иеть сон пии-палы артистэнь тевсэнть. Таштавсть ламо морот. Сынст эрявить сёрмадомс. Тень туртов эрявить ярмакт. Косто сынст саемс? Мельгаст ней эстеть сави чийнемс-вешнемс. Се, мезе пандыть тензэ, ярсамс-оршамскак аволь свал сатыть. Секс сави эстензэ чийнемс-вешнемс «ярмаков зепетнень» ды энялдомс икелест. Паро, мукшновить седе сюпав ломанть, лездыть тензэ косо тевсэ-валсо, косо ярмаксо. Неть, васняяк: Саранск ошонь прявтось П.Н. Тултаев, «Тепличное» ГУП-нь прявтось А.М. Живаев, Сырзань ошсто И.В. Кистанов, Самарасто – И.Е. Хугаев ды ламо лият. Анна Григорьевна а лоткси ёвтамодо тенст седейшкавань сюкпря. Сынстемест, келя, монень а нолдавольть кавто дисктне. Васенцесь лиссь «Косат эно тон?» лем ало. Эйзэнзэ совасть 20 морот. Весе сынь эрзянь. Омбоцесэнть, конань лемезэ «Моя Мордовия», 12 морот. Пелест – рузонь кельсэ.

«Моры – оймезэть тештень рисьметь викшни»

- «Моры Мордовия Республикань народной артисткась Анна Атласова!» – истя меельце шкастонть яволявтнить эйсэнзэ эрьва косо. Кода икелеяк, истя нейгак сонзэ вастыть виев цяпамосо. Весе содыть, те морыцясь а манясынзе учомаст, кази тенст мазыйдеяк мазый морот. Истя эрсияк. Морыцянть тусто, ойме потсто молиця вайгелезэ, кона, кода келей ды домка лей, косо стамбарнэ ды сэтьместэ шольнезь, косо горнипов ладсо чолдердезь, косо тундонь чадыведекс чадозь, пачкоди эрьванть седейс. Кода весть мерсь тень вейке ломань: «Атласова моры – оймезэть тештень рисьметь викшни». Седе видестэ а ёвтасак.

Раиса Щанкина