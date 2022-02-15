«Штырма лей» ансамблясь вансты эрзянь койтнень

Покш Березникень райононь Парынзэле велесь неень шкане содавикс уш весе масторонть келес. Тесэнь эрицятне весе седейсэ бажить ванстомс эсь раськень койтнень-кирдатнень, вельмевтемс эсь культуранть. Истя, 2019 иестэ тесэ пурназель «Штырма лей» ансамблясь, кона лемдезель веленть малава чудиця Штырма леенть лемсэ.

Ансамблянть прявтсо – велень эрицясь, содавикс тонавтыцясь Людмила Яковлевна Ледяйкина. Сон миненек ёвтнеськак ансамблянть пурнамодо-теевемадо, пачтясь эсь эрямодонть ды шкинемань ундокстнэде.



ВЕЛЕНЬ АНСАМБЛЯ



– «Штырма лей» ансамблясь теевсь 2019 иестэ, зярдо минек Парынзэлесэ кармасть лисеме вадря полавтомат. Мезенть кисэ покш сюкпря «Новое село» общественной вейсэндявксонь прявтонтень Евгений Евгеньевич Ледяйкиннэнь. Сон полавтызе аволь ансяк велесэ эрямонть, полавтынзе эрицятнень вановтост, – корты Людмила Яковлевна. – Вейке чистэ весе эрицятне пурнавинек велень клубс ды кортнинек мелявтыця кевкстематнеде. Те вастовоманть шкасто лисськак арсемась пурнамс ансамбля. Монь кода-бути сеске аравтымизь прявтокс, лиятне жо кочкавсть пурнавозтнень ютксто.



Кода тешксты Людмила Яковлевна, велесэ эрьвась парсте соды вейке-вейкеде, соды, кинь кодат маштомачинзэ, кинь ули ёрокчизэ шкинемантень. Тень кувалма, ансамблянть составозо куроксто кочказель. Морыцякс кармасть Тамара Николаевна Каряйкина, Зинаида Николаевна Яськина, Лидия Анатольевна Храмова, Зоя Андреевна Ледяйкина, Людмила Михайловна Макушкина, Валентина Ивановна Ларькина, Мария Александровна Догорова (ней уш тусь эрямостонть) ды прявтокс кемекставсь Людмила Яковлевна Ледяйкина. Эрицятне теске жо, клубсо, кармавтызь аватнень серьгедемс моро, варчамс, кода вайгелест ладить. Ды дебютокс кармась «Дудкине» Парынзэлесэ вечкевикс морось. Кунсолыцятненень морамось тусь мельс. Истя теевсь од ансамбля – «Штырма лей». Теске жо кемекставсь: «Штырма леесь» карми велень ансамблякс.



– Минек велесэ ули «Парынза» ансамбля, конась содавикс весе масторонть келес. Сон кандтни «народной ансамбля» лементь. А «Штырма леесь» кармась эсенек велень ансамблякс. Ды минтеменек велесэнть а ютни вейкеяк мероприятия, а эрси вейкеяк кенярксчи. Ков а тердьсамизь, сатано ды моратано. Моратано седе ламо тиринь эрзянь кельсэ. Пек бажатано вельмевтемс эрзянь кезэрень моротнень, конатнень морсесть минек покштятне-бабатне. Истят морот минек улить, минь сынст покш мельсэ моратано. Моратано рузонь кельсэяк. Кунсолыцятне сынсткак вешить. Эрицятне велесэнек морыцят, вечкить кенярксчить ды вастовомат, косо гайгить мазый морот. Эсенек велень морыцятнень седеяк вечксызь кунсоломо. Ды бути ули пачтямо концертэнь ютавтомадо, весе велесь клубс пуроми, – ёвтни Л. Я. Ледяйкина.



Ансамблясь свалшкане ютавтни репетицият. Аватне тонавтнить од морот ды покш мельсэ анокстыть кенярксчитненень. Эряви меремс, Парынзэлесэ тешкставить весе покш читне. Кода Од иестэ ушодыть ды истя мельга-мельцек: вастыть Роштованть, Мастянть, Отечествань ванстыцянь ды Раськеютконь авань читненень алтазь кенярксчитнень, веленек тешкстыть Троицянть, конась ловови велень чикс. Самай тенень Людмила Яковлевна сёрмадсь моро Парынзэле веледенть.



Моро Паракина веледе



Вай, велесь, велесь, Парынза велесь.

Велесь кезэрень – эрзянь покш веле.

Мейсэ содавикс те мазый велесь?

Мейсэ лиякстомсь те паро велесь?



Веленть куншкава асфальт ки ветязь,

Кинть кавто ёнга трава-мурава.

Веленть пертьпельга пиже вирть

касыть.

Веленть малава паксят

лымбакстнить.



Паро ломаньсэ те велесь сюпав.

Паро ломанть те веленть кирдить.

Кизэнь куншкава, эрьва иестэ,

куншкакуросо

Пурнавкшныть эрзят – велень

кирдицят.



Эрьва иестэ, Троицянь чистэ,

Парынзэлесэ покш озкс ютавтыть.

Весе ломантнень, мик лия велева

праздникев тердить.

Кортыть ды арсить, кода велесэнть

лиякс эряма,

Лиякс эряма ды важодема?



Покш реве печкить,

Карпа калт кундыть – ярсамо пидить,

Пек тантей брага аватне теить.

Морсить ды киштить,

Зярс сынь а сизить.

Седейшкавань валт ютковаст

кортыть.

Секс пек полавтовсь Парынза велесь,

Секс пек лиякстомсь кезэрень велесь.



Веленть куншкасо Культурань кудось,

Косо арсевить велень покш тевтне.

Тосо эйкакштне налксить ды ловныть,

Сыре ломантне сеедьстэ сакшныть

Кенярксонь вешнеме, виень пурнамо.



Парынзэлесэ мон эрян!

Парынзэлесэ кудом!

Велесэнть монь ялган, раськень,

Секскак веледенть моран.



ЭРЯМОНЬ КИТЬ-ЯНТ



Сонсь Людмила Ледяйкина 41 ие важодсь школасо. Тонавтсь велень эйкакштнень рузонь келентень ды литературантень ды эрзянь келентень ды литературантень. Ды кода корты сонсь, народной образованиянтень максынзе весе виензэ.



– Школасо важодемань иетнень перть ламо теинь общественной тевтнедеяк, – тешксты Людмила Яковлевна. – Ламо роботынь эйкакштнень олимпиадатнес анокстамонть коряс, пек ламо теинь морамонь ёнкссонть. Школасонок ульнесь хор, мон ульнинь ответственной сонзэ кисэ. Нотат овсе кодаткак а содан, важодинь свал эсь вановтон коряс. Ды мезеяк лангс апак вано, минек хорось свал лисиль изницякс ютавтовиця пелькстамотнесэ. Важодемась покшоль. Ды нейгак, кадык пенсиясан уш ламо иеть, тевтеме овсе а аштеван. Эрямом пек активной. Ков а тердьсамизь, молян покш мельсэ. А ней седеяк пек, эдь веленек одс ушоды эрямо. Ней минь совавтозь Туристэнь маршрутс, весементь тейтяно, штобу веленек улевель икеле. Эдь мезе улевель веленть марто, бути аволь Е.Е. Ледяйкин. Ёмаволь бу велесь. А ней минек сюпавдояк сюпав культурной эрямонок.

Теке шкасто Людмила Яковлевна уш ламо иеть моры Покш Березникень райононь ветеранонь хорсо. Хорось кандтни «Надежда» лементь, сонзэ прявтсо Мордовия Республикань культурань заслуженной роботникесь Тамара Фёдоровна Кедяйкина.



Морамодонть башка Л. Я. Ледяйкинань ули ёрокчизэ сёрмадомасояк. Истя, 2018 иестэ сон нолдась «Мой край и моя родословная» книга, конасонть ёвтни тиринь Парынзэледензэ, эсь раськеденть. Те книгась кармась покш казнекс тиринь велентень, эдь икеле Парынзэленть ланга кияк эзь сёрмадокшно.



– Пётр Иванович мирдем эрямосто тусь 2018 иестэ. Эйкакштне роботыть, мон жо кадовинь чаво кудос. Васень шкасто куринкасо аватне лездасть тень, сынськак яла мартон аштеме сыльть, монськак тенст якилинь. А мейле арсезевинь, мезть чаво якан, эряви эстень муемс тев. Истя карминь сёрмадомо. Стихть икелеяк лиясто сёрмалинь, ней жо весе виень максынь книгантень. Материалом зярыя пурназь ульнесь, теньсэ мирдемгак пек лездакшнось. Ёвтыль стувтозь лемтнень, фамилиятнень. Книгась истя пурнавськак, – ёвтни Людмила Яковлевна. – Ней вана важодян лия покш тев лангсо. Сёрмадан книга Ине Отечественной войнань ветерантнэде. Лементь зярс максынь «Помни войну», седе тов ванноса-арсеса, паряк, полавтса. Материалдонть пурнынь ламо, ламо уш сёрмадыньгак. Покш сюкпря эсь велень эрицятненень, сетненень, кинь Парынзэлень ундоксост. Кинень а пшкадян, лездыть. Ёвтнить родняст-раськест ланга, максыть фотографият. Войнасто эзть велявто минек велень 207 ломанть. Пек бажан сёрмадомс эрьвадонть. Ансяк вана ламо ютксост истят, кинь эзть кадово родняст-раськест. Лангаст информациянть муемс пек стака.



Людмила Яковлевна пек бажи сёрмадомс те книганть. Сон карми покш казнекс велень эрьва эрицянть туртов. Эдь зяро бу иеть авольть юта, Ине Отечественной войнань зыянось а стувтови. Войнанть сэпензэ варчизе сонсь Л. Я. Ледяйкинаяк. Сон – войнань эйкакш. Чачсь 1940 иестэ. Тетязо-авазо – Яков Леонтьевич ды Ефросинья Михайловна Куманяйкинтнэ – трясть-кастсть сисем эйкакшт. Весе тейтерть. 1941 иень декабрясто кудазоронть саизь фронтов. Ефросинья Михайловна кадовсь вете эйкакш марто. Покшонтень Нинанень ульнесть 12 иеть, Екатеринанень – 9 иеть, Веранень – 6, Надянень – 3 ды малав иешка вишка Люданень. Войнанть ушодовоманзо марто эрямось пек полавтовсь, кармась пек стакакс. Эйкакштнень эрявсть кастомс, андомс-симдемс. Кода тешксты Людмила Яковлевна, покш лезкс тенст макссь аванзо ёндо бабаст Фёкла Фёдоровна Пивцайкина. Сон ванстынзеяк пайстомо эйкакштнень. Ламо якиль вирьга, пурныль весементь, мезе маштовсь ярсамс. МОЁ СЕЛО



– Бабам яла паниль сэрясто кши. Кадык ульнинь овсе тякине, ансяк те якстере кшинть нейгак ледстнян. Те кшиденть сон минек андсь ды истя ванстымизьгак весень. Секскак пек бажан сёрмадомс войнасо чавовозтнень ледстнемга книга, штобу а стувтомс, штобу содавольть эйстэдест сыця поколениятне.



Юлия ЕРЕМИНА