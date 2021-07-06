ЙОВЛАНЬ ОЛОНЬ ЛЕМС ЯВОЛЯВТОЗЬ ИЕСЬ ПОЛАДОВИ

Кода уш пачтинек, тедеде эрзянь содавикс музыкантонтень, фольклористэнтень, «Торама» ансамблянь теицянтень Владимир Иванович Ромашкиннэнь чачома чистэнзэ саезь (таштамковонь 6-це чистэ) топодить 70 иеть.
Тень кувалма ламо вейсэндявкстнэнь ушодксост коряс те иесь яволявтозь В.И. Ромашкинэнь (Йовлань Олонь) иекс. Сонзэ ютавтоманть ушодомга ды ветямга теезель оргкомитет, конань прявтсо «Кор» эрзянь келень ды культурань касомань фондонь ветиесь Александр Андреевич Учеваткин. Эйзэнзэ совицятне пурнавкшныть эсест промксос, косо ветить вейсэнь кортамот седе, мезесь топавтозь ды мезенть эряви топавтомс седе тов Йовлань Олонь лемензэ ледстнемга. Аштемковонь 29-це чистэ истямо промкс ютавтозель нилецеде. Сон мольсь чувто ланга керсицянь «Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтонть П.В. Рябовонь важодема таркасо (Саранск ош, Большевистской куро).
Пурнавозтне вейке-омбоце мельга ёвтнесть, мезе кенерсть тееме те шканть перть. Васенцекс пачтямонзо яволявтынзе А. Учеваткин. Александр Андреевич тешкстызе, кезовонть ды лия стакачитнень лангс апак вано, сеть тевтне, конат ульнесть аравтозь васенце промкссонть, аламонь-аламонь топавтовить. «Кор» вейсэндявксонть пельде пурназь ды максозь ярмакт (20 тёжат целковойть) Йовлань Олонь лемс вейсэнь тевтнень топавтомс. Эсь таликаст те тевентень путыть Йовлань Олонь лемсэ «Торама» ансамблясо морыцятнеяк. Социальной сетьсэ (Одноклассниксэ, ВКонтактсо) ансамблянь куротнесэ путневить кулят, пшкадемат. Теде башка, нейгак моли Йовлань Олодо фильмань анокстамось. Сёрмадозь ламо ледстнемат сетнень пельде, кить содылизь кода эсензэ В.И. Ромашкинэнь, истя сонзэ шкинеманзо. Истямо ладсо пурнавсь 7-8 часонь кувалмосо фильма. Ней весе неть сёрмадовкстнэнь эрявить керсемс-ладсемс, лисезэ эйстэст седе нурька фильма. Эли макснемс весе кортамотнень башка-башка.
«Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось П.В. Рябов кортамонзо ушодызе асатыкстнэстэ. Васенце промкссо ладязь вастовоматне ютавтозь малавгак аволь весе. Арсезель сынст ютавтнемс велетнесэяк. Те шкас истямо вастовома арасель косояк. Шкась менстязь. Ней кезовонть виевгадоманзо кувалма истят вастовомат а мерить ютавтнемс. Эряви таго учомс, зярдо неть кардамотне лоткавтовить. Седе тов Петр Владимирович ёвтнесь, кода моли Йовлань Олодо пусмонть анокстамозо. Тень туртов весе материалось пурназь, максозь К.И. Шапкарин издателентень ванкшномс. Пусмонть нолдамс ярмакт, кадык пек стакасто, ялатеке кармасть само. Кинень пшкалесть истямо лезкс мельга, кадык аволь весе, кой-кить ялатеке маризь неть пшкадематнень. Покш лезкс макссь В.И. Ромашкинэнь сазорозо Татьяна Ивановна Чантурия. Таго-зяро целковойть таштазельть Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеев сакшныцятнень пельде. Истямо ладсо пурназь ярмактне сатыть книгань нолдамонть кисэ пандомс пелензэ питненть.
Промкссонть аравтозельть од тевть. Васняяк, ютавтови онлайн-конференция (сон карми июлень 8-це чистэ), ков тердевить ломанть аволь ансяк Мордовиясто, весе Россиянть келес ды сонзэ томбальдеяк. Йовлань Олонь содыцянзо улить ламо таркава. Натой пек васолгаяк. Те тевенть эсензэ лангс саизе оргкомитетэв совицясь, А.С. Пушкин лемсэ библиотекань национально-краеведениянь отделэнь прявтось Н.В. Бочканова.
Пачтязель, умарьковонть куншкасто Мордовиянь краеведениянь музейсэ Йовлань Олонь лемензэ ледстнемга панжови покш невтема (выставка). Сон карми важодеме 2 ковт.
Весемеде ламо мелявкстнэ весень лангс прыть умарьковсто, зярдо ушодови чувто ланга керсицянь ды эрзянь кезэрень моронь фестивальтненень анокстамось. Сынь кармить молеме таштамковонь 7-це чистэ саезь 11-це чинть самс.
Раиса ЩАНКИНА
Пурнавозтне вейке-омбоце мельга ёвтнесть, мезе кенерсть тееме те шканть перть. Васенцекс пачтямонзо яволявтынзе А. Учеваткин. Александр Андреевич тешкстызе, кезовонть ды лия стакачитнень лангс апак вано, сеть тевтне, конат ульнесть аравтозь васенце промкссонть, аламонь-аламонь топавтовить. «Кор» вейсэндявксонть пельде пурназь ды максозь ярмакт (20 тёжат целковойть) Йовлань Олонь лемс вейсэнь тевтнень топавтомс. Эсь таликаст те тевентень путыть Йовлань Олонь лемсэ «Торама» ансамблясо морыцятнеяк. Социальной сетьсэ (Одноклассниксэ, ВКонтактсо) ансамблянь куротнесэ путневить кулят, пшкадемат. Теде башка, нейгак моли Йовлань Олодо фильмань анокстамось. Сёрмадозь ламо ледстнемат сетнень пельде, кить содылизь кода эсензэ В.И. Ромашкинэнь, истя сонзэ шкинеманзо. Истямо ладсо пурнавсь 7-8 часонь кувалмосо фильма. Ней весе неть сёрмадовкстнэнь эрявить керсемс-ладсемс, лисезэ эйстэст седе нурька фильма. Эли макснемс весе кортамотнень башка-башка.
«Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось П.В. Рябов кортамонзо ушодызе асатыкстнэстэ. Васенце промкссо ладязь вастовоматне ютавтозь малавгак аволь весе. Арсезель сынст ютавтнемс велетнесэяк. Те шкас истямо вастовома арасель косояк. Шкась менстязь. Ней кезовонть виевгадоманзо кувалма истят вастовомат а мерить ютавтнемс. Эряви таго учомс, зярдо неть кардамотне лоткавтовить. Седе тов Петр Владимирович ёвтнесь, кода моли Йовлань Олодо пусмонть анокстамозо. Тень туртов весе материалось пурназь, максозь К.И. Шапкарин издателентень ванкшномс. Пусмонть нолдамс ярмакт, кадык пек стакасто, ялатеке кармасть само. Кинень пшкалесть истямо лезкс мельга, кадык аволь весе, кой-кить ялатеке маризь неть пшкадематнень. Покш лезкс макссь В.И. Ромашкинэнь сазорозо Татьяна Ивановна Чантурия. Таго-зяро целковойть таштазельть Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеев сакшныцятнень пельде. Истямо ладсо пурназь ярмактне сатыть книгань нолдамонть кисэ пандомс пелензэ питненть.
Промкссонть аравтозельть од тевть. Васняяк, ютавтови онлайн-конференция (сон карми июлень 8-це чистэ), ков тердевить ломанть аволь ансяк Мордовиясто, весе Россиянть келес ды сонзэ томбальдеяк. Йовлань Олонь содыцянзо улить ламо таркава. Натой пек васолгаяк. Те тевенть эсензэ лангс саизе оргкомитетэв совицясь, А.С. Пушкин лемсэ библиотекань национально-краеведениянь отделэнь прявтось Н.В. Бочканова.
Пачтязель, умарьковонть куншкасто Мордовиянь краеведениянь музейсэ Йовлань Олонь лемензэ ледстнемга панжови покш невтема (выставка). Сон карми важодеме 2 ковт.
Весемеде ламо мелявкстнэ весень лангс прыть умарьковсто, зярдо ушодови чувто ланга керсицянь ды эрзянь кезэрень моронь фестивальтненень анокстамось. Сынь кармить молеме таштамковонь 7-це чистэ саезь 11-це чинть самс.
Раиса ЩАНКИНА