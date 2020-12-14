«АЛЁШКАНЬ МАТРЁШКАТ» – Аверьяновтнень вечкевикс тевест

Мирдть-нить Аверьяновтне эрить Чамзинкасо. Алексей Владимирович – чувтосто керсемань коряс мастер, низэ, Лариса Александровна, чувто ланга артыця. Вейсэ сынь важодить «Алёшкина матрёшка» тевест коряс. Тейнить матрёшкат ды чувтонь лия эрьва кодат сувенирт.
«Шумбрат, Мордовия!» раськень творчествань фестивалев якицятне сынст парсте содасызь, тосо невтить важодевксэст. Вейкеяк покш чи а ютни сынтемест. Аверьяновтне невтить ды миить мазый, лия ёнов а молиця теевксэст. Неть: эрзянь, мокшонь, рузонь матрёшкат, эрьва кодамо лем марто матрёшкинеть, някат, шкатулкат, налкшкеть, карандашонь путнемкат, пенчть-вакант, салдырькст, холодильникс педявтовиця магнитикть, тейтернетнень туртов бантикть ды заколкат. Матрёшкатнеяк эрьва кодамо покшолмань.
Од иеде икеле ламот вешнить казнекс сувенирт, саемга, иень тешкстнэнь эли морыця кузнэть. 2021 иесь карми Букань иекс. Ломантне уш вешнить букинеть-казнеть.
Алексей чачсь Нижней ёнкссо. Меельце кемень иетнень перть эри Мордовиясо. Малав комсь иеть керси чувтосто. Те тевентень тонавтнесь сонсь. Ули станокозояк, конань анокстызе азорось. Вирьстэ рами делянка, чувтотнень сонсь кери, аноксты, кости. Паро материалось карми пекшечувтосто. Лариса лезды тензэ вете иеть. Сонзэяк арась художественной образованиязо, ансяк экономической. Те корты вейкеде: бути ломаненть ули мелезэ, сон топавтсы весементь!
Эсенек республикань эрицятне седе сеедьстэ вешить теемс эрзянь матрёшкат. Зярдо Московсо, Кремлясо, ютасть Мордовиянь Культурань читне, сынст пельде сайнесть невтемс матрёшка, конань потс кельгить комсь матрёшкат ды морыця някат. Морыця няканть теемс аволь шожда. Сон пурнави пельксэнь-пелькс, потмозонзо путыть механизма. Ансяк вана эрзянь ды мокшонь мелодият зярс тов а путовить.
Весть Алексейнень пшкалесть «Мосфильмасто». Энялдсть теемс рузонь кезэрень шкань тюремапельть. Сон анокстась булава, узере.
Нижегородской областень Вознесенской райононь музейсэ ванстови 1,5 метрань сэрьсэ чувтонь Буратина. Алексей сонзэ малав недля тейсь. Музеень важодицятнень мельс пек тусь. Истя жо важодевксэнзэ рамсить коллекционертнэ.
Аверьяновтнень тердтнить эрьва ков. Эрсесть Россиянь ламо ёнкстнэсэ. Ульнесть Московсо, Суздальсэ, Пензасо, Кузнецкойсэ, Татарстансо. Ардтнить тов, косо ютавтовить кедьчелькев ломантнень выставкат ды вастовомат, эрзянь ды мокшонь кенярксчить. Ялгаксчинь паро сюлмавкст кемекставсть Ульяновск ошонть марто. Тов сынст тердтнить ды учить эрьва покш чив. Сувенирэст свалшкане миить тосонь музейсэ. Ульяновской областень эрзянь ды мокшонь раськень культурань автономиясь тердтни сынст эсест кенярксчив. Аволь умок тосо тешкстасть «Шумбрат!» покш чинть. Сыненст энялдсть теемс колмо минутань видеоклип, кода теевить матрёшкатне. Мелят ды тедеде невтизь пряст «Ламзурь» эрзянь ды мокшонь раськень оршамопелень областень фестивальсэ (Ульяновск ош). Сынст казизь тиринь культурань ванстомань кисэ.
Ларисань тердтнить школавгак. Эйкакштнень туртов ютавтни артомань коряс мастер-класст.
Лембе ледстнемакс кадовсь 2018 иень Футболонь коряс масторлангонь чемпионатось. Алексей ды Лариса эрьва чи важодсть Саранскойсэ. Мейле натой тешкстызь роботаст кисэ. Футболонь ваныцятне, васолдонь инжетне сынст вакска эзть ютне. Сельмест цивтёрдсть мазычинть эйстэ. Весе вешксть-пижнесть «ред», «ред»! Невтнесть якстере тюссо артозь эрзянь матрёшканть лангс.
Мелят Аверьяновтне изнясть «Иень мастер» раськень творчествань республикань пелькстамосо («Матрёшкань теема ды артома» номинациясо). Меельце шкане мезтькак а ютавтыть, ансяк бути онлайн вельде явить мель пелькстамотненень.
Чаунзабуень райононь прявтось ёвты сюкпря паро важодемаст кисэ. Сынь теевсть эсест ёнксонь каштанчикс. Мекс бу райононь Культурань кудосо а максомс теевксэст туртов таркине?
Весе важодевксэст путнить Интернетс. Сельметькак эйстэст а саевить, кодамо мазычи! Эрьва вишкине сувенирэнть лангс ютавтозь ламо шка, вийть ды седейлембе.
Кавто тейтересткак лездыть семиянь вечкевикс тевентень. Покшонтень – 19 иеть, сон тонавтни М.Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-со. Вишкинесь яки омбоце классов ды колмоце ие тонавтни художественной школасо. Валонзо коряс, школань прядомадо мейле ковгак а моли, карми тетянзо-аванзо марто матрёшкань тейнеме-артомо.
Неень шкане Аверьяновтне топавтыть покш заказ. Теить 60 см кувалмосо кеветее някат. Паро, зярдо вечкевикс тевесь аволь ансяк анды, истя жо канды кеняркс эстеть ды лиятнень туртовгак.
Татьяна МАТОРКИНА