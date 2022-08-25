СТАРИННОЕ МОРДОВСКОЕ СЕЛО ДАНЬШИНО ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!



В живописном месте Белинского района Пензенской области на правом берегу реки Чембар, крутые берега которой поросли лесом, рядом с водоёмами, в которых в изобилии водится рыба и гнездятся птицы, особенно журавли, расположено старинное мордовское село Даньшино, которое образовалось еще в XVII веке.

Существует несколько причин посетить Даньшино: первая, как уникальную этнодеревню, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее; вторая, где можно полюбоваться сказочной флорой и фауной; третья, где можно совершить экскурсию по восстановленной части села с рассказом об истории и жителях села Даньшино, традициях мордвы; четвертая, где можно арендовать комфортные деревянные домики со всеми удобствами, прекрасно отдохнуть, сходить в спортзал и попариться в баньке; пятая, где в первый день Святой Троицы проходит Всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», на который съезжаются тысячи туристов из разных регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.Также здесь ежегодно проходит Этно-шоу «Всероссийский показ Высокой мордовской моды «ДаншиноFashion», проводятся Даньшинские вечера классической музыки с участием лауреатов российских и международных конкурсов.А 31 декабря можно увидеть настоящую зимнюю сказку и встретить Новый год по-мордовски! Новый год в Даньшино – это праздник, который воодушевляет и создает позитивное настроение на весь год!На Масленицу в этом старинном селе можно попробовать мордовские блины (пачат) и мордовский квас (пуре), спеть под гармошку и услышать мордовские частушки Даньшинских бабушек. Можно посетить Никольскую церковь им. cвт. Николая Чудотворца, где долгое время находится книга «Апостол» на старославянском языке и икона Божией Матери «Скоропослушница» со свт. Николаем Чудотворцем и свт. Тихоном Задонским, по преданию подаренными Храму царём Петром I; можно посетить деревянную однопрестольную церковь во имя свт. Николая Чудотворца, построенную по благословению старца Владимира из Пантелеимоновского монастыря (Русский Афон, Греция). Здесь, за райским садом, расположен пруд с чудным фонтаном и ночным сказочным освещением.В прошлом веке в Даньшино в семье Нефёдовых часто бывали юный Виссарион Белинский и его старший брат Константин с целью сбора мордовских слов для издания первого в России русско-мордовского словаря. В непосредственной близости от деревни находятся знаменитая усадьба М. Ю. Лермонтова «Тарханы», музей-усадьба В. Г. Белинского, музей живой воды «Кувака».И, самое главное, в Даньшино можно ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения!Проект «Даньшино» – это, прежде всего, дань глубокого уважения к предкам, основателям села, хранителям культуры и языка, который направлен на популяризацию народных традиций. Он строится на 3-х основных идеях: возрождение села через сохранение культуры мордовского народа, вовлечение в увлекательный процесс изучения культуры молодёжи и туристов, трансляция уникального опыта перспективного развития сельской территории в другие регионы России.Даньшино – наглядный пример того, как можно наладить сегодня перспективное развитие сельских территорий и этнических групп и событийный туризм в российских регионах, одновременно учитывая и продвигая местные национальные традиции.В рамках Событийного календаря в Даньшино проводятся музыкально-поэтические постановки, которые вовлекают, заинтересовывают и показывают творчество, культуру народностей, проживающих на пензенской земле, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее.«Село стремительно развивается, расширяет границы, вовлекая в свои культурные ряды все новых и новых участников. Фестиваль «ДаншиноFest», рождённый в старинном мордовском селе Даньшино, является уникальным, несёт в себе мощную энергетику богатейшей культуры мордовского народа», – написал в своём Обращении Специальный представитель Президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Н.И. Меркушкин в адрес жителей села.Даньшино – это место, где чтят свою историю и традиции. Это – мордовское гостеприимство, новый образ села и новая брендовая точка, это – туристы и молодёжь, которые выбирают живописное село всем сердцем.Сегодня Даньшино – наглядный пример успешного и перспективного развития сельской территории, где одновременно учитываются, сохраняются и продвигаются местные национальные традиции. Возрождение этой маленькой, но такой яркой точки на карте нашей многонациональной России – дань глубокого уважения к нашим предкам, основателям села, носителям и хранителям народной культуры и языка.ПодготовилаВалентина ДЫДЫКИНА.Фотографии из личного архива Н. Н. Пиксина