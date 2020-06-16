Седейшкавань поздоровт аванень ды сыре патянень!

Минь пек кенярдтано, зярдо тенек сыть сёрмат, косо тынь ёвтатадо поздоровт эли сюкпрянь валт тиринь ломаненк туртов. Серматне сыть седе сеедьстэ «Эрзянь правда» газетань электроной почтас эли социальной сеттнень группатнес. Эште весть тешкстасынек, поздоровонь сёрматнень кисэ а эряви пандомс ярмакт, ансяк уледе минек газетань ловныцякс ды сёрмадстодо сонзэ седе тов.
Аволь умок Интернет вельде тенек сёрмадсь Саранск ошонь эрицясь Татьяна Прошина, сонзэ ульнесь мелезэ теемс а покшке, а учовикс казне газетанть вельде – ёвтамс поздоровт сехте малавикс ломанензэ: аванзо ды сыре патянзо туртов сынст чачома чист кувалма.
«Июнень васенце недлястонть монь авам, Игушкина Елизавета Дмитриевна, ды сыре патям, Гусева Валентина Дмитриевна, мельга-мельцек тешкстыть чачома чист. Неть кавто эрзянь аватне весе эрямопингест ютавтыть Отяжелень райононь Сабанцеле велесэ. Чачсть-кассть сынь покш, ламо эйкакшонь триця семиясо, косо васенце таркасо ульнесь важодемась ды неть аватне эрямост перть а содыть оймсема. Сынь кавонест важодсть од порасто саезь пенсияв туемс тиринь велень скалонь ферматнесэ: ульнесть потявтыцякс, ваз мельга якицякс. Топавтсть эсь тевест мелень путозь, секскак а весть казезельть прявттнэнь пельде Почетонь грамотасо. Роботамодонть башка трясть-кастасть эсест эйкакшост, вансть нуцькаст ды нейгак весень туртов сынь покш нежеть, превень максыцят ды оймень эждицят», – сермады Татьяна.
Елизавета Дмитриевна Игушкинанень пси поздоровт чачома чинзэ кувалма ёвтыть мирдезэ, тейтерензэ, нуцьканзо ды вишка правнукозо. «Вечкевикс авай! Тонь лембе седееть свал эжди эйсэнек, тонь паро валот свал ёвтыть тенек виде киланго! Тон свал седейсэнек, косо бу аволинек уле. Тонь чачома чись минек туртов свал покш кенярксчи ды минь эште весть мертяно тонеть: тон минек туртов сехте вадря весе масторлангсонть! Ульть шумбра ламо иеть, эряк куватьс-куватьс, тон минек сехте мазыят, кадык свал чипаесь ды вечкеманок эжди эйсэть!»
Валентина Дмитриевна Гусеванень евтыть лембе поздоровт юбилеензэ кувалма Игушкинтнэ, Прошинтнэ ды Бояркинтнэ. «Вечкевикс сыре патяй! Арсетяно тонеть паро уцяска, шумбрачи ды кеняркс, лембе чить ды валдо менель! Тон сехте чарькодицят, весень кисэ сехте мелявтыцят, тон превспутыцянок ды семиянь коень-кирдань ванстыцянок. Кадык орматне ютыть вакскат, кадык кенярксов карми эрьва чись, минь свал тонть марто!»