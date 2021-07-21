Среда, июля 21, 2021
Газета "Эрзянь правда"
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Нолдасть од трек

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Категория: Культура

OYME финнэнь-угрань группанть солисткась, эрзянь тейтересь Ежевика Спиркина ды Молдавиянь ундокс марто Американь эрицясь, сехте вадря электронной альбомонть кис Independent Music Awards премиянь саицясь Серж Булат нолдасть «This is not Varvara» вейсэнь трек.


«Максимонь Варясь» мокшонь раськень морось кармась трекенть туртов юрокс. Композициясь 2020 иестэ теевсь кавто вариантсо, ве шкасто кавто континентсэ.

– Васенце аккортнэде мейле чарькодевсь, трекесь лади монь ёжомарямонтень. Нама, трекенть лангсо важодемась ушодовсь вокалстонть, эйсэнзэ уш путозь башка ёжомарямо. Монь туртов а содавикс материалонть марто важодемась кандсь мельспаро. Моронь валтнэнь мон уш ловнынь мейле ды чарькодинь, кода сынь ладить музыкантень. Бути неть валтнэнь лангс монсь сёрмадовлия музыканть, сон улевель истямо жо, – мерсь Серж Булат.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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