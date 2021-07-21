Нолдасть од трек

OYME финнэнь-угрань группанть солисткась, эрзянь тейтересь Ежевика Спиркина ды Молдавиянь ундокс марто Американь эрицясь, сехте вадря электронной альбомонть кис Independent Music Awards премиянь саицясь Серж Булат нолдасть «This is not Varvara» вейсэнь трек.
«Максимонь Варясь» мокшонь раськень морось кармась трекенть туртов юрокс. Композициясь 2020 иестэ теевсь кавто вариантсо, ве шкасто кавто континентсэ.
– Васенце аккортнэде мейле чарькодевсь, трекесь лади монь ёжомарямонтень. Нама, трекенть лангсо важодемась ушодовсь вокалстонть, эйсэнзэ уш путозь башка ёжомарямо. Монь туртов а содавикс материалонть марто важодемась кандсь мельспаро. Моронь валтнэнь мон уш ловнынь мейле ды чарькодинь, кода сынь ладить музыкантень. Бути неть валтнэнь лангс монсь сёрмадовлия музыканть, сон улевель истямо жо, – мерсь Серж Булат.