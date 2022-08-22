Сабанцелень кезэрень койтне-кирдатне

Кода тешкставсть кизэнь кенярксчитне





Эх, тынь, ялгат, паро

ялгат,

Ледстясынек минь,

Кода велесэ икеле

Ломантне киштнильть…



Эйкакшпорасто саезь ледстнемакс тень кадовсть кизэнь кенярксчитне минек Сабанцеле велесэ. Те ульнесть уш 1960-1970 иетне, эрямось аламонь-аламонь полавтовсь вадря ёнов, роботыцятнененьгак кармасть пандомо седе ламо ярмакт, ушодсть од кудонь строямо, мазый оршамонь рамсеме. Войнань кажось-зыянось кадовсь удалов. Велесэ-колхозсо роботатне, нама, пек стакальть, малав весе теевильть кедьвийсэ, секс ломантне пек учильть кенярксчитнень, сехте пек – кизна.



Кизна ульнесть ниле покш чить: Микола, Вознесения, Троиця ды тундонь ильтямо – Игриштя. Сехте пек тешкстасть Троицянть ды Игриштянть, вирьсэ, «Одай лангсо». Виренть куншкасо ульнесь кужо, тува чудильть вете лисьмапрят, ведесь эйсэст чевтель, сэняжаль. Сехте покшонть лемезэ ульнесь «Тейтерь лисьмапря». Троицянь валске минь, эйкакштне, конатне эрясть вирь песэ, васня чиилинек вирев, яжилинек килей тарадт ды мазылгавтылинек кудо вальманок. Нейгак мон те коенть а каднан, куш уш аволь одан. Сырькайтне тень кувалма толковасть, келя, эрьва тарадс Пазось валгсты «Благодать». Сестэ велесэнть церькова арасель, ялатеке Пазось ульнесь эрьва ломаненть седейсэ, секскак лисьма лангс валске марто васняяк кузильть сыре ломантне озномо-моравтомо. Ледстилизь покштяст-бабаст, озныльть пиземень кис, сюронь-салонь кис. Паряк, неть озноматне лездастькак. Секс минек эзть ёма велень ундоксонок, а седеяк покшолгадсть. Ванстовсь школась, клубось, медпунктось, лавкатне, почтась. Велень прявтонокак понгонесть аволь берянь ломанть, эрьвась бажиль теемс паро тевть веленть ванстомга-вадрялгавтомга.



Покш сюкпря Д. Н. Игушкиннэнь («Сабанчеевское» ООО-нь директор), кона те шкас путы покш вийть веленть мазылгавтомга.

Велявтан Троицянь чинтень. Минь ялгань марто таго чиилинек вирев, кунсолылинек, кода моравтыть сырькайтне (мон вечкилинь моравтомо мартост), саилинек ведь лисьмапрясто. Од ломантне обедс якильть роботамо, мейле весе кузильть Одай лангонь вирев. Ломантнеде ламольть, весе ютыльть ялго, Ало пестэ, Вере пестэ, Пумбрасто, Ташто велестэ.



Ломантне таргилизь оршамост, сестэ самай тусть мазый оршамотне, парсейтне-атластнэ. Те мазысь зярдояк а стувтови. Кодат ансяк тюст арасельть: пижеть, галойть, ожот, сэняжат. Юбкат-ковтат, тейтерь-аватнень прясо маркизетовой ашо пацят, пильгесэст котат, ашо носкат каемка марто. Од тейтертне полавтылизь оршамост кавксть, валгить вирьстэ, оршить лия тюсонь юбкат-ковтат ды таго кузить.

Сабанцелентень эштё совасть кавто посёлкат – Ульяновка ды Смирновка, конатне аштить сисем вайгельбеде васоло, Корён пандо удало. Тосто весень ускилизь машинасо. Сыль велень лавкань микшниця. Ускильть баранкат, булкат, эрьва кодат конфеткат. Миненек, эйкакштненень, те ульнесь сехте покш мельспаро. Эдь аванок, кода а кода, таштыльть те праздникентень ярмакт ды рамильть тенек таньшкавтомкат. Велесэнть ульнесть гармониясо ламо седицят. Од тейтертне «на переспор» киштильть ды киштильть. Седе сыре аватне-цёратне кармильть морамо эрзянь кувака морот. Виресь гайнесь. Од тейтертне кодыльть укшторонь лопасто каштазт.Од цёратне вечкевиксэст туртов теильть укшторонь тарадсто мазый палкат. Миньгак, вишкинетне, яла педилинек, вешилинек керсемс истят жо палкат ды тутушкат. Неть эрьгелематне молильть чокшнес, бути а туиль пиземе (те сеедьстэ эрсесь озномадо мейле). Ансяк ломантне а тандадыльть. Вирьстэ валгильть вирьпень ульцянтень ды лато ало поладыльть киштемаст-морамост…



Игриштясто истя жо обедтэ мейле кузильть лисьма лангс, таго мазый оршамосо, киштнильть ды морсильть.

Меельцекс вирьстэнть валгильть мазылгавтозь тарад марто. Аватне-цёратне, конатнень сехте вадряльть вайгелест, ильтилизь тундонть. Вирьстэ саезь пакся пес ютыльть моразь. «Пиже роща галая» моронть нейгак морсить.

Миньгак, касозь, истя жо яксинек неть кенярксчитнестэ вирев. Истя жо морсилинек, киштнилинек. Ней вана шкась уш полавтовсь, тусть машинат. Ялго кияк а яки вирев, тосояк эрьвась кекши куро алов, а марят ней уш истят морот, а неят киштемат. Ансяк ютазь шкатне кадовсть ледстнемакс…



РОШТОВАНЬ КОЙТНЕ-КИРДАТНЕ



Роштовадо икеле чинть лемезэ Каляда. Минь ялганок марто стилинек рана, якилинек калядамо. Те чистэнть аватне панильть прякат эрьва кодамо топо марто. Соват кудонтень ды кармат морамо калядань морот.



А каляда, каляда, течинь

чине каляда,

Вандынь чине Роштова,

Рождествова-Христова.

Бабась пансь прякинеть,

Алтюжинеть лангинест,

пештень товонь топине.

Кие максы прякине –

Ашо прине цёрыне,

Кие максы кши кочом –

Тазов-тузов тейтерне.

Лапушки-лапушки давай,

бабай, пирожки!



Роштовасто якилинек «славамо». Ялгань марто таго стилинек пек рана ды васенцекс ютылинек Вирьпенть. Ёвтылинек Роштовань озноманть:

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нём бо звёздам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, Слава Тебе!» Васенце ютыцянтень максыльть седе ламо трёшникть: 10 эли 5 трёшникть, секскак минь пурнылинек сехте ламо.



Роштовасто кудос совавтнильть одирьват-содамот, конатне венчасть-урьвакстсть сёксня Михаловсто. Пурнавильть ламо парат, ниле-вете роднят. Те ульнесь икеле, эштё мон аволь покш ульнинь. Ледстнян, миньгак совавтнинек. Сестэ эдь лавкань ярсамот арасельть, весе пидильть-панильть кудосо. Колбасаяк теильть, сюлотнень потс эцильть сывель. Якстере кисельстэ теильть мармелад, сахарсо почодозь. Путыльть капстат, куярт, помидорт. Сехте покш ды тантей каванямопелекс ульнесь таганось: ал марто пидезь сывель. Те ярсамопеленть путылизь морсезь: «Ой, таганроге!». Седе тов кармасть сывелень прякинень тейнеме. Панильть якстерькаень гонка, теильть вишнянь настойкат. Монь авам теиль истя. Сэрей четвертьс каиль вишнят, лангозост – сахар, мейле таго вишнят ды таго сахар, зярс а пешкеди. Шкань ютазь кармиль «якамо» ды виензыль. Симить, ярсыть, мейле киштить, морыть. Одирьвань-содамонь инжекс тердтнематне молильть Мастянь ильтямс.



Нина ТИКШАЙКИНА.

Отяжелень райононь

Сабанцеле веле