«Минек ютксо ояксчись а калады зярдояк!»

Кавто ават, кавто ялгат. Вейкесь – эрзява, омбоцесь – мокшава. Вейкесь чачсь Отяжеле ёнксонь Таразбуе велесэ, омбоцесь – Ташто Шайговань Уржа посёлкасо. Вишка пингстэ, чарькодеви, мельсэст-превсэсткак эзть арсе: таго-зярдо вастовить ды ютксост ладяви покштояк покш ояксчи, истямо ояксчи, конанть даволт-варматкак а пувсесызь, кирви толткак а пултасызь, чопода вийтнеяк а куловтсызь.





Те ояксчись свал кадови мартост, сынст седейсэ, сынст верьсэ. Кадык лиясто кой-кинь сельместкак сявадыть, ды, эрси, пейть порить лангозост, раужо псакат снартнить-терявтнить нолдтнемс ютковаст. Ансяк кода илязт снартне, сынст ояксчист киненьгак ды мейсэяк а калавтови. Сынь кода ульнесть паро ялгакс, истямокс кармить улеме свал.



Кортамось моли кавто морыцядо. Неть: Анна Атласова ды Галина Макшева. Сынст лемест ней содавикст аволь ансяк Мордовиясо, васолга сонзэ томбальгаяк. Те сась тенст аволь сеске. Васня кавонест туртов савсь аволь вейке пондо ливезь валомс, сядонь сядот вайгельпеть ютамс, пирявкст-стакачить печтямс, мейле ансяк сындест, кода пародояк паро морыцядо, кулясь срадсь эрьва кува.



Истя лиссь, творчествань кист сынст ушодовсь ды седе товгак ладявсь, ловт, вейкетьстэ. «Келу» ансамбляв, косо сынь морсить, састь вейке иестэ ды натой вейке чистэ. Те ульнесь 1979 иестэ. Ды се шкастонть саезь сынь вейсэть, вейке очкосо, кода мерить, пивтить-лакить, вейке тев топавтыть. Те тевесь – музыкальной искусствась, конань марто сынь кавонест сюлмазь седейнек-ойменек, конань туртов максыть весе виест, седейлембест.



Уцяскасткак ламова малавикст. Эрьванть кавтонь-кавтонь эйкакшост. Виде, аволь эрьванть сынь тусть эсест киява. Анна Атласовань кавто тейтерензэ, Марина ды Галя, кочкизь аваст тевенть, Галина Макшевансетне лия тевс пряст алтызь. Те вейкине ёнкс, мезесь, паряк, эрямосост аволь вейке. Лиясо-мейсэ сынст эрямост пек малавикс. Ды весе тень сынь ловить Пазонь тешксэкс, кода сеньгак: кавонест артисткатне чачсть вейке иестэ ды вейке чистэ (1962 иень даволковонь 16-це чистэ).



Пазонть пельде сась тенст моронтень вечкемаськак, конань сынь кандыть эсест седейсэ вишка порасто саезь ды кармить кандомо эрямост перть.



Лангс ваномс сынь мейсэяк а молить вейке-вейкест ёнов: а чачонь, а обуцянь коряс. Атласова, паряк, седе а капшиця, а эрязкалиця. Мелявксонзо-сэредьксэнзэ седе сеедьстэ кирди седейпотсо, снартни а ливтнемс лангс ды а невтнемс лиятнень икеле. Теке марто сон видечинь вечкиця, а машты улеме, кода лият, соланя вайгельсэ мурныця псакинекс – кие вадяшасы, сень пильге ёжос эцияк. Косо мезе а истя, а чатьмони. Корты сельмс, мелензэ-арсеманзо ёвты видьстэ, мезеньгак апак сёпо. Те, чарькодеви, аволь весень мельс тукшны.



А стяко сеяк: сонензэ седе пек малавикст истят моротне, конатнень вельде невти эсензэ ёжомарямотнень, сень, мезе седейпотсонзо. Ды косо улить валт, поэзия. Морось улезэ, кода тундонь нармунесь: телень перть учат-учат эйсэнзэ, сы тундось – кепети менельс, нолдасы жойниця вайгелензэ, мартонзо лембе, кеняркст ды кемема канды.



Макшеванень седе ладить истят валтнэ: «аволь ава – тол». Зярдояк а несак вейке таркасо аштемстэ, свал ков-бути капши, мезес-бути бажи. Мезень тееме илязо кунда, тевесь кедьсэнзэ налксезь налкси.

Шождасто «кирвазиця», теке марто кежтькак кувать а кирди, кода сыремсть, истя мадстькак. А вечки нусмакалеме. Сестэяк, зярдо потсонзо кискат-каткат раздить, сельведтнеяк маласот, косто-косто а кирдевитькак сынь, – апаргали-теи ды, вант уш, таго мизолды, таго пейди. Секс, паряк, сонзэ творчествасо седе покш тарка саить моротне, конатне толт «верьгедить» ды верь «лакавтыть». Серьгеди моро – седейганть зыйть туи ды пильгетне сынсь тердтядызь киштеме.

Мезесь сынст вейсэнди? Васняяк, кода уш меринек, моронтень вечкемась. Кавонест а неить эрямост моровтомо. Кода Атласовань, истя Макшевань туртовгак морось – те эрямонь тансть, ормаменькс, кона кенярксов шкасто кецявты, стака шкасто оймавты.



Омбоцекс: сынь кавонест бажить кандомс лезэ эсест раськенть культуранзо туртов. Азё мук неень шкасто истят морыцят, кинь ков илить терде – молить, ков илить кучо, сыргить? Аламо якить гастролев «Келу» ансамблянть марто, а покшкавтнить сестэяк, зярдо сынст икеле энялдыть морамс косояк школасо, велень ломантнень икеле. Ды весе тень теить питневтеме, ярмаконь апак веше.



А маняват, бути мерят, Атласовань ды Макшевань кондятнэнь лангсо кирдеви минек раськенть весе культуразо. Авольть уле сынь, культуранокак улевель седе лавшо ды седе чаво. Сынь – мокшэрзянь раськенть мельспарозо, сонзэ каштанчизэ, сюпавчизэ ды виезэ.



Искусствань тёкшс кись сынст туртов апаколь аца цецясо. Кавонест туртов савсь ютамс эрьва мезень пачк. Артистэнь кшись лангс ваномс ансяк маряви шожда. Кить варчнизь сонзэ танстенть, содасызь, кодамо сон эрси лиясто сэпей ды чапамо, зяро вийть сонзэ кисэ савкшны путомс, зяро талномат талномс, зяро веть а удомс ды седей сезнемс. Те весе пря велькска сатотсь кода Анна Атласовань, истя Галина Макшевань туртовгак. Сынст мезеськак эзинзе тандавто. Мезеяк лангс апак вано, мольсть ды молить эсест киява, тов, косо эйсэст учость ды кармить учомо покш изнявксткак, сэпей ацирьгалематкак.



Эрямось а эрси вейке тюсонь. Течи менельсэнть чипай мизолды, ванды – чопода пельть вельтясызь моданть. Эряви улемс анококс эрьва мезентень. Эрси, оймескак теть сельгить а мезень кисэ, пильгеяк апак фатя путыть. Истямо шкасто аламо улемс цидярдыцякс, эряви маштомс эсеть кисэ аштеме. Лиякс, секень вант, шешктядызь ды тапатадызь пильге алов. Истят апарот савсь печтямс Атласова марто Макшеваненьгак. Ды седе товгак, паряк, сави сынст кирдемс. Ансяк зярдояк, киненьгак а синдеви сынст оймень нардест, а паневи эйстэст моронтень вечкемась. Сон сынст седейсэ карми паломо эрямост перть.



Раиса Щанкина,

Россиянь журналистэнь союзс совиця.



Течи, даволковонь 16-це чистэ Анна Атласова ды Галина Макшева тешкстыть чачома чист. Ёвтатано тенст седейшкавань лембе валт. Арсетяно од изнявкст, шожда ки, уцяскав эрямо, кеме шумбрачи!



«Эрзянь правдань»

нолдыцятне