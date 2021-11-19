Неень шкане а сатныть вастовомат, косо гайги тиринь келесь

Ноябрянь 12-це чистэ Санкт-Петербургонь эрзятне ды мокшотне вастневсть Раськетнень кудосо. Ризнэвти, ковид ормадонть тедеде эзть ютавтово эрзянь ды мокшонь культурань читне Санкт-Петербургсо, сынь ютавтовить лия шкане. Минь жо кенярдынек вастовомантень, кадык ульнинек аволь ламонек.
Лембе вал марто весе пурнавозтненень пшкадсь Санкт-Петербургонь Раськетнень кудонь прявтонь полавтыцясь Ольга Шульгина. Ольга Юрьевна ёвтнесь, кода якась Саранскоев «Шумбрат» кенярксчив, сон ютась сентябрянь 4-це чистэ. Ёвтась сюкпрянь валт «Шумбрат» Фондонь прявтонтень Сергей Петрович Артёмовнень Раськетнень кудонть марто вейсэнь важодеманть ды кенярксчинть ютавтоманзо кисэ. Ризнэзь пачтясь, эпидемиологиянь тевтнень коряс эзть ютавтово Эрзянь ды мокшонь культурань читне Санкт-Петербургсо. Тень лангс апак вано, пурнавсь вана истямо вишка вастовома, ков састь Фондонь ялгатне ды эрзятне-мокшотне.
«Шумбрат» фондонь прявтось С. П. Артёмов шумбракстнемстэ пачтинзе сюкпрянь валтнэнь МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министранть С. Н. Баулинань пельде.
Те чистэнть панжовсь «Различность» Денис Куксовонь выставказо. Цёрась чачсь ды кассь Саранскойсэ, эйкакшпингстэ сеедьстэ ульнесь велесэ бабанзо кедьсэ. Самай тосо чачськак тиринь раськень культурантень вечкемась. Денис ёвтнесь, Мордовиясо эрязь, сон аволь весть яксесь С. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеев, косо дивсесь мастерэнть ды лия артыцятнень важодематнень коряс. Денисэнь эсензэ васенце выставказо ютась Эрьзянь музейсэ 2014 иестэ. Ней сон эри Санкт-Петербургсо. Весе инжетненень тусть мельс артыцянть важодеманзо. Тюстнэ налксезь налксить, ули эсензэ сёрмадомань стилезэ, эрьвась муи картинатнестэ мезе-бути эсензэ. Санкт-Петербургонь Раськетнень кудонть пельде выставкань пурнамонть кисэ Дениснэнь макссть благодарность.
Истя жо те чистэнть невтезель Эрьзя скульптордонть «Возвращение гения» документальной фильма. Ноябрянь 8-це чистэ весе масторлангось тешкстась сонзэ чачома чистэнзэ саезь 145 иетнень. Фильмась весенень тусь мельс. Сон прядовсь торама седямопеленть гайгемасо. Торамась терди весень вейсэндявомс. Сцена лангс лиснесть минек ялганок – «Музыкальные потешки» морамонь группась, сонзэ вети дополнительной образованиянь педагогось Л.Б. Артеменко.
Россиянь Писателень союзонь членэсь, поэтэсь Екатерина Огарёва ловнынзе стихензэ, ёвтнесь эсь проекттэнзэ. Ней сон ютавты эрзянь ды мокшонь фольклоронть рузонь кельс. Истя жо ёвтась мель вейсэ важодемс «Музыкальные потешки» куронть марто. Ней учотано пельдест минек моротнень, конат ютавтозь рузонь кельс.
Санкт-Петербургонь Раськетнень кудонь Пиже залсо пурназель литературань, сувенирэнь, буклетэнь выставка, тесэ пачтявсь Мордовия Республикадо, Эрьзя скульптордонть, материалтнэ ванстовить «Шумбрат» фондонь членэнть Марина Романовскаянь архивсэ.
Ёвтатано сюкпря С. Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеентень, тосонь старшей научной сотрудникентень Виктор Махаевнень, кона максызе невтемс «Возвращение гения» фильманть, истя жо макссь Мордовиядо буклетт, флаерт.
Вастовомась пурназель «Шумбрат» Санкт-Петербургонь ды Ленинградонь ёнксонь Эрзянь ды мокшонь культурантень лездамонь ды касомань-кепетемань фондонть, Санкт-Петербургонь Раськетнень кудонть, С. Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань республикань музеенть лезксэст вельде.
Вана истя неть вастовоматнесэ чачить од мельть, од тевть, од вастовоматнес темат. Пек кенярдынек весень марто вастовомантень, неень шкане а сатныть истят лембе вастовоматне, косо гайги ды маряви тиринь келесь.
Марина Романовская.
Санкт-Петербург ош