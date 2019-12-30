"2019 иесь лаказь лакась!"

– 2019 иесь ушодовсь «Азор» фильманть эрзянь велетнева невтемасо. Саранск ошонь мэрэнть П.Н.Тултаевень лездамонзо вельде якшамковсто Саранскоень кинотеатрасо невтезель тонавтыцятнень ды лия содавикс ломантнень туртов.
Сёксня «Азорось» таго якась минек республикава, пачколесь Пенза ёнксовгак: Пенза ошов, Шемышейкав, Сыре Дёмка велев.
«Йовлань Оло лемсэ Тораманть» марто теезельть пек ламо паро тевть. Иень перть вастневинек школасо ды университетсэ тонавтницятнень марто, тонавтынек весень нудеень керсеме, морамо-седямо. Апак стувтне фестивальтнеяк. Тунда ардтнинек Эстонияв весемасторонь келес содавикс «Tallinn Music Week-2019» фестивальс, кизна – Пенза ёнксонь «ДаншиноFest-2019» ды Казанень «Крутушка-2019» вечкевикс фестивалезэнек. Седе тов ульнесть Набережные Челны, Сызрань оштне.
Варчнинек эсь прянок кинонь снимамосояк. Тундонь перть арсинек сценарий, кизна пачколинек Сабанцеле велев съёмкань тееме. Сёксенень кенерсь «Кода эри эрзянь морось» фильмань презентациясь, козонь тердезельть Сабанцелень эрицятне, конатнень ютксо «Комолькай» фольклорной ансамблянь морыцятне. Ней цёратнень марто важодтяно альбом лангсо. Теде башка, арсеви омбоце фильма.
Омбоце ие, кода аравтозян «КОР» эрзянь келень ды культурань эрямонь фондонь прявтокс. Тедеде ярмаксо лездынек «Эрий кель» куронтень, кона ютавтсь эрзянь келень коряс интернет-пелькстамо. Сёксня Йовлань Оло лемсэ «Этно-кудо» музеень важодицятне ды Тавлань «Эрьмезь» чувтосто керсицянь вейсэндявксось ютавтсть регионъютконь эрзянь кезэрень моронь «Торамась терди» ды «Кой» чувтосто керсицянь фестивальтнень. Тесэяк «КОР»-сь лездась аламодо.
Эрямосон, ёвтазь тевтнеде башка, ульнесть неявикс полавтомат. Сехте неявиксэсь – путымизь Саранск ошонь 13№ школань прявтокс. Те тевесь седе икеле а содавикс, секскак сави путомс ламо вийть ды превть. Канстось од, тонавтнетяно кандомонзо.
Весенень од 2020 иестэ арсян эрямонь вийть. Минь масторонть лангс нолдазтяно паронь тееме, покштянок-сэрдянок буелемест седе тов кандомо.
Анокстызе Татьяна Маторкина