Тиринь ёнксонь вечкицятнень кастомга

Эрзянь ды мокшонь раськетнень культуранть неень шкасто тонавтнить школасо малав 200 тонавтницят. Те тевентень лезды «Арт-фолк театр «Цятконят» проектэнть тевс совавтомась, конанень максовсь Президентэнь культурной инициативань фондонь грант.
Проектэнть арсицязо – «Национальная безопасность и наука» информационно-аналитической центрась Юлия Владимировна Буровань прявтсо. Аволь умок минь вастовинек сонзэ марто ды кевкстнинек, кода топавтови проектэсь.
«Арт-фолк театр «Цятконят» проектэнть бажамокс ашти эйкакшонь инклюзивной творчестванть вельде эрзянь ды мокшонь раськетнень культурань ды искусствань питнейчитнень ванстомась, эйстэдест лиятненень пачтямось. Ды пек паро, эйсэнзэ участвови «Ардатовская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения» МР-нь ОУ-нь ГБ-сь. Тосонь эйкакштне анокстыть «Цятконят» спектаклянть, конань лувсо «Сияжардо» эпической ёвтамотне. Зярс жо анокстави музыкальной ёвксось, теке шкастонть стави национальной оршамопелень коллекциясь. Проектэнть лувсо стазь костюмтне невтевить «Цятконят» спектаклясонть, конась карми молеме те иень тунда.
«Неень шкасто «Арт-фолк театр «Цятконят» проектэнть лувсо арсезь-стазь национальной костюмонь ведьгемень комплектт, конатнень седеяк пек мазылгавтыть эрьва кодат элементтнэ ды сюпав викшневкстнэ, – ёвтни Юлия Владимировна. – Костюмтнень арсинзе минек кедьчелькев ломанесь – Светлана Васильевна Гинина. Мокшонь ды эрзянь костюмтне – те неть раськетнень культураст ды коест-кирдаст невтема. Сынь мазыйть, седеяк пек авань оршамопелесь. Минь арсинек-стынек истят, конатне невтить эрзянь ды мокшонь раськетнень культуранть лиятнень ёнов амолемачинзэ. Эрьва участникенть туртов жо костюмось лезды чопавтемс кезэрень культурань ёнксонтень. Лангозонзо варштазь, од артисттнэ чарькодить, кодамокс несть се шкань ломантне мазычинть. Ды аволь ансяк сонсь костюмось лововсь искусствань произведениякс, искусствакс, конась максовсь раськестэ раськес, ульнесь сонзэ маштозь оршнемась ды кандтнемась. Ды вана тенень миненек сави эштё тонавтнемс.
Эрзянь ды мокшонь аватнень кенярксчинь костюмост аштить эрьва кодамо элементстэ, конатне мезде-бути ёвтнить. Истя жо эрьва викшневксэнть эйсэяк кекшезь кодамо-бути смусть».
Неень шкасто тень коряс содамочитне лездыть эйкакштненень чарькодемс, мейстэ ушодовсь минек культурась. Ламо раськень масторсо эрязь, эряви явомс башка мель эрьва ломанентень, кастомс истят эйкакшт, конатне явовольть мель тиринь койтненень-кирдатненень, содавольть эйстэдест.
Проектэнть эрямос совавтомазо поладови. Сон седеяк пек эрявикс масторсонок неень а шожда лувонть шкасто. Лисезь стакачитнень изнямсто ламова лезды од ломантнесэ тиринь ёнксонтень вечкеманть виевгавтомась.