Артовксось – С.В. Катков лемсэ больницянь врачтненень

Неть читнестэ С.Д. Эрьзя лемсэ республиканской музеень Выставочной залсонть ютавтовсь Мордовиянь медиктненень алтазь кенярдовтыця тев. Сыненст казезь «Чипаесь кедькуншкасо» («Солнце на ладони») артовксось.
Сёрмадыцянзо – од художникть. Те арсемась сась «Новый формат 10+10» арт-проектэнь коряс мастер-классонь ютавтомсто, конась совавтови эрямос С.Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музейсэ РФ-нь Президентэнть В.В. Путинэнь грантонть лезксэнзэ вельде.
Те арсеманть топавтомасо покш путовксост Общероссийской народонь фронтонь Мордовиянь региононь отделениянь активисттнэнь-од ломантнень.
Те проектэнть эйсэ смустесь кавто ёндонь: максови лезкс од художниктненень муемс эсест кист искусствасо истямо паро тевенть вельде, лездамс сетненень, кить течи эсь прядост апак арсе идить ломанть.
Кенярдовтыця вастовоманть панжомсто, ков пурнавсть од ломанть, студентт-медикть, кить пандемиянть шкасто важодсть волонтёрокс, С.Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеень прявтось Л.Н. Нарбекова пачтясь: «Те артовксось карми каземе кемема, максомо вийть сеть врачтненень, кить больницясо кувать важодемадо мейле лисить операционнойстэ эли реанимациянь отделениятнестэ ды, сонзэ лангс варштазь, куш аламодо шождалгавтсызь ёжомарямост».
Седе тов Людмила Николаевна пачтясь, кодат стакачить кандсь те ормась минек ломантненень, сехте пек врачтненень, кить, кудост, семияст стувтозь, тейсть ды нейгак поладыть тееме сэредицятнень лезэс весе эрявиксэнть. Нать, а стяко сыненст, художниктненень, сась те паро арсемась вейсэ ОНФ-нь отделениянть марто теемс вадря тевть кажос понгозтненень, поладомс «Минь вейсэ» весероссиянь проектэнть.
«Чипаесь кедькуншкасо» артовксонть, конань лангсо од художниктне важодсть кавто недлят, сынь сайсть мель каземс С.В. Катков лемсэ 3 № РКБ-нь коллективентень, кить чинек-венек важодить «якстере зонасонть».
Вастовомасонть ёвтазель истямо арсема, теде мейле, паряк, кияк юткстонок мери, седе паро улевель течи сыненст максомс ормадо ванстомань оршамопельть, лия кедьёнкст. Виде, те весе сыненст течи эряви, ансяк те больницянть прявт врачонть В.В. Щаповонь валонзо коряс, неень шкане моральной лезксэсь врачтненень эряви а седе аламо материальноенть коряс. Вячеслав Викторович тень коряс ледстясь: «Ули истямо валмеревкс: «Валдо нал чопода таркасо» («Луч света в темном царстве»). Самай те пек малавикс карми эрьвантень, кить важодить ковидэнь госпитальтнесэ».
– Ломантне важодема таркасто туемстэ кармить саеме мартост ансяк паро арсемат, кадсызь сиземанть, кепедьсызь пряст, варштыть артовксонть лангс, ды сельмест валдомгадыть, – мерсь В.В. Щапов.
Сон уш икелепелев арсизе: те артовксось карми улеме васенце этажонь холлсонть, косо уш улить понгавтозь лият. Чипаесь карми валдомтомо ды эждеме сынст ойметнень важодема таркасто туемстэ ды совамсто.
Те вастовомасонть ламо лембе валт медиктнень-волонтёртнэнь лемс истя жо ёвтась ОНФ-нь Мордовиянь региононь отделениянь прявтось Н.А. Сайгачева. Алкукскак, неть од ломантне масторонть ды республиканть туртов стака шкасто ульнесть анокт теемс весементь, штобу ськамост эриця сыре ломантне авольть маря пряст кадозекс, киненьгак а эрявиксэкс. Кенярдовтсть сынст валсо ды паро тевсэ.
Валентина Юдина