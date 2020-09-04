Театратне панжовсть!

Умарьковонь 28-це чистэ одс ушодсть важодеме минек театратне. Тень пек учость артисттнэ ды, нама, театрань вечкицятне. Роспотребнадзоронть кармавтоманзо коряс улить истят вешемат:
Весе ваныцятненень театрав эряви самс маскасо ды сурварьгасо.
Инжетнень онкстасызь температураст.
Ломантненень эряви аштемс вейкень-вейкень эйстэ 1,5 метрат ве ёно.
Театрасо эряви аштемс маскасо.
Залсонть ваныцятне озавтовить кавто озамо таркань трокс, залось пештяви ансяк 30 %.
Вана кодамо афишась таштамковс Эрзянь ды мокшонь национальной театрасо.
04. 09. 18.30
Е. Исайчева, И. Кузьмин «Не забывай незабываемое». Терроризманть каршо бороцямонь чинтень 12+
05. 09. 17.00
А. Островский «Не в свои сани не садись» комедия 12+
06. 09. 12.00
Ю. Ким «Кто принцессу поцелует» ёвкс 6+
11. 09. 18.30
А. Толстой «Делец» комедия 12+
12. 09. 17.00
В. Азерников «Мишель» мелодрама 12+
13. 09. 12.00
В. Мишанина «Курмай» ёвкс 6+
17.09.2020 – Театрань 86-це сезононь панжомась! Премьера!
18.30 В. Гуркин «Саня, Ваня, мартост Римас» раськень драма 12+
18. 09. 18.30
Премьера! В. Гуркин «Саня, Ваня, мартост Римас» раськень драма 12+
19. 09. 17.00
Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, или Женщины – это дьяволы» комедия 12+
20. 09. 12.00
Премьера! Е. Шварц «Золушка. В ожидании чуда» ёвкс 6+
25. 09. 18.30
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» трагедия 16+
26. 09. 17.00
А. Галин «Ретро» комедия 12+