Пятница, сентября 04, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Театратне панжовсть!

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Категория: Культура

Умарьковонь 28-це чистэ одс ушодсть важодеме минек театратне. Тень пек учость артисттнэ ды, нама, театрань вечкицятне. Роспотребнадзоронть кармавтоманзо коряс улить истят вешемат:

 

Весе ваныцятненень театрав эряви самс маскасо ды сурварьгасо.

Инжетнень онкстасызь температураст.

Ломантненень эряви аштемс вейкень-вейкень эйстэ 1,5 метрат ве ёно.

Театрасо эряви аштемс маскасо.

Залсонть ваныцятне озавтовить кавто озамо таркань трокс, залось пештяви ансяк 30 %.

Вана кодамо афишась таштамковс Эрзянь ды мокшонь национальной театрасо.

04. 09. 18.30

Е. Исайчева, И. Кузьмин «Не забывай незабываемое». Терроризманть каршо бороцямонь чинтень 12+

05. 09. 17.00

А. Островский «Не в свои сани не садись» комедия 12+

06. 09. 12.00

Ю. Ким «Кто принцессу поцелует» ёвкс 6+

11. 09. 18.30

А. Толстой «Делец» комедия 12+

12. 09. 17.00

В. Азерников «Мишель» мелодрама 12+

13. 09. 12.00

В. Мишанина «Курмай» ёвкс 6+

 

17.09.2020Театрань 86-це сезононь панжомась! Премьера!

18.30 В. Гуркин «Саня, Ваня, мартост Римас» раськень драма 12+

18. 09. 18.30

Премьера! В. Гуркин «Саня, Ваня, мартост Римас» раськень драма 12+

19. 09. 17.00

Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, или Женщины – это дьяволы» комедия 12+

20. 09. 12.00

Премьера! Е. Шварц «Золушка. В ожидании чуда» ёвкс 6+

25. 09. 18.30

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» трагедия 16+

26. 09. 17.00

А. Галин «Ретро» комедия 12+

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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