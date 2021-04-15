Сцена лангсо – Ряба сараздо ёвксось

МР-нь Някань государственной театрасо неень шкане молить, кода кортыть, пси чить. Весе анокстыть од спектакля. Те – М. Бартеневень ды А. Усачёвонь пьесаст коряс ёвксось.

Сонзэ путы режиссёрось, МР-нь заслуженной артисткась Лилия Шахова. Художникесь-постановщикесь – МР-нь культурань заслуженной роботникесь Наталья Кочнева. Те карми лия ёнов а молиця невтема.



– «Загадка курочки Рябы» – мистикань ды фантастикань вишка сериал, косо карми тамашань история. Саразось алыи сырнень ал. Ды теньстэ весе ушодови! – ёвтни режиссёрось Лилия Владимировна.



Тесэ сти свалшкань кевкстема – мезе паро: сырнень алось эли се, кона мейсэяк лиятнеде а явови. Ёвксонть ёвтнить Тумось ды Псакась. Атят-бабат пелькстыть апак лотксе. Мезе теема алонть марто? Алось сырнень, сынь жо авардить. Порксасызь – ярсамс а маштови, сырнень. Алонть путсызь лався лангс. Мейле сы превезэст – алось сырнень, эряви миемс! Тагояк пелькстыть ды тюрить. Те ёвкссонть Ряба сараздонть ёвтневи котонькирда. Ды свал лиякс. Тесэ някань ламо элементт. Ули варьгань няка. Эрьва кодамо покшолмань колмо чеерть. Спектаклянть пингстэ юты залонть марто кортамо. Ашти книга, конань лопатне-декорациятне велявтневить. Тесэ эрьва ёндо кепедеви скупойчиде кевкстемась, малавикстнэнь вечкемань темась. Эйкакштне чарькодить: уцяскась ды сюпавчись аштить аволь сырнень алсонть.



– Арсян, карми мельстуиця, пейдевтиця, шожда ёвкс. Аламодо тамашань история. Сон туи эйкакштнень ды тетятнень-аватнень мельс, – пачти Лилия Шахова.



Атянть налкси Иван Чиндяйкин, бабанть – МР-нь заслуженной артисткась Галина Максутова. Саразонть, Чеерненть ды Яксяргиненть налкси Маша Лошкарёва, Псаканть – Дмитрий Кузьмин, Тумонть – Андрей Роганин. Чадыковонь 17-це ды 18-це читнестэ 11:00 ды 13:00 чассто карми премьерась.



Пандемиястонть тевтеме эзть аште



Кода печтявсь пандемиясь, кода важодсь Някань театрась? Теде минек туртов ёвтнесь Някань театрань актрисась-кукловодось, литературно-драматической пельксэнь ветицясь Елена Лугаськова:



– Самоизоляциянь шкасто Интернетсэ невтинек архивень спектаклятнень. Август ковсто саезь оймсема читнестэ нолдатано «В гостях у Топтыжки» передачанть. Топтыжка овтынесь эрьва мезе соды ды теде ёвтни эйкакштнень туртов. Тесэ актёртнэ ды някань геройтне кепедить эрьва кодат темат. 15-20 минутань перть кортыть аволь ансяк театрадо, эрьва мезде. Някатне-геройтне саить актёртнэнь кедьстэ интервью. Сынь ёвтнить эрямодост, творческой кидест. Койсэнь, те пек мельстуиця тев! Артисттнэнь марто лиссть зярыя передачат.

Свалшкане ветятано «Ловнотано тынк туртов» рубриканть. Актёртнэ ловныть аволь ансяк валморот. Сынь сайнить минек классиктнень, неень шкань ды омбо масторонь автортнэнь произведениятнестэ саевкст. Онлайн-мероприятиятне ютыть «ВКонтакте» социальной сетень официальной группасонть.





Эйкакштнень туртов ютавтовить мастер-класст. Сынь содавтовить закулисьянть марто. Невттяно, кода налксемстэ кирдемс няканть. Лиясто эрси, вейке някасонть налксить колмо актёрт! Кие кедть кирди, кие пильгесэнзэ чаравты, кие – рунгосонзо. Эйкакштне кузнить сцена лангс, совсить цехс. Модельертнэ невтнить, кода ставить някатне. Сынь покш мельспаросот! Кевкстематне пельдест певерезь певерить. Ламот кевкстнить, савольть тей экскурсияв. Тердтяно весень «Знакомство с закулисьем» экскурсияв.



Самоизоляциядо мейле ушодынек одс вельмевтеме спектаклятнень. Важодинек, эзинек аште тевтеме. Кецявты, ломантне сакшныть тенек, вейкеяк спектакля эзинек лоткавтокшно. Ней карминек невтеме чокшнень спектаклят. Эрьва цетьверькстэ 19:00 чассто невттяно путовкс. Аволь весе савить ваномо субутасто ды недлячистэ, секскак арсинек невтемс спектакля недлянть ютксто.

Някань театрасо ладявсь паро кой. Лавшо шумбрачи марто эйкакштне ваныть путовкстнэнь питневтеме. Тей сакшныть «Много дети», «Особые дети», а неиця эйкакштнень общественной вейсэндявксос совицятне.



«Театрась – весень туртов»



МР-нь Някань государственной театрась топавты «Доступный театр: создание интерактивных музейно-экспозиционных зон в театрах Республики Мордовия» проектэнть. Сон кемекстазь Президентэнь грантонь фондсо. Те проектэнть вельде минек республикань театратнесэ панжовить музеень кондят таркинеть.



Грантось максозь «Ассамблея народов России» общероссийской общественной вейсэндявксонь минек ёнксонь отделениянтень. Ярмактнень лангс Някань театрантень рамазель мультимедийной оборудования – интерактивной сенсорной столь.

Театрань важодицятне специалисттнэнь марто вейсэ ушодсть пурнамо эрявикс информация, анокстамо выставкав экспонатт. Экспозициянть лангсо важодить кода театрань специалисттнэ, истя жо учёнойтне, музеень важодицятне.



Неть экспозициятне кармить содавтомо ваныцятнень театрань историянть ды неень шкань эрямонзо, репертуаронзо марто, кодат салавачить улить спектаклянь путомасо. Пачтяви минек ёнксонь культурадонть ды театрань содавикс деятельтнеде.

Интерактивной экспозициясонть ванстовить исторической документтнэ, сынст несызь весе инжетне. Саемга, умонь шкань спектаклянь афишатне. А кемевияк, кодат сынь ульнесть 50, 60, 80 иеде икеле ды седе мейле.



Мельтнеде-бажамотнеде ламо. Майстэ Някань театрась сырги Набережные Челны ошов. Тосо карми «Рабочая лошадка» тонавтомань форум. Актёртнэнь, режиссёртнэнь, театрань прявттнэнь туртов ютавтовить лезэнь кандыця мастер-класст.



Татьяна Маторкина