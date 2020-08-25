Течи Республикань эйкакшонь ловнома кудонтень топодсть 60 иеть! 

Умарьковонь 25-це чистэ Мордовия Республикань эйкакшонь сехте покш ловнома кудонтень топодсть 60 иеть. Сон панжинзе эсь кенкшензэ ловныцятнень туртов 1960 иестэ.
Васенце прявтокс путозель Александр Яковлевич Щвец, конась ульнесь военной ломанекс, Ине Отечественной войнань участникекс. Вана кода сон ледстни се шканть: «Свал мельсэнь ашти умарьковонь се чись. Сон ульнесь маней ды пек лембе. Весе важодицятне анокстасть ловнома кудонь панжомантень.
Кемень чассо пурнавсть ошонь лия библиотекань важодицятне, тетятне-аватне, культурань ды просвещениянь министерстватнень ломантне, эйкакштне. Ды вана сон –учовикс шкась: керявсь ловнома кудонь кенкшенть икеле якстере парсеесь …»
Васняяк те кудосонть ульнесь А.С.Пушкин лемсэ библиотекась. Республикань эйкакшонь ловнома кудонтень явозельть ансяк кавто нупальть. Кемень иень ютазь, весе зданиясь кармась улеме эйкакшонь ловнома кудокс. Се шкане прявтокс важодсь Валентина Петровна Будасова, конась путсь весе оймензэ ды бажамонзо библиотекань тевентень. Сон истя жо ламо ойме путсь республикань районтнэва эйкакшонь ловнома кудотненень, сынст виевгавтомантень ды паролгавтомантень.
Се шкане фондсонть эйкакшонь книгатнеде пек аламольть ды секскак савсь вешемс сынст Московонь ды Ленинградонь эйкакшонь ловнома кудотнестэ. Валентина Петровна Будасовадо мейле прявтокс кармась улеме Жанна Владимировна Пичугина. Сонгак путсь покш мель те важодемантень. Ней прявтокс важоди од, мельстуиця, свал икелев ваныця Ольга Ивановна Федотова. Сон истя жо весе оймензэ путы те тевентень.
Неень шкане минек ловнома кудось теевсь информационной ды методической центракс. Сонзэ фондсо лововить кавтосядт тёжадо ламо книгат, сядодо ламо журналт ды газетат. Истя жо улить видеофильмань, грамзаписень, диафильмань, компакт-дискень фондт.
Минек ловнома кудосонть лововить кеветее отделт, ули компьютерэнь класс, важодить эрьва кодат кружокт. Истя жо улить специализированной отделткак. Неть: раськень литературань ды краеведениянь, искусствань, омбо масторонь литературань, периодической изданиянь. Эрьва тонавтницясь тестэ мусы эрявикс тензэ информациянть.
Тесэ ютавтневить ламо вастовомат, выставкат, акцият, литературань налксемат, викторинат, литературань чокшнеть, поэзиянь част, нолдыть презентацият, од книгань невтнемат, тешкстыть писателень чачома читнень ды лия мезе.
Республикань эйкакшонь ловнома кудось яви мель эрьва кодамо фестивальтненень, акциятненень, пелькстамотненень. Аволь весть лиснесь призёрокс. Тедеде макссть тензэ Президентэнь грант, кона алтазель Ине Изнямо чинтень.
Неень шкане библиотекасонть тевс нолдавить важодемань од ёнкст, шкась полавтови ды ловныцятнень вешемаст истя жо полавтовить, сыненст эряви мезеяк од. Секскак минек улить официальной сайтэнек, социальной сеттнесэ куронок: Контактсо, Инстаграмсо ды Ютубсо каналонок, косо нолдави эрьва кодамо темас лезэв информация.
Бути кортамс ломантнеде, конат тесэ важодить, сынь пек вечксызь эсь тевест ды вишка ловныцятнень. Путыть весе оймест те важодеманть. Течинь библиотекаренть тевезэ – аволь ансяк ламолгавтомс ды ванстомс книгань фондонть, кастомс книгатнень кувалма паро ломанть, лездамс сыцятненень теевемс вадря ловныцякс, кастомс эйкакштнень тей самонь мелест.
Раиса Куркина, Республикань эйкакшонь ловнома кудонь раськень ды краеведениянь литературань отделэнь прявт
Кемень чассо пурнавсть ошонь лия библиотекань важодицятне, тетятне-аватне, культурань ды просвещениянь министерстватнень ломантне, эйкакштне. Ды вана сон –учовикс шкась: керявсь ловнома кудонь кенкшенть икеле якстере парсеесь …»
Васняяк те кудосонть ульнесь А.С.Пушкин лемсэ библиотекась. Республикань эйкакшонь ловнома кудонтень явозельть ансяк кавто нупальть. Кемень иень ютазь, весе зданиясь кармась улеме эйкакшонь ловнома кудокс. Се шкане прявтокс важодсь Валентина Петровна Будасова, конась путсь весе оймензэ ды бажамонзо библиотекань тевентень. Сон истя жо ламо ойме путсь республикань районтнэва эйкакшонь ловнома кудотненень, сынст виевгавтомантень ды паролгавтомантень.
Се шкане фондсонть эйкакшонь книгатнеде пек аламольть ды секскак савсь вешемс сынст Московонь ды Ленинградонь эйкакшонь ловнома кудотнестэ. Валентина Петровна Будасовадо мейле прявтокс кармась улеме Жанна Владимировна Пичугина. Сонгак путсь покш мель те важодемантень. Ней прявтокс важоди од, мельстуиця, свал икелев ваныця Ольга Ивановна Федотова. Сон истя жо весе оймензэ путы те тевентень.
Неень шкане минек ловнома кудось теевсь информационной ды методической центракс. Сонзэ фондсо лововить кавтосядт тёжадо ламо книгат, сядодо ламо журналт ды газетат. Истя жо улить видеофильмань, грамзаписень, диафильмань, компакт-дискень фондт.
Минек ловнома кудосонть лововить кеветее отделт, ули компьютерэнь класс, важодить эрьва кодат кружокт. Истя жо улить специализированной отделткак. Неть: раськень литературань ды краеведениянь, искусствань, омбо масторонь литературань, периодической изданиянь. Эрьва тонавтницясь тестэ мусы эрявикс тензэ информациянть.
Тесэ ютавтневить ламо вастовомат, выставкат, акцият, литературань налксемат, викторинат, литературань чокшнеть, поэзиянь част, нолдыть презентацият, од книгань невтнемат, тешкстыть писателень чачома читнень ды лия мезе.
Республикань эйкакшонь ловнома кудось яви мель эрьва кодамо фестивальтненень, акциятненень, пелькстамотненень. Аволь весть лиснесь призёрокс. Тедеде макссть тензэ Президентэнь грант, кона алтазель Ине Изнямо чинтень.
Неень шкане библиотекасонть тевс нолдавить важодемань од ёнкст, шкась полавтови ды ловныцятнень вешемаст истя жо полавтовить, сыненст эряви мезеяк од. Секскак минек улить официальной сайтэнек, социальной сеттнесэ куронок: Контактсо, Инстаграмсо ды Ютубсо каналонок, косо нолдави эрьва кодамо темас лезэв информация.
Бути кортамс ломантнеде, конат тесэ важодить, сынь пек вечксызь эсь тевест ды вишка ловныцятнень. Путыть весе оймест те важодеманть. Течинь библиотекаренть тевезэ – аволь ансяк ламолгавтомс ды ванстомс книгань фондонть, кастомс книгатнень кувалма паро ломанть, лездамс сыцятненень теевемс вадря ловныцякс, кастомс эйкакштнень тей самонь мелест.
Раиса Куркина, Республикань эйкакшонь ловнома кудонь раськень ды краеведениянь литературань отделэнь прявт