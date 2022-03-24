Раськень морось – оймень панжовкс

Нина Марковань творчествань 45 иетненень
Аволь умок Нина Васильевна Маркова тешкстынзе творчествань 45 иетнень. Те покш кенярксчистэнть сонензэ поздоровонь ёвтамо сакшнось РФ-нь Федерациянь Советэнь сенаторось Пётр Тултаев, кона ёвтась теде социальной сеттнень вельде. Сон тешкстызе: «Кода а самс ды а ёвтамс поздоровт минек Примадоннанть туртов. Содаса сонзэ зярыя кементь иеть ды свал аштян кувалманзо мельспаросо. Сонзэ творчествазо – Россиянь ламо раськень искусствань сюпавчи. Пешксе залтнэ, косо тензэ свал цяпить стядо, кортыть ламодо… Нина Васильевнань весе шкинемань кизэ корты: морамосонть аволь ансяк ёрокчи эряви, эряви оймень путома. Зярдо Маркова лиси сцена лангс, неяви – тесэ ули покш Ойме! Сонзэ эрьва морамозо – спектакля, конань эряви неемс! Сюконятано весе вечкицятнень пельде, ульхть шумбраня, эреконе, ламос кеняртькшнемс, эрямс и ащемс!»
Сонзэ лисемазо сцена лангс свал кеняркс. Те морыцясь явови лиятнень эйстэ аволь ансяк виев, чевте, лембе вайгельсэнзэ, сон дивавты алкуксонь мокшонь авань мазычисэнзэ, свал видьстэ аштиця рунгосонзо, толкс палыця прячерьсэнзэ. Сеске неяви, те аванть нардев корозо, кеме обуцязо. Аволь ава – Толава – Нина Васильевна Маркова – МАССР-нь ды Россиянь заслуженной артистка, Мордовиянь народной артистка ды Государственной премиянь лауреат. Те морыцянть асодыцянзо минек республикасо арасть. Сон мазылгавты весе концерттнэнь, конат ютыть республикань сценатнень лангсо.
Морыцянть репертуарсо аволь ансяк рузонь раськень морот, истя жо мокшонь ды эрзянь. Нина Васильевна эсь творчествань пелепингень перть морсесь зярыя жанрасо ды стильсэ. Сонензэ удалакшныть кода раськень моротне, истя жо од сёрмадыцятнень арсевкстнэ, романстнэ. Маркова сеть морыцятнестэ, конатне а пелить совавтомс репертуарс од композитортнэнь творчестваст, сеедьстэ сон васенцекс пачти ваныцятненень-кунсолыцятненень сынст произведенияст. Ламонень содавиксэкс ды вечкевиксэкс теевсть Нина Васильевнань моронзо: «Лайме порась», «Шаронды, шаронды ловнясь», «Пайгонясь», «Косат эно тон», «Хороша земля мордовская», «Ой, шумят сады вишневые», «Перепляс», «Кудат» ды лиятне.
Маркова ламо иеть кирдсь ды кирди сюлмот Н. Кошелева, Е. Кузина, Н. Митин, Г. Пономаренко, А. Макаров композитортнэнь ды П. Черняев, С. Кинякин, Р.Кемайкина, М. Трошкин поэттнэнь марто.
ЭСЬ ЁНКСОСЬ – СЕХТЕ ПАРО
Нина Васильевна Марковань чачома ёнксозо – Зубова-Полянань Промзино мокшонь велесь. Тесэ васенцеде гайгезевсь морыцянть вайгелезэ 65 иеде теде икеле. А зярыя иень ютазь сонзэ уш кунсолость аволь ансяк мокшонь ёнкссо – Камчаткасто саезь Прибалтикас, лембе ёнкстнэстэ саезь пелевеёнксонь модатнес. Од морыцясь яксесь гастролев Германияв, Польшав, Венгрияв, Эстонияв…
Ансяк те весе седе тов, васняяк ульнесь тонавтнема Орданьбуень культурно-просветительной училищасо, косо Нина Маркова пурнась содамочить ськамонзо морамонь коряс Н. И. Ишунинань пельде. 1982-83 иетнестэ Московсо ютась курсат раськень моронь морамонь коряс эстрадань искусствань мастерскойсэ Н. С. Чубенконь кедьсэ. 1985 иестэ сон морсесь од ломанень ды студентэнь масторлангонь 12-це фестивалень концерттнэсэ. 1986 иестэ Московсо моронь ды киштемань ансамблятнень Весероссиянь конкурссо «Умарина» раськень моронть кисэ казезель Дипломсо.
Теде мейле Нина Васильевна мекев велявтсь Мордовияв. Кемень иеть ульнесь Мордовиянь «Умарина» государственной ансамблянь солисткакс, 1987 иестэ саезь сон роботы республикань филармониясо. Нина Васильевнань пек ламо вечкицянзо-кунсолыцянзо, конатне зярдояк а кадносызь сонзэ цецявтомо ды виев, лембе цяпамовтомо. Кода корты сонсь морыцясь, сынь кирдитькак эйсэнзэ сцена лангсо, максыть эрямонь ды творчествань вийть, од моротнес бажамо.
1988 ИЕСТЭ «МЕЛОДИЯ» ГРАМЗАПИСЕНЬ ФИРМАСЬ НОЛДЫЗЕ МАРКОВАНЬ «НА ЛУГУ БЕРЕЗА» ДИСКЕНЗЭ-ГИГАНТОНЗО, СЕДЕ МЕЙЛЕ ЛИССЬ «НЕ СУДИТЕ СТРОГО, ЛЮДИ» ОМБОЦЕ ДИСКЕЗЭ.
Лембе валт кенярксчинзэ кувалма Нина Васильевна Маркованень кучить творчествань вечкицянзо ды паро ялганзо Дубёнкань районсто. Неть: Лидия Юрьевна Сайгушева ды Елизавета Леонтьевна Бурнаева. Арсить тензэ шумбрачи, свал молемс икелев ды ламо иеть кенярдовтомс эсь морамосонзо кунсолыцятнень.
«Эрзянь правдань» нолдыцятнеяк мельспаросо арсить
морыцянтень од гайгиця морот ды тешкстыть, минь
пек вечксынек Тынк творчестванк!
Анокстызе Марина ДЕВЯТОВА