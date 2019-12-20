Эйкакштнень туртов – од книгат

Од книгань лисемась – те свал кеняркс кода авторонть, истя жо ловныцятнень туртовгак. МР-нь Пресс-центрасо ютась кавто книгань презентация. Сёрмадыцяст – МР-нь заслуженной поэтэсь Геннадий Гребенцов ды «Сятко» журналонь редакторось Татьяна Разгуляева.
Эйкакшонь туртов сёрмадыцят ней аламо. Книгань нолдамонть автортнэ учость зярыя иень перть. Сынь нолдазь социальной литературань программанть вельде. Весемезэ 300 экземплярт, конат туить библиотекатнева.
«Эрясь-аштесь ёвкске...» Татьяна Разгуляевань книгантень совасть зярыя ёвкст. Сынь алтавить вишка эйкакштненень. Ёвксонь геройтне – ракшатне, нармунтне, маравтне-унжатне, цецятне-тикшетне – тонавтыть видечинь кис аштеме, шныть превейтнень, седеймарицятнень, тевень вечкицятнень, вадряс бажицятнень, сялдыть превтеметнень, важодемадо орголицятнень, казямо седей мартотнень. Книгась лиссь алкуксонь, покш, паро-валаня конёв лангс нолдазь, пешксе артовксто, букватне максозь покшсто, неявиксстэ.
– Неть книгатнень лисемась минек литературасо покш события. Меельце шкане эрзянь ды мокшонь кельсэ эйкакштнень туртов истят книгат умок эзть нолдаво. Зярдо анокстатано школань учебникть ды тонавтомань программат, васттано стакачить, косто саемс эрявикс темань коряс текст. Тешкстаса, те книгастонть зярыя ёвкст совавтозь тонавтомань программас. Ёвксонь книгась тусь мелезэнь весеме ёндо: а чарькодевикс валтнэ тешкстазь башка тюссо ды ало максови толковамост; эйсэнзэ вадря артовкст; максови лезэв информация пертьпелькстэ; ламос тонавты. Сон карми паро лездамопелекс тонавтыцятнень туртовгак, – кортась педагогической наукань докторось, профессорось А.М.Каторова.
Г.С.Гребенцов зярыя иеть важодсь школасо. Умок сёрмады эйкакштнень туртов. Од книгась – кочказь произведениянь васенце том, тов совасть стихть, ёвтнемат ды пьесат.
– Мон сёрмадан ансяк эйкакштнень туртов. Книгасонть весе саезь эрямосто. Те книгань лисемась монь туртов теке эйкакшонь чачома. Сюкпря весенень, кие лездась сонзэ анокстамс ды нолдамс, – кортась Геннадий Сергеевич.
Татьяна Маторкина