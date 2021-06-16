Кезэрень Саранскоесь ды сонзэ эрицятне

Тедеде минек республикань прявт ошось, Саранскоесь, тешкстызе 380 иень юбилеенть. Тенень алтазь мероприятиятне ютавтовить уш иенть ушодовомсто саезь.
Покш робота тень коряс ветясь Мордовия Республикань И.Д. Воронин лемсэ вейсэндявозь краеведениянь музеесь. Тесэ пурназельть выставкат, конат ёвтнить ошонь икелень шкатнеде ды течинь эрямодонть, нолдавсть Саранскоентень алтазь книгаткак. Истя, Мордовия Республикань И.Д. Воронин лемсэ вейсэндявозь краеведениянь музеень научной тевтнень коряс прявтонь полавтыцясь, содавикс краеведэсь, филологиянь наукань докторось Дмитрий Викторович Фролов аволь умок нолдась «Саранские горожане XVII века: раскрась историю своего города» семиянек ловномань туртов книга-артомка. Неть читнестэ вастовинек Дмитрий Викторович марто, ды сон ёвтнесь, мезе ланга книгась, мезе мельстуиця эйсэнзэ ули ловныцянть туртов ды мезе лангсо авторось роботы неень шкане.
– Книганть пурнамсто-анокстамсто ветявсь покш робота. Архивень документтнэсэ домкасто ванновсь минек ошонь историясь, – ёвтни Дмитрий Фролов. – Истя, 380 иеде икеле, 1641 иестэ, теевсь Саранскоень ошось-крепостесь. Кемень иень ютазь сон кармась Саранскоень уездэнь куншкакурокс. А уш 1653 иестэ кармась Саранскоень чертань прявт ошокс, конась аштесь виртнестэ, ровтнестэ, валтнэстэ, косо, модань теевкстнэде башка, ульнесть башнят, тынт ды кемечинь лия теевкст.
Кирвазематне ды од теевкстнэ полавтсть уездной Саранскоенть, ды мейле уш Мордовиянь прявт ошонть, чачонзо зярыяксть. Течинь чине кемзисемгеце пингень ошонть эйстэ кадовсь архитектурань ансяк вейке памятник – Иоанн Богословонь церьковась (1693 иесь). Стака шкатне эзизь вансто кремлянть, слободатнень, эзизь невте историянь ды архитектурань пек покш пельксэнть.
Ансяк зярыя пингеде икеле Саранскоесь ульнесь овсе лиякс. Ды эсь книгасонть тердян ловныцятнень теемс путешествия ютазь пингетнес, ванномс икеле шкань ошонть, теевемс содавиксэкс се шкань эрицятнень ды сынст оршамопельтнень марто, историянь ёнкссонть сюпалгавтомс эсь содамочитнень.
«Саранские горожане XVII века» книганть можна лемдемс «шкань машинакс», конась невти XVII-це пингень Саранскойсэ Московонь царствань мазый эпоханть сестэ эриця ломантнень вельде. Авторось содавты ловныцянть ошонь историянть ды се шкань рузонь оршамотнень марто. Весемесь максови покштнененьгак ды вишкинетнененьгак чарькодевикс кельсэ.
– Те минек казненек Саранск ошонь 380 иетненень. Покш меленек, штобу ошонь эрицятне ды инжетне содавольть: Саранскоесь – кезэрень шкань рузонь ош, конась теезель кода крепость рузонь государствань буесэ. Тесэ эрясть вадря, панжадо седей ломанть ды книганть тердемазо – «Артык-мазылгавтык эсь ошонь историянть», – тешксты Дмитрий Фролов.
Эряви меремс, эрьва героесь книгасонть тешкстазь видестэ, тень кемекстамга максовить се шкань содавикс ломантнень раськест фамилияст. Улить тесэ краеведениянь музеень инжетненень содавикс экспонаттнэяк – кавтопряс куцьканось, кувака недь узересь (бердыш) ды «кемгавтово апостолтнэ». Книганть лангсо истя жо важодсть колмо артыцят. Артомань-мазылгавтомань туртов персонажтнень рисовась Сергей Олейник.
– Ирина Мащикова теинзе книга ланготнень. Кода рединк, эйстэдест кавто. Истя жо сон арсизе-теизе Саранскоень кремлянть, конань мереви мазылгавтомс. Колмоце артыцясь – Мария Диряева. Сон важодсь образтнэнь мазычинть лангсо, штобу вишка артыцянтень улевель седе шожда чарькодемс минек раськетнень чачонть, – корты авторось.
Ули книгасонть стувтовозь валтнэнь а покшке валкскак, конась лезды толковамс эйкакштненень а чарькодевикс валонть смустензэ, конасонть икеле лемдильть кодамо-бути кедьёнксонть эли тевенть.
Книгась муеви ошонь библиотекатнестэ ды книгань лавкатнестэ.
Неень шкане Д.В. Фролов вейсэ Мордовия Республикань И.Д. Воронин лемсэ вейсэндявозь краеведениянь музеень историянь кужонь прявтонть, МР-нь культурань заслуженной роботникенть С.А. Телина марто анокстыть «Образы старого Саранска» од книга-альбом, косо арсеви невтемс революциядо икелень Саранск ошонь кезэрень фотографиятнень, конатне печатавкшность уш икеле, лиятне жо, седе покш пельксэсь, эзть невтевкшне зярдояк.
– Кезэрень ошонть васенце покш фотоальбомось, конась лемдезель «Саранск уездный. Конец XIX – начало XX века», нолдазель минек музеень важодицятнень вийсэ 20 иеде икеле, – тешксты Дмитрий Фролов. – Икелень ошонть ваннызь-тонавтнизь содавикс учёнойтне ды краеведтнэ, конат уш тусть эрямостонть: И.Д. Воронин, В.А. Юрченков, С.Б. Бахмустов, А.Г. Нечаев, ды конат эрить – Н.И. Воронина, В.Н. Куклин, В.И. Лаптун ды ламот лиятне. Комсь иеде мейле, конат ютасть васенце альбомонть нолдамо шкастонть, ваннозь ламот тевтне, конат апак тонавтне икеле, ливтевсть ламо од лемть ды фамилият, муезь зярыя кементь од исторической фотографият. Секскак сась мель сёрмадомс-теемс васенце альбомонть ёнов молиця од книга.
Од книгась ашти кавто пельксстэ – кезэрень Саранск ошось ды сонзэ эрицятне. Васенце пельксэсь алтави эстензэ ошонтень, сонзэ а шожда ютазь шкантень, кона вансты ламо стувтозь тевть.
Васенце пельксэсь ашти эштё зярыя пелькскестэ. Панжи сонзэ «Начало Саранска. Гравюры и планы» пелькскесь. Тесэ теезель домка робота. Васенцеде ловныцятненень максовить ошонь касомань-келейгадомань плантнэ сонзэ теемстэ саезь. Невтезь 1640-це иетнень, 1650-це иетнень ды 1660-1690-це иетнень плантнэ, истя жо максови артовкс 1784-це ды 1904 иетнень. Неть плантнэ лездыть ваномс ошонь куротнень ды слободатнень (Казачей, Пушкарской, Стрелецкой Нагорной, Стрелецкой Переведенной, эли Ремесленной, Посадской, Черкасской, Пушкарской выселкань), слободань монастыртнень ды храмтнень, конат ней уш арасть ды конат ванстовсть, теевемань ды виензамонь кинть.
«Храмы и монастыри» ды «Улицы и площади» пелькскесь ёвтни историяс туезь оштонть. «Силуэты старого города» пелькскесэнть пурназь информация Саранск ошонь микшнема таркатнеде ды промышленной предприятиятнеде, максовить зданиятнень ды важодицятнень фотографиятне. Те пельксэсь истя жо топавтозь чугункань кинь вокзалдонть, васенце кинотеатратнеде, ошонь парктонть евтнематнесэ. Фотографиятнесэ парсте редяви, кода лиякстомсь ошось, кода керосинсэ важодиця фонартнень полавты строявиця электростанциясь.
Книгань омбоце пельксэсь алтави эрицятненень. Тесэ истя жо максовить зярыя пелькскеть: «Власти города и уезда», «Учебные заведения и городские общества» ды седе покш пелькскесь – «Горожане», конась алтави Саранск ошсо эриця весе сословиятненень.
Те альбомонь геройтне – ошось ды сонзэ эрицятне, конатнень тешкстызь мастертнэ-фотохудожниктне ды конат кармасть Саранскоень краеведениянь фотолетописень прявт лисьмапрякс.
Юлия Еремина
– Книганть пурнамсто-анокстамсто ветявсь покш робота. Архивень документтнэсэ домкасто ванновсь минек ошонь историясь, – ёвтни Дмитрий Фролов. – Истя, 380 иеде икеле, 1641 иестэ, теевсь Саранскоень ошось-крепостесь. Кемень иень ютазь сон кармась Саранскоень уездэнь куншкакурокс. А уш 1653 иестэ кармась Саранскоень чертань прявт ошокс, конась аштесь виртнестэ, ровтнестэ, валтнэстэ, косо, модань теевкстнэде башка, ульнесть башнят, тынт ды кемечинь лия теевкст.
Кирвазематне ды од теевкстнэ полавтсть уездной Саранскоенть, ды мейле уш Мордовиянь прявт ошонть, чачонзо зярыяксть. Течинь чине кемзисемгеце пингень ошонть эйстэ кадовсь архитектурань ансяк вейке памятник – Иоанн Богословонь церьковась (1693 иесь). Стака шкатне эзизь вансто кремлянть, слободатнень, эзизь невте историянь ды архитектурань пек покш пельксэнть.
Ансяк зярыя пингеде икеле Саранскоесь ульнесь овсе лиякс. Ды эсь книгасонть тердян ловныцятнень теемс путешествия ютазь пингетнес, ванномс икеле шкань ошонть, теевемс содавиксэкс се шкань эрицятнень ды сынст оршамопельтнень марто, историянь ёнкссонть сюпалгавтомс эсь содамочитнень.
«Саранские горожане XVII века» книганть можна лемдемс «шкань машинакс», конась невти XVII-це пингень Саранскойсэ Московонь царствань мазый эпоханть сестэ эриця ломантнень вельде. Авторось содавты ловныцянть ошонь историянть ды се шкань рузонь оршамотнень марто. Весемесь максови покштнененьгак ды вишкинетнененьгак чарькодевикс кельсэ.
– Те минек казненек Саранск ошонь 380 иетненень. Покш меленек, штобу ошонь эрицятне ды инжетне содавольть: Саранскоесь – кезэрень шкань рузонь ош, конась теезель кода крепость рузонь государствань буесэ. Тесэ эрясть вадря, панжадо седей ломанть ды книганть тердемазо – «Артык-мазылгавтык эсь ошонь историянть», – тешксты Дмитрий Фролов.
Эряви меремс, эрьва героесь книгасонть тешкстазь видестэ, тень кемекстамга максовить се шкань содавикс ломантнень раськест фамилияст. Улить тесэ краеведениянь музеень инжетненень содавикс экспонаттнэяк – кавтопряс куцьканось, кувака недь узересь (бердыш) ды «кемгавтово апостолтнэ». Книганть лангсо истя жо важодсть колмо артыцят. Артомань-мазылгавтомань туртов персонажтнень рисовась Сергей Олейник.
– Ирина Мащикова теинзе книга ланготнень. Кода рединк, эйстэдест кавто. Истя жо сон арсизе-теизе Саранскоень кремлянть, конань мереви мазылгавтомс. Колмоце артыцясь – Мария Диряева. Сон важодсь образтнэнь мазычинть лангсо, штобу вишка артыцянтень улевель седе шожда чарькодемс минек раськетнень чачонть, – корты авторось.
Ули книгасонть стувтовозь валтнэнь а покшке валкскак, конась лезды толковамс эйкакштненень а чарькодевикс валонть смустензэ, конасонть икеле лемдильть кодамо-бути кедьёнксонть эли тевенть.
Книгась муеви ошонь библиотекатнестэ ды книгань лавкатнестэ.
Неень шкане Д.В. Фролов вейсэ Мордовия Республикань И.Д. Воронин лемсэ вейсэндявозь краеведениянь музеень историянь кужонь прявтонть, МР-нь культурань заслуженной роботникенть С.А. Телина марто анокстыть «Образы старого Саранска» од книга-альбом, косо арсеви невтемс революциядо икелень Саранск ошонь кезэрень фотографиятнень, конатне печатавкшность уш икеле, лиятне жо, седе покш пельксэсь, эзть невтевкшне зярдояк.
– Кезэрень ошонть васенце покш фотоальбомось, конась лемдезель «Саранск уездный. Конец XIX – начало XX века», нолдазель минек музеень важодицятнень вийсэ 20 иеде икеле, – тешксты Дмитрий Фролов. – Икелень ошонть ваннызь-тонавтнизь содавикс учёнойтне ды краеведтнэ, конат уш тусть эрямостонть: И.Д. Воронин, В.А. Юрченков, С.Б. Бахмустов, А.Г. Нечаев, ды конат эрить – Н.И. Воронина, В.Н. Куклин, В.И. Лаптун ды ламот лиятне. Комсь иеде мейле, конат ютасть васенце альбомонть нолдамо шкастонть, ваннозь ламот тевтне, конат апак тонавтне икеле, ливтевсть ламо од лемть ды фамилият, муезь зярыя кементь од исторической фотографият. Секскак сась мель сёрмадомс-теемс васенце альбомонть ёнов молиця од книга.
Од книгась ашти кавто пельксстэ – кезэрень Саранск ошось ды сонзэ эрицятне. Васенце пельксэсь алтави эстензэ ошонтень, сонзэ а шожда ютазь шкантень, кона вансты ламо стувтозь тевть.
Васенце пельксэсь ашти эштё зярыя пелькскестэ. Панжи сонзэ «Начало Саранска. Гравюры и планы» пелькскесь. Тесэ теезель домка робота. Васенцеде ловныцятненень максовить ошонь касомань-келейгадомань плантнэ сонзэ теемстэ саезь. Невтезь 1640-це иетнень, 1650-це иетнень ды 1660-1690-це иетнень плантнэ, истя жо максови артовкс 1784-це ды 1904 иетнень. Неть плантнэ лездыть ваномс ошонь куротнень ды слободатнень (Казачей, Пушкарской, Стрелецкой Нагорной, Стрелецкой Переведенной, эли Ремесленной, Посадской, Черкасской, Пушкарской выселкань), слободань монастыртнень ды храмтнень, конат ней уш арасть ды конат ванстовсть, теевемань ды виензамонь кинть.
«Храмы и монастыри» ды «Улицы и площади» пелькскесь ёвтни историяс туезь оштонть. «Силуэты старого города» пелькскесэнть пурназь информация Саранск ошонь микшнема таркатнеде ды промышленной предприятиятнеде, максовить зданиятнень ды важодицятнень фотографиятне. Те пельксэсь истя жо топавтозь чугункань кинь вокзалдонть, васенце кинотеатратнеде, ошонь парктонть евтнематнесэ. Фотографиятнесэ парсте редяви, кода лиякстомсь ошось, кода керосинсэ важодиця фонартнень полавты строявиця электростанциясь.
Книгань омбоце пельксэсь алтави эрицятненень. Тесэ истя жо максовить зярыя пелькскеть: «Власти города и уезда», «Учебные заведения и городские общества» ды седе покш пелькскесь – «Горожане», конась алтави Саранск ошсо эриця весе сословиятненень.
Те альбомонь геройтне – ошось ды сонзэ эрицятне, конатнень тешкстызь мастертнэ-фотохудожниктне ды конат кармасть Саранскоень краеведениянь фотолетописень прявт лисьмапрякс.
Юлия Еремина