РЯБОВТНЕНЬ ЛЕДСТНЕМГА ЛАДЯЗЬ МЕМОРИАЛЬНОЙ ЛАЗ

Ицялбуень Ламбаське велесэ ютавтовсь покш вастовома. Велень администрациясо ладязель мемориальной лаз, кона алтавсь содавикс учёнойтнень Анатолий Павлович ды Владимир Павлович Рябовтнень ледстнемга.
Ламбаськев инжекс сакшность МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И.Карьгин, Санкт-Петербургсто В.П.Рябовонь нуцьказо Владимир Олегович Попов, Эрзянь келень идема фондонь прявтось Т.И.Ларина, школань тонавтницятне, велень эрицятне ды лият.
Кувать арсесть, ков ладямс мемориальной лазонть. Кочкизь учёнойтнень тиринь ёнксост – Ламбаське веленть. Те веле, конастонть лиссть масторонть келес аволь аламо содавикс ломанть, учёнойть, наукань ды искусствань деятельть.
Ялакстнэ Рябовтне – Мордовиянь раськень культурань ды келень вельмевтицят, минек раськень просветительть. Превейть, арсицят, раськест кисэ мелявтыцят. Анатолий Рябов ловови эрзянь васенце профессорокс. Сон сёрмадсь келень науканть коряс зярыя важодемат, нолдась учебникть ды валкст. Владимир Рябов – Мордовиянь васенце учёной-агроном, рузонь писательтнень ды поэттнэнь произведенияст виев ютавтыця, СССР-нь Конституциянть эрзянь кельс ютавтыця.
1937 иестэ Рябовтнень пекстызь тюрьмас, стяконь кисэ чумондызь ды иень ютазь маштызь. 1950-це иетнестэ СССР-нь Верховной судонь Военной коллегиясь яволявтсь лемест реабилитациядо. Тедеде Владимир Рябовнень топодить 120 иеть чачома чистэнзэ саезь.
Анжелика ГОРБУНОВА, Ицялбуень куншкакуронь библиотекань библиограф.