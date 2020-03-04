Среда, марта 04, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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РЯБОВТНЕНЬ ЛЕДСТНЕМГА ЛАДЯЗЬ МЕМОРИАЛЬНОЙ ЛАЗ

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Категория: Культура


Ицялбуень Ламбаське велесэ ютавтовсь покш вастовома. Велень администрациясо ладязель мемориальной лаз, кона алтавсь содавикс учёнойтнень Анатолий Павлович ды Владимир Павлович Рябовтнень ледстнемга.



Ламбаськев инжекс сакшность МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И.Карьгин, Санкт-Петербургсто В.П.Рябовонь нуцьказо Владимир Олегович Попов, Эрзянь келень идема фондонь прявтось Т.И.Ларина, школань тонавтницятне, велень эрицятне ды лият.

Кувать арсесть, ков ладямс мемориальной лазонть. Кочкизь учёнойтнень тиринь ёнксост – Ламбаське веленть. Те веле, конастонть лиссть масторонть келес аволь аламо содавикс ломанть, учёнойть, наукань ды искусствань деятельть.

Ялакстнэ Рябовтне – Мордовиянь раськень культурань ды келень вельмевтицят, минек раськень просветительть. Превейть, арсицят, раськест кисэ мелявтыцят. Анатолий Рябов ловови эрзянь васенце профессорокс. Сон сёрмадсь келень науканть коряс зярыя важодемат, нолдась учебникть ды валкст. Владимир Рябов – Мордовиянь васенце учёной-агроном, рузонь писательтнень ды поэттнэнь произведенияст виев ютавтыця, СССР-нь Конституциянть эрзянь кельс ютавтыця.
1937 иестэ Рябовтнень пекстызь тюрьмас, стяконь кисэ чумондызь ды иень ютазь маштызь. 1950-це иетнестэ СССР-нь Верховной судонь Военной коллегиясь яволявтсь лемест реабилитациядо. Тедеде Владимир Рябовнень топодить 120 иеть чачома чистэнзэ саезь.

Анжелика ГОРБУНОВА, Ицялбуень куншкакуронь библиотекань библиограф.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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