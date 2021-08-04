ДАНЬШИНАСЬ – ЯЛГАКСЧИНЬ ЕВКСОНЬ МАСТОР

Пенза ёнкссо ютась Эрзянь ды мокшонь раськетнень вейсэндявксонь исполкомонь президиумонь промкс
Весе содасызь валмеревксэнть: седе паро весть неемс, аволь сядоксть марямс. Пенза ёнксонь Даньшина веледенть, конань ёвксонь таркинекс теизе сонзэ эрицясь, мокшонь церась Николай Николаевич Пиксин, марсинь ды ловнынь а весть, молемс тов уцяскась прась ансяк ютазь недлястонть. Мелем топавтовсь. Тесэ ютась Эрзянь ды мокшонь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь президиумонь промксось, козонь сакшность кода президиумонь, истя жо исполкомонь члентнэ Мордовиясто, Пензань, Самарань ды Ульяновской ёнкстнэстэ. Делегациянть прявтсоль Мордовиясто Эрзянь ды мокшонь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Ю.А. Мишанин. Кезовонть кувалма промксонтень пурнавкшность 25-де цють седе ламо участникть, сынст ютксо – Самарасто «Масторава» мокшонь ды эрзянь национально-культурной куншкакуронь правлениянь прявтось Любовь Колесникова, Ульяновскойстэ Эрзянь ды мокшонь национально-культурной автономиянь прявтось Владимир Софонов, Пенза ёнксонь региононь мокшонь ды эрзянь национально-культурной автономиянь прявтось Елена Первушкина ды лият.
Даньшинасо инжетнень вастызь мокшонь раськень койтнень коряс: кши-сал ды поза марто. Николай Пиксин, «Раень поместьянть» азорось, васняяк ютавтымизь вечкевикс таркатнева, невтнизе веленть мазычинзэ. Экскурсоводось ёвтнизе те мокшонь веленть историянзо: 2010 иестэ Даньшинась ульнесь каладозь кудыне марто вишка велинекс. Московсто тетянстэнь-аванстэнь сазь, адвокатось Николай Пиксин чарькодсь, сонзэ тиринь ёнксось ёмамо лангсо, эште комсешка иеть ды неть мазый таркатне ваить пиципалакс потс ды велесь еми масторлангстонть. Сестэ ушодовськак сонзэ одкстомтомась, касомась-кемекстамось. Ташто кудотнень таркас строязельть одт, велень ульцяванть ацазель брусчатка, озавтозельть чувтт, арсезель дивавтыця ландшафтонь дизайн, келемтезель, ванськавтозель вишка лейнесь, ускозельть эрьва-кодат ракшат, нармунть… Велесь алкукскак ней моли раень сад-пире ёнов. Ансяк пароль бу вельтямс асфальтсо эйзэнзэ ардома 8 вайгельбетнень, конатне пек ацирьгавтыть весе инжетнень.
Даньшинась ней аволь ансяк оймсема таркине азоронзо туртов, сон ламо раськень вейсэндямонь куро, косо ютавтовить мокшонь ды эрзянь раськень культурань промкст, фестивальть, концертт, вастовомат. Николай Пиксин свал мельспаросо васты Мордовиясто инжетнень, сон веленть лемди «Пензань модасо Мордовиянь пелькскекс». Эсь тевдензэ, конатне лездыть ванстомс мокшонь ды эрзянь культуранть, келенть, койтнень-кирдатнень ды неть ёнкстнэнь коряс мелявкстнэде, конатнеде пек ламо Пензасо, сон ёвтнеськак весе инжетненень.
Исполкомонь промксонть шкасто кортамось истя жо мольсь сеть тевтнеде, конатнень арсеви топавтомс те иестэ. Эрзянь ды мокшонь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Юрий Мишанин ёвтнесь пурнавозтненень Мордовиянь Прявтонь тевтнень топавтыцянть Артем Здунов марто вастовомадонть, конась ютась тедедень панжиковсто ды кодат мелявкст ливтезельть лангс. Артем Здунов макссь кармавтома – октябрянь васенце чис пурнамс государственной программань анокстамонь группа, конась, сонзэ эрямос совавтозь, лезды кастомс-кемекстамс эрзянь ды мокшонь раськетнень кельтнень ды культуранть. Те шкастонть молить анокстамот лия кармавтоматнень коряскак: Мордовиянь весе школатнесэ эрявить ламолгавтомс эрзянь ды мокшонь келень уроктнень кавто часос недлязонзо, одкстомтомс тиринь келень кабинеттнэнь. Весе содыть, тедеде эште карми ютамо раськетнень сёрмадстомась. Тень коряскак ветяма покш робота сеть регионтнэнь марто, косо эрить эрзят ды мокшот. Покш кенярксчи учи весень сентябрясто: Саранскойсэ юты «Шумбрат!» фестивалесь. Бути санитарно-эпидемиологиянь тевтне кармить парт, сонзэ юрсо ютавтови исполкомонь президиумонь од промксось, косо кочкави исполкомонь од прявт. Зярс яволявтозь вейке кандидатура, те – исполкомонь секретаресь Олег Дулкин.
Исполкомонь промкссонть ваннозельть эште зярыя талновтыця кевкстемат, лия региононь представительтне евтнесть тиринь келень тонавтомань ды тонавтнемань мелявкстнэде эли, мекевланк, паро опыттэст. Вастовомась прядовсь мельстуиця тевсэ: Даньшинасо библиотекань панжомс инжетне Николай Пиксиннэнь казсть книгат, газетат, журналт, эрзянь ды мокшонь кельсэ ковкерькст. Эзь кадово ве енов «Эрзянь правдаськак». Прявт редакторось Марина Девятова казинзе тедедень «Эрзянь правдань» 30 номертнэнь аволь ансяк Даньшина велентень, истя жо Самарань, Ульяновскоень, Пензань ёнкстнэсэ эриця эрзятненень. Кадык ловныть ды сермадстыть сыця иентень редакциянть вельде. Кода теить Пензань эрзятне Николай Пинясов ды Олег Вдовин. Сынь аволь ансяк сынсь ловныть, лездамост вельде газетась пачколи Пенза ёнксонь Кузнецк ошонь библиотекатнева ды Сосновоборской райононь вирень колледжев.
Пензань моданть лангсто миньгак эзинек туе казневтеме: андымизь тантей сывель ямдо, каванимизь капстань прякадо ды симдимизь инзей ведте! Кадык истят промкстнэде кармить седе ламо ды вейсэнь кортамотне ветить тиринь кельтнень ды культуранть виевгавтомантень!
Марина Девятова