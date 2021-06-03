«Шумбрат!» кенярксчись Оркинасоль

Неть читнестэ Саратовань областень Петровской райононь Оркина эрзянь велесэ ютавтовсь «Шумбрат!» эрзянь ды мокшонь раськетнень культурань регионъютконь фестивалесь. Раськень кенярксчись тесэ ютавтови уш аволь васенцеде ды теевсь паро коекс.
Сон свал пурны ламо инжеть – эрзянь ды мокшонь раськетнень коень-кирдань ванстыцят, конат сыть аволь ансяк эсест Саратовань буетнестэ ды велетнестэ, сыть шабра Пензасто, Мордовиясто ды лия регионтнэстэ. Нейгак инжетнеде ульнесть ламо, теке марто кенярксчись ютавтовсь эпидемиологиянь весе вешематнень топавтозь.
Эряви меремс, неень шкане Саратовань ёнкссо эрить 10 тёжадо ламо эрзят ды мокшот. Оркина эрзянь велесь – Петровской райононь кезэрень велетнестэ вейкесь. Тесэ свал башка мель явильть эсь раськень койтнень-кирдатнень ванстомантень. Секскак эштё 1992 иестэ тесэ ютавтозель эрзянь-мокшонь раськень культурань васенце покш кенярксчись. А 1997 иестэ уш панжозель эрзянь раськень культурань ды эрямо коень куншкакурось, конань пурныцякс-теицякс ды свалшкань прявтокс ашти Оркинань эрицясь, эсь раськенть кисэ мелявтыцясь Александр Сергеевич Кузнецов. Центрась важоди уш комсте ламо иеть ды зярдояк а эрси чаво. Тесэ свалшкане ютавтовить эрьва кодамо мероприятият, покш чить, вастовомат, ламо иень перть важоди этнографиянь музеесь, косо домкасто ванстовить эрзянь раськень кезэрень кедьёнкстнэ, кудоютксо эрявикс теевкстнэ, фотографиятне ды документтнэ. Ули куншкакуронть эсензэ морамонь коллективезэяк – «Кучугуры» эрзянь моронь раськень фольклорно-этнографической ансамблясь, конань прявтокс истя жо ашти А.С. Кузнецов. Ансамблясь, кода раськень культурань центраськак, пурназель 1997 иестэ. 1999 иестэ сонензэ максозь «Народной самодеятельной коллектив» почётонь лемесь.
Оркина велень Раськень культурань центрань важодицятне, кода велень эрицятнеяк, ламо теить эсь раськень культуранть, келенть ды койтнень-кирдатнень ванстомга. Ды раськень кенярксчитне тесэ пек лездыть.
Нейгак «Шумбрат!» раськень культурань регионъютконь фестиваленть панжомсто Александр Кузнецов тешкстызе, истят кенярксчитне пек эрявить. Эдь сынь лездыть миненек ванстомс эсь тиринь келенть, эрзянь ды мокшонь сюпав койтнень-кирдатнень, ванстомс минек раськенть.
– Течи те покш чинтень састь сеть, кить мелявтыть эсь раськенть, эсь культуранть ды койтнень-кирдатнень кисэ, кить покш робота ветить эсь кельтнень ванстомга. Эдь бути ёми келесь, стувтовить покштятнень-бабатнень койтне, сестэ аламонь-аламонь ёми сонсь раськеськак. А нолдасынек тень, ванстсынек раськенек! – кемекстызе Александр Кузнецов.
Оркинань эрзятненень кенярксчинть коряс поздоровонь ёвтамо истя жо сакшность Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Юрий Мишанин, сонзэ полавтыцясь Олег Дулкин, Петровской райононь прявтось Денис Фадеев, Саратовской областень внутренней политикань ды общественной сюлмотнень министрань советникесь Николай Семенов, Саратовань областной Думань депутатось Вадим Рогожин, Л.А. Русланова лемсэ Саратовань раськень творчествань областной центрань прявтось Валерий Зимин, Пенза ёнксонь Малосердобинской райононь администрациянь прявтось Иван Кирюхин, «Саратовское объединение финно-угорского населения» СООО-нь прявтось Павел Чатуров, Саратовань областень «Шумбрат» Эрзянь-мокшонь раськень центрань председателесь Валентина Кривошеева ды лиятне.
Пурнавозтненень пшкадемстэ Эрзянь-мокшонь раськень вейсэндявксонь прявтось Юрий Мишанин ёвтась лембе поздоровт Мордовия Республикань прявттнэнь ды весе эрицятнень пельде. Сон тешкстызе, Оркина велень эрицятне теить покш ды эрявикс тев эсь раськень келенть ды койтнень-кирдатнень ванстомга.
– Течи «Шумбрат!» фестивалесь ютавтови весе масторонть келес. Зярыя чиде икеле сон ульнесь Ульяновскойсэ, ней вана тынк Оркина велесэ. Мон меревлинь бу, весе тынь – сюпав раськень пелькс. Эдь течинь чис эрзятне ды мокшотне ванстызь тиринь келест, эсь культураст ды коест-кирдаст. Ды бути минек ютксо истят ломанть кармить икелепелевгак, бути тенень кармить явомо мель минек эйкакштне, ванстовить аволь ансяк кельтне ды раськетне, ванстови Россияськак, – мерсь Юрий Мишанин.
Истя жо Юрий Александрович башка тешкстызе Оркина велень Эрзянь-мокшонь раськень культурань центрань прявтонть А.С. Кузнецовонь, кона аволь валсо, тевсэ невти эсь эрзянь раськентень вечкеманть ды вети покш робота раськень койтнень-кирдатнень ванстомга. Тень кисэ Александр Сергеевич казевсь Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь казнесэ – «Гордость нации» медальсэ.
Вастовоманть лувсо истя жо невтезель мельстуиця концерт, конасонть гайгсть эрзянь ды мокшонь мазый моротне. Фестивалентень сакшность Саратовань областень Петровской, Энгельской ды Новобурасской райононь, Пенза ёнксонь Малосердобинской райононь фольклорной коллективтне ды морыцятне.
Пек мельстуицякс ульнесь Мордовия Республикань Г.И. Сураев-Королев лемсэ «Келу» фольклорной ансамблянь морамось. Коллективесь моры эрзянь ды мокшонь кезэрень морот. Ансамблянть ламо вечкицянзо, секскак кунсолость сынст покш мельсэ однэк-сыренек. Ваныцятне мельспаросо лиснесть киштеме морост мельга. Кенярдовтынзе весень минек республикань од морыцясь Артём Мамаевгак.
Оркина велень ды весе областень эрицятнень туртов «Шумбратось!» кармась покш кенярксчикс, конась сынст седейсэст ды оймесэст седеяк сыремтизе эсь раськентень ды тиринь келентень вечкеманть. Конась тагояк невтизе: эрзянь ды мокшонь раськетнень ули вандынь чист!
Юлия Еремина