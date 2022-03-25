Пятница, марта 25, 2022
Газета "Эрзянь правда"
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Вечкевикс ялгат! Культурань мельвановикс важодицят!

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Категория: Культура

Ёвтан тенк седейшкавань поздоровт профессиональной кенярксчинть кувалма – Культурань важодицянь Весероссиянь чинть марто. Те кеняркстэнть ёвтатано сюкпря весенень, кить эсь пряст алтызь культурантень, Россиянь ды Мордовия Республикань культурной ды духовной сюпавчитнень ламолгавтомантень.



Тынк шкинемасо свалшкань вешнематне алтавить минек масторонь раськетнень койтнень-кирдатнень ванстомантень ды вельмевтемантень, искусствань весе ёнкстнэнь виевгавтомантень, сень туртов, штобу ломантнень ютксо свал улевель чарькодема, кемема ды парочи. Эдь самай культурась теи сюлмотнень поколениятнень ютксо, кемексты тиринь масторонтень ды эсь раськентень вечкеманть.

Покш сюкпря минек ветерантнэнень культурань вечкеманть, эсь профессиянтень кемевиксэкс улеманть ды масторлангсо ды раськетнень ютксо сэтьмечинь кемекстамонть кисэ.
Отраслянь весе важодицятненень арсян а маштыця вийть, шкинемань арсевкстнэнь топавтома!
Кадык седе товгак тынк тевенк, ёрокчинк ды содамочинк кенярдовтыть минек эрицятнень ды республикань инжетнень!

С.Н. Баулина, МР-нь Культурань, раськень политикань ды
архивень тевень министра

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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