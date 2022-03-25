Вечкевикс ялгат! Культурань мельвановикс важодицят!

Ёвтан тенк седейшкавань поздоровт профессиональной кенярксчинть кувалма – Культурань важодицянь Весероссиянь чинть марто. Те кеняркстэнть ёвтатано сюкпря весенень, кить эсь пряст алтызь культурантень, Россиянь ды Мордовия Республикань культурной ды духовной сюпавчитнень ламолгавтомантень.
Тынк шкинемасо свалшкань вешнематне алтавить минек масторонь раськетнень койтнень-кирдатнень ванстомантень ды вельмевтемантень, искусствань весе ёнкстнэнь виевгавтомантень, сень туртов, штобу ломантнень ютксо свал улевель чарькодема, кемема ды парочи. Эдь самай культурась теи сюлмотнень поколениятнень ютксо, кемексты тиринь масторонтень ды эсь раськентень вечкеманть.
Покш сюкпря минек ветерантнэнень культурань вечкеманть, эсь профессиянтень кемевиксэкс улеманть ды масторлангсо ды раськетнень ютксо сэтьмечинь кемекстамонть кисэ.
Отраслянь весе важодицятненень арсян а маштыця вийть, шкинемань арсевкстнэнь топавтома!
Кадык седе товгак тынк тевенк, ёрокчинк ды содамочинк кенярдовтыть минек эрицятнень ды республикань инжетнень!
С.Н. Баулина, МР-нь Культурань, раськень политикань ды
архивень тевень министра