Туризманть учить од полавтомат

Коронавирусонь пандемиянь тевтне кармасть тувталокс туризмань ёнкссонть вадря полавтоматненень. Те самай се тевесь, зярдо кризисэсь кандсь аволь ансяк мелявкст, истя жо важодемань од ёнкст. Россиясо тевс совавтови национальной 14-це проектэсь. Россиянь Президентэсь Владимир Путин кирдизе бизнесэнть мелензэ ды кармавтсь кеместэ ванномс кевкстеманть эсенек туристической отраслянть виевгавтомга.
Од нацпроектэнть анокстамонзо ветить федеральной министерстватнестэ важодемань кавксо группат. Сынст вановт ало сервисэнть вадрячинзэ кепедемась, инвестициятнень кастомась, туристической инфраструктуранть келейгавтомась. Ваннови Россиява ардтнематнень лангс питненть валгстомась, омбомасторонь инжетнень туртов электронной визатнень совавтомась ды истя жо государстванть лезксэзэ туроператортнэнь ютавтовксост коряс. Эксперттнэнь арсемаст коряс, од нацпроектэнть питнезэ сти 80 миллиардт целковойде ламо. Анокстамонь коряс важодемась поладови те иенть прядовомс. Нацпроектэнть тевс нолдамозо ушодови сы иестэнть.
Арасть кодаткак кавтолдомат, што Мордовиясь яви башка мель туристической национальной од проектэнтень. Течи республикасонть эрязасто топавтовить 12 нацпроектт ды истя жо федеральной 56 проектт. Аволь весть кортавсь, кото иетнень перть те программанть топавтоманзо лангс республикантень явовить 50 миллиардто ламо целковойть. Те малав кавксть седе ламо Футболонь коряс масторлангонь чемпионатонтень явозенть коряс.
Государстванть лезксэнзэ марто Мордовиянь туризманть ули вандынь чизэ. Эдь минек республикась Московонтень маласо, ды сон ловови финнэнь-угрань масторонь куншкакурокс. Путешественниктне региононть панжизь аволь умок, ансяк инжень вастомо тесэ маштыльть свал. Ледстинк «Шумбрат, Финно-Угрия!» раськеютконь фестиваленть эли Футболонь коряс масторлангонь чемпионатонть.
Тесэ арась иневедь ды пляжт, арасть покш пандот ды вулкант. Ансяк куш кодамо шкасто Мордовияв ардыть сень кувалма, ваномс, кодат неень шкань васоло оштне ды велетне. Полавтомс нусманя провинциядонть арсематнень, дивазевемс васоло оштнень ваньксчинтень ды мазычинтень, велетнень койтненень-кирдатненень, ваномс пертьпельксэнь мазычитнень.
Ансяк Мордовиясо несынк «Россиянь Роденэнть» важодевксэнзэ коллекциянть, эсь оймесэ марясынк Иневанькс Феодор Ушаковонь лементь марто сюлмавозь таркатнень виенть, ванносынк, кодамо лия ёнов а молиця тесэнь пертьпельксэсь.
Туризмань ёнкссонть седе сюпавокс республикасонть ловови Темниковань районось. Те ёнксось пек содавикс туристтнэнень ды паломниктненень Фёдор Ушаков адмиралонть коряс. Флотоводецэсь эрясь тесэнь Алексеевка велесэнть, калмазь Санаксарской монастырьсэнть. Иневанькс Феодоронь мощатне тесэ аволь вейкине святыня. Тесэ ули Иероним старецэнть калмозо. Сон лецясь ломанть ды ламонень лездась валсо. Кортыть, Иероним батюшкась несь сышканть. Куломадонзо мейле шумбралгавтомань тевтне поладовить.
Темниковань районсонть ули этно-туризма ды гастро-туризма. Районось пек паро тарка эрзятнень-мокшотнень, рузтнэнь ды татартнэнь культураст марто содавиксэкс теевемань туртов.
Од нацпроектэнь аравтлувокс кармить туристтнэнь ламолгавтомась, отраслясонть ярмаконь саемань касомась. Мордовиясо арсить теемс туристической цела кластер, конась карми региононь экономикань покш пельксэкс.