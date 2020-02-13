Четверг, февраля 13, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Саранскоев сакшнось Марина Девятова морыцясь

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Категория: Культура

 

РДК-со ютась содавикс морыцянть Марина Девятовань "Русская душой" концертэзэ

Культурань кудось пешксель тыц,истя зняро ломанть састь кунсоломо раськень морот.Неявсь, весень оймест тошнакадсть паро моротнень ды виев ,алкуксонь вайгельтнень кисэ! Миньгак якинек ды саинек концерттэнть мейле интервью Марина Владимировна марто.Ловнодо сонзэ мартонь 8 чинтень алтазь номерсэнть. Марина истя жо вастовсь "Земляки"группастонть ялганзо-оянзо ды вечкицянзо марто,явшась автографт ды сыргась седе тов гастролев Чебоксаров.
Меельцекс: сехте пек кенярдсь минек фотографось Эдуард Ретунский,эдь сонензэ удалась снимавтомс кавто Марина Девятова марто (вейкесь эйстэст минек прявт редакторонок) ды коень коряс, кавто Маринатнень ютксо арсизе сехте покш мелензэ-салаваксчинзэ.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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