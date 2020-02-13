Саранскоев сакшнось Марина Девятова морыцясь

РДК-со ютась содавикс морыцянть Марина Девятовань "Русская душой" концертэзэ
Культурань кудось пешксель тыц,истя зняро ломанть састь кунсоломо раськень морот.Неявсь, весень оймест тошнакадсть паро моротнень ды виев ,алкуксонь вайгельтнень кисэ! Миньгак якинек ды саинек концерттэнть мейле интервью Марина Владимировна марто.Ловнодо сонзэ мартонь 8 чинтень алтазь номерсэнть. Марина истя жо вастовсь "Земляки"группастонть ялганзо-оянзо ды вечкицянзо марто,явшась автографт ды сыргась седе тов гастролев Чебоксаров.
Меельцекс: сехте пек кенярдсь минек фотографось Эдуард Ретунский,эдь сонензэ удалась снимавтомс кавто Марина Девятова марто (вейкесь эйстэст минек прявт редакторонок) ды коень коряс, кавто Маринатнень ютксо арсизе сехте покш мелензэ-салаваксчинзэ.