"Те масторонть лангс сынь..."

Истямо лем ало ютась В.А. Гадаевнень алтазь шкинемань чокшне
ЭРЬВА ЛОМАНЕСЬ ЭРЯМСТОНЗО ЗЯРДО А ЗЯРДО МАКСНЕСЫ ЭСТЕНЗЭ ТЕ КЕВКСТЕМАНТЬ: МЕЗЕКС МОН СЫНЬ МАСТОРОНТЬ ЛАНГС? АРСЕЗЕВИ ДЫ КАРМИ ТЕЕМЕ СЕНЬ, МЕЗЕ МЕРИ ТЕНЗЭ СЕДЕЕЗЭ, ОЙМЕЗЭ. ЛИЯКС А КОДА. МАСТОРЛАНГОВ МИНЬ КУЧОЗТЯНО ТЕВЕНЬ ТЕЕМЕ. ПАРО ТЕВЕНЬ ТЕЕМЕ, ВИДЕЧИНТЬ КИСЭ АШТЕМЕ, МАЗЫЧИНТЬ РЕДЯМО, ВЕСЕМЕСЭ СОНЗЭ ВАНСТОМО. ОД ПОРАСТО УШ ТЕНЬ ПАРСТЕ ЧАРЬКОДИЗЕ СЫ ШКАНЬ ВЕЛЬТЬ СОДАВИКС ПОЭТЭСЬ, ПРОЗАИКЕСЬ, ПУБЛИЦИСТЭСЬ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАДАЕВ. ЧАРЬКОДИЗЕ ДЫ ВЕСЕ ЭРЯМОНЗО АЛТЫЗЕ ТЕНЕНЬ. СЁРМАДЕЕНЬ ДОМКА, МАЗЫЙ, ПШТИ ВАЛСОНЗО СОН БАЖАСЬ ИДЕМЕ ВИДЕЧИНТЬ, ВИТЕМЕ ЭРЯМО ЛУВОНТЬ, КОНА ТУИЛЬ, АРСЕМАНЗО КОРЯС, АВОЛЬ СЕ ЁНОВ. ЛАМОНЬ ТУРТОВ ПОЭТЭСЬ КАЗСЬ КЕНЯРКСЧИ, ВАЛДО, СЁЛМОВ БАЖАМОТ.
Теде а весть ледстязель шкинемань чокшнесэнть, кона алтавсь рузонь вельть содавикс сёрмадеенть В.А. Гадаевень чачома чистэнзэ 80 иень топодемантень. Покш чись ютась Виктор Александровичень чачома велесэнзэ – Сыре Шайгова буень Новотроицкойсэ. Ютась виевстэ, мазыйстэ.
Новотроицкоень социальной центрань тыц пешксе актовой залсонть ульнесть велень ламо эрицят – поэтэнть малавиксэнзэ, содыцянзо, шкинемань вечкицянзо, школань тонавтыцят ды тонавтницят. Теде башка, сакшность ламо инжеть Саранскойстэ, шабра велестэ. Кавто часонь перть, зярс мольсь вастовомась, ёвтазельть ламо лембе валт В.А. Гадаевень лемс, гайгсть поэтэнть стихензэ, валонзо лангс сёрмадозь морот. Эрявсть неемс велень эрицятнень цитниця сельмест – кодамо мельспаро, кеняркс казсь тенст сынст ине землякост!
Шкинемань чокшнев сыцятне васня покш мельсэ теевсть содавиксэкс В.А. Гадаевнень алтазь книгань, журналонь, газетань, фотографиянь выставканть марто. Мейле ванызь видеорядонть, косо истя жо ёвтневсь поэтэнть эрямонь ды шкинемань кидензэ. Седе тов Виктор Александровичте кортасть сеть, кить ульнесть тензэ ялгакс, парсте содылизь, вейсэ мартонзо важодсть, вечкить произведениянзо. Ёвтнемс алкукскак ульнесь мезде.
В.А. Гадаев чачсь 1940-це иень якшамковонь 10-це чистэ Сыре Шайгова буень Новотроицк рузонь велесэ. Тетязо ульнесь вельть содавикс кемень кевердиця. Авазо важодсь колхозсо.
Эсь велесэ средней школань прядомадо мейле В.А. Гадаев тонавтнесь Саранскоень артыцянь школасо. Покш мелезэ ульнесь теевемс профессиональной артыцякс. Паряк, истя лисевельгак, ансяк Виктор Александрович кассь покш поэтэкс. Тенень лездась тензэ А.М. Горький лемсэ Литературной институтось, косо тонавтнесь содавикс поэтэнть, Ленинской премиянь лауреатонть Егор Исаевень ды критикенть Владимир Мильковонь кедьсэ.
Васенце стихотворениянзо печатавсть «Советская Татария», «Советская Мордовия» газетатнесэ, «Литературная Мордовия» альманахсонть.
1969-це иестэ, Литературной институтонть прядомадо мейле, Эрзянь-мокшонь книгань издательствасо лиссь «Вечная мельница» стихотворениянь ды поэмань васенце книгазо. Ловныцятне ды критиктне лембестэ вастызь сонзэ. Те ды седе мейле лисезь «Свет отчего порога», «Праздники сердца», «Качка мёда» книгатнесэ В.А. Гадаев невтизе прянзо алкуксонь поэтэкс, конань поэзиязо мазый, домка, лиянь ёнов а молиця.
Пингензэ перть Виктор Александрович важодсь зярыя таркасо – райгазетасо, МАССР-нь Телевидениянь ды радиовещаниянь комитетсэ, Эрзянь-мокшонь книгань издательствасо, Мордовиянь Сёрмадеень союзонь правлениясо. Мезе парось – зярдояк эзизе кадно сёрмадоманзо. Сон – кемготово книгань автор. 1976-це иестэ совавтозель СССР-нь Писателень союзс. 1991-це иестэ кармась улеме Мордовиянь Государственной премиянь лауреатокс. 1994-це иестэ тензэ максозель «Заслуженный поэт Республики Мордовия» лемесь, 2009-це иестэ – «Народный поэт Республики Мордовия» покш лемесь.
В.А. Гадаев комсьветее иеть важодсь масторлангонь ине артыцятнеде поэмань сёрмадоманть лангсо. Ульнесь сеть мастортнэсэ, косо сынь чачсть-кассть. Сёрмадсь сындест весемезэ 33 поэмат, конат совасть «Озарённая жажда», «Прозрение», «Жемчуг исканий» книгатнес.
В.А. Гадаев лововсь лия кельстэ виев ютавтыцякс. Сон ютавтынзе рузонь кельс Я. Кулдыркаевень «Эрьмезь» эпической поэманть, Н. Эркаень, И. Девинэнь, С. Кинякинэнь, А. Мартыновонь, А. Доронинэнь, А. Эскинэнь, Д. Надькинэнь ды лиятнень произведенияст.
Весеме теде ды ламодо лиядо ёвтневсь поэтэнть шкинемань чокшнесэнзэ. Кода сон вечксь сакшномо тиринь велев, вастневеме земляконзо марто, казнеме тенст эсь од книганзо... Седеяк, кодат виев произведеният Виктор Александрович сёрмадсь прозасо, публицистикасо.
Ине поэттэнть шкинемань чокшнесэнзэ лембестэ кортасть «Новотроицкий» Агрохолдингень генеральной директорось В.В. Руженков, Мордовия Республикань Сёрмадеень союзонь прявтось Н.И. Ишуткин, содавикс литературоведэсь, критикесь Г.И. Горбунов, филологической наукань докторось, профессорось В.И. Рогачёв, поэтессась Р.К. Орлова, Саранск ошонь 43-це лицеень рузонь келень тонавтыцясь Л.М. Гордеева ды лият.
Шкинемань чокшнесэнть ёвтазель мель: теемс В.А. Гадаевнень алтазь ловномат (чтения) ды ютавтнемс сынст эрьва иестэ. Те ушодксонть шнызь весе.
Е.АСМОЛОВА.
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