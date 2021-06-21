"Равось – ояксчинь лей" экспедициясь-фестивалесь пурнавсь XX-де

Аштемковонь 19-це чистэ ушодовсь «Равось – ояксчинь лей. Рав чиресэ эриця раськетнень культуратнеде вейсэнь кортамот» Раськеютконь этнокультурной XX-це экспедициясь-фестивалесь.
Недлянь перть, аштемковонь 26-це чинть самс арсевить вастовомат ды кортамот сеть ломантнень ютксо, конатне бажить ванстомс Россиянь Федерациянь раськетнень коест-кирдаст ды теить весементь сынст культуратнень кастомга-виевгавтомга. Экспедициясь-фестивалесь ютавтови Раськетнень тевтнень коряс федеральной агентстванть, МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть, Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуронть ды Мокшонь ды эрзянь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонть лезксэст вельде. Эрьва иень проектэнь прявт аравтлувось – Россиянь раськетнень культуратнень, кельтнень, койтнень-кирдатнень ванстомань ды виевгавтомань ёнкссонть государственной властень органттнэнь ды общественной вейсэндявкстнэнь ютксо кортамонть ладямось
Малав сядо ломанть: учёнойть, сёрмадыцят, журналистт, школасо тонавтыцят, культурасо важодицят – «Фёдор Достоевский» иневенчсэнть уить Равчирень оштнева. Тедеде сонзэ маршрутось истямо: Саратовась – Самарась – Ульяновскоесь – Казанесь – Нижней Новгородось – Казанесь – Самарась – Саратовась.
Коень коряс, фестивалень программасонть – талновтыця кевкстематнеде кортамот, вастовомат, экскурсият, фотовыставкат, мастер-класст, шкинемань чокшнеть, концертт.
Ушодовсь экспедициясь Саратов кезэрень ошстонть, косо минек делегациянть Рав леенть чиресэ учось «Фёдор Достоевский» иневенчесь. Торжественной пельксэсь ютавтовсь ушосо, иневенченть вакссо. Лембе поздоров марто пурнавозтненень пшкадсь Россиянь Федерациянь Раськетнень тевтнень коряс федеральной агентствань прявтонь полавтыцясь Станислав Бедкин. Сон тешкстызе, "Равось – ояксчинь лей" экспедициясь-фестивалесь тедеде юбилейной, комсеце. Ды ёвтась сюкпря тердеманть кисэ.
– ФАДН-сь свал яви башка мель истят мероприятиятненень ды сонськак эри эйсэст, – мерсь Станислав Бедкин. – Монь койсэ, те аволь ансяк экспедиция-фестиваль – те региононь этнокультурной бренд. Арсян весенень паро важодема, мельстуиця кортамот ды шкась эрьванть туртов ютазо лезэвстэ.
Истя жо пурнавозтненень шумбракстнемань вал марто пшкадсь Саратовань областень Внутренней политикань ды общественной сюлмотнень министрань полавтыцясь Виталий Шустов. Сон тешкстызе, Саратованть ды Мордовиянть ютксо умок кемекставсть ояксчинь кеме сюлмот. Областьсэнть покш мель явови тесэ эриця эрзянь ды мокшонь раськетнень тевтненень. Те ёнкссонть покш важодема вети "Шумбрат" эрзяньмокшонь раськень культурань куншкакурось. А стяко вана уш зярыяксть Рав лейганть экспедициясь-фестивалесь ушодови Саратовасто.
Паро ды лезэв важодема этнокультурань экспедициянь участниктненень арсесь МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь Александр Карьгин. Сон тешкстызе, истят мероприятиятне пек лездыть раськетнень культуранть, келенть ды койтнень-кирдатнень ванстомасо.
"Равось – ояксчинь лей" этнокультурной XX-це экспедициясь-фестивалесь моли. Эряви меремс, сонзэ мероприятиятнень программась пек сюпав ды домка. Сеске ушодовомадонть мейле ютавтозель экспедициянь "Раськетнень культурась – Россиянть сюпавчизэ" программань презентациясь. Эйсэнзэ невтезель фильма, кона снимазель васенце экспедициянть шкасто. Мейле пурнавозтне теевсть содавиксэкс вейке-вейкень марто: аламошка ёвтнесть эседест ды пачтясть, мезе сынь учить экспедициянть пельде, кодат од полавтомат.
Теке жо чистэнть ютавтовсь "Этническая и гражданская солидарность народов России – основа национальной безопасности" вейсэнь кортамось. Сонзэ ветясть Станислав Бедкин ды Александр Карьгин. Кода тешкстызе ФАДН-нь прявтонь полавтыцясь, течинь чине минек масторсо эрить 193 раськеть. Ды весе сынст ютксо ладявсть ояксчинь кеме сюлмот. Нама, лиснить талновтыця кевкстемат. Нейгак вастовоманть шкасто кортавсть сеть мелявкстнэ, конат талновтыть Мордовиясо ды лия регионтнэсэ эриця эрзятнень ды мокшотнень.
Омбоце чистэнть экспедициянь делегациянть вастсть Самарасо. Содавтовсь Раськетнень ояксчинь паркось, косо инжетненень васняяк ёвтнесть Троицянь ветямонь койденть. Мейле Самарань эрзянь-мокшонь раськень культурной автономиянь прявтось Любовь Александровна Колесникова ютавтсть экскурсия. Кода тешкставсь, парксонть арсевить 23 кудоюртт, конат кармить невтеме Самарань областьсэнть эриця этностнэнь. Неень шкасто малав теевсть кудотне, конат невтить рузонь, эрзянь-мокшонь, татаронь, чуважонь, таджикень, казахонь, украинецэнь ды лия раськетнень эрямонь койтнень-кирдатнень.
Кода тешкставсь вастовоманть шкасто, те весемесь тееви раськетнень койтнень-кирдатнень ды культуранть ванстомга.
Чокшне ёнов, уш иневенчсэнть, ютавтовсь "Кортатано ды моратано тиринь кельсэ" раськень культурань чокшнесь. Тесэ ёроков эрзятне, мокшотне ды лия раськень ломантне невтизь эсь ерокчист: ловность тиринь кельсэ эсь валморотнень, морасть морот. А вана "Чилисема" эйкакшонь журналонь ответственной секретаресь Татьяна Мокшанова пурнавозтненень ёвтнесь ды невтизе эрзянь оршамопеленть: покаенть, конань стызе-викшнизе сонсь. Кода тешкстызе Татьяна, оршамопеленть анокстамонзо лангсо важодсь 5 иеть. Ды те шканть перть викшнемась тензэ овсе эзь налкставо. Нама, бажась прядомс седе курок сень коряс, ульнесь мелезэ ушодомс викшнеме эрзянь авань эрьва чинь оршамонть.
Эстониянь Раськетнень ассоциациянь президентэсь, Эстонско-Мордовской обществань правлениянь членэсь, эрзянь тейтерь-авась Наталья Ермаков ёвтнесь Эстэнь масторсо эрзятнень ды мокшотнень эрямодонть, тиринь кельтнень ванстомань тевтнеде ды ловнынзе эрзянь кельсэ эсь валморотнень.
Седе тов весень кенярдовтызь "Мерема" этнографической фольклорной студиянь артисттнэ.
Колмоце чистэнть минек вастымизь Ульяновскоесь. Тесэнь Эрзянь-мокшонь культурной автономиясь ды сонзэ прявтось Владимир Сафонов вастымизь пек лембестэ, кши-сал марто. Владимир Анатольевич экспедициянь участниктненень ёвтась шумбракстнемань валт ды алтась неть читнень перть ванномс весе талновтыця кевкстематнень.
Теде мейле весень туртов ютавтовсь мельстуиця экскурсия Ульяновскоень сехте содавикс таркатнева.
Истя, лезэвстэ шканть ютавтомадо мейле, пурназель "Ценности провинциальной российской культуры и национальный компонент" кортамось. Вастовоманть ветясть Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуронь прявтось Елена Ломшина ды М.Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь педагогической ды художественной образованиянь факультетэнь деканонь тевтнень топавтыцясь Ольга Асатрян.
Елена Николаевна кортась эрзянь ды мокшонь раськетнень койтнень-кирдатнень ванстомадо, башка мель явсь раськень оршамотнень вельмевтемадо-ванстомадо кевкстемантень ды кода те тевентень совавтомс од ломантнень.
Истя жо вастовоманть шкасто невтевсь "Дети России" выставкась, конань ускизе РФ-нь Президентэнть юрсо Раськеютконь тевтнень коряс советэнь членэсь, Россиянь Раськетнень ассамблеянь советэнь председателень полавтыцясь, Межэтнической журналистикань гильдиянь президентэсь Маргарита Лянге.
Истя жо те чистэнть толковавсь проекттнэнь анокстамонь-топавтомань кевкстемась, ульнесть мастер-класст раськень художественной промыслатнень коряс.
Юлия Еремина
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