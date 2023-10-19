Ушодови «Шумбрат, Мордовия!» фестивалесь

Октябрянь 21-це чистэ саезь ноябрянь 26-це чис Саранскойсэ карми молеме «Шумбрат, Мордовия!» раськень творчествань республикань фестивалесь-пелькстамось. Тедеде сон ютавтови 27-цеде. Кода свал, фестивалесь пурнасынзе вейс республикань 22 районтнэстэ ды Саранск ошсто малав тёжа артисттнэнь.
«Шумбрат, Мордовия!» эрьва иень фестивалесь ушодызе кинзэ 1996 иестэ ды теевсь ламо ломантнень туртов учовикс ды сехте вечкевикс кенярксчикс. Самай тесэ эсь ёрокчист ды виест невтить кода од ломантне, истя жо содавикс коллективтне. Тесэ чачить од тештеть. Кодамокс карми тедедень фестивалесь-пелькстамось? Теде пачтясть промкссонть, конань пурнызь МР-нь культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрась Светлана Баулина ды Республикань Раськень творчествань кудонь прявтось Лилия Наркаева.
– Тедеде раськень творчествань фестивалень темакс яволявтозь «Мейстэ ушодови Тиринь масторось? Мейстэ ушодови «Шумбрат, Мордовиясь!»? Весе районтнэ весе вийсэ анокстыть. Эрьвась бажи мейсэяк дивавтомс ваныцятнень. Сынь теить театрализованной невтема ды панжсызь те теманть. Ней а мереви тердемс морамо профессиональной артистт, конат чачсть те эли тона районсонть. Невтеви ансяк народной самодеятельной творчествась, велень морыцятне ды киштицятне. Вешематнень коряс, эряви анокстамс ламо жанрань номерт. Зярыя иень перть номинациянок ульнесть кавто: районт, косо эрицятнеде малав кемень тёжат ломанть, ды районт, косо эрить кемень тёжадо ламо ломанть. Ней карми колмоце номинация – «Республикань ошт». Саранскоесь карми пелькстамо Темников, Краснослободск, Ковылкина, Рузаевка, Инсар, Орданьбуе оштнень марто. Меельце иетнестэ фестивалень отчётной концерттнэ ютасть районтнэнь культурань кудотнесэ. Тедеде конкурсось карми свалшкань таркасонзо – Республикань Культурань кудосо. Тень пек учить ломантне, – кортась Светлана Баулина.
Те иестэ жюринть прявтсо – МР-нь культурань заслуженной деятелесь В. С. Родионов, кона парсте содасы народной творчестванть. Истя жо карми В. И. Четыркин, сон ламо иень перть ветясь «Умарина» киштемань ды морамонь государственной ансамблянть.
Нама, карми важодеме «Мастерство земли мордовской» декоративно-прикладной ды изобразительной творчествань выставкась. Тосо невтевить викшневкстнэ, кодавкстнэ, артовкстнэ, чувтосто керсемась, гончаронь искусствась, стазь оршамопельтне, някатне, кшнистэ, керьстэ ды ламо лия теевкстнэ.
Весе изницятне казевить ярмаконь премиясо, конань вельде одкстомтови культурань учреждениятнень материально-технической базаст. Кить а понгить призовой таркас, сетнень казьсызь казнесэ ды дипломсо. Эряви меремс, ней а кармить колмо васенце таркат, колмо омбоце таркат… Ансяк вейке, кавто, колмо.
Концерттнэс билеттнэ рамавить РДК-нь кассасто ды онлайн. Онлайн вельде рамамсто эряви совамс Республикань Раськень творчествань кудонь од сайтс (https://rdntmordovia.ru). Питнетне – 150-250 целковойть, Гала концертс – 250-350 целковойть. Важоди Пушкинской картась. СВО-нь участниктнень ды семияст туртов улить льготной билетт. Отчётной концерттнэ путовить мейле Интернетс, мереви ваномс эрьвантень. А вана Гала-концертэсь невтеви онлайн. Сон карми декабрянь 16-це чистэ, невтеви кавксть: 13:00 ды 18:00 чассто.
«Шумбрат, Мордовиянь!» васенце концерттнэ ушодовить октябрянь 21-це чистэ 13:00 ды 15:00 чассто. Сынст невтьсызь Рузаевкань ды Ицялонь районтнэ. Весе тердевить ваномо!
Татьяна Маторкина