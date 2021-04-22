Пенза ёнксонь Пазялго велесэ

Пензань ёнкссо эрзянь велетнеде аволь вейке ды аволь кемень, седеяк ламо. Ансяк, маряви, весемеде содавиксэсь – Пазялго (рузокс Пазелки) велесь, кона ашти Бессоновской буесэ.
Те веленть содасызь ламо ёндо. Ды ялатеке, васняяк, сень кувалма: тосонь эрицятне ванстызь эсь раськень оймест, эзизь стувто коест-кирдаст (тосо эрьва иестэ ютавтневи Эрзянь покшчи), весемесэ бажить ванстомс тиринь келест.
Кадык школасо, кода лия велетнесэяк, сон паро ладсо а ветяви, теке марто тосонь тонавтыцятне, сынст ютксо Людмила Николаевна Понятова, эрьва ладсо бажить содавтомс эйкакштнень эсест раськенть эрямопингензэ марто, эйкакштнень оймес снартнить вельмевтемс тиринь келентень вечкемань сяткине. Тень туртов сынь ютавтнить эрьва кодат чокшнеть, вастовомат, пелькстамот. Вейкесь эйстэст – тиринь кельсэ валморонь ловномань коряс. Тосонь тонавтыцятнень васенце мелест ульнесь те пелькстамонть алтамс «Масторава» эпосонтень.
Истямо яволявтома марто сынь пшкалесть весенень; кадык, келя, «Масторава» эпосонть коряс истят пелькстамот кармить ютавтнеме эрьва школасо. Маризь-арась сынст яволявтоманть лия велетнесэ, теде пачтямот арасельть костояк. Секс а карми улеме манчемакс меремс: Пазялго велесь таго кармась васенцекс ды вейкинекс, косо ютавтневи «Масторава» эпосонть коряс истямо пелькстамо. Те аламо: тосонь эрицятнень туртов «Масторава» эпосось теевсь Библиянь таркас, конань эйсэ ловныть, тонавтнить вишкинетнеяк, покштнеяк. Ды те аволь чаво валт, те алкукс истя, мезентень кемевтемакс ашти валморонь ловныцянь пелькстамоськак, кона, кода уш меринек, ютавтневи эрьва иестэ (арасель ансяк мелят масторсонок молиця кезовонть кувалма) Эрзянь келень чистэ.
Тедеде сон ульнесь чадыковонь 17-це чистэ. Сонсь вастовомась, ков тердезельть инжеть Мордовиястояк (ютксост МР-нь Писателень вейсэндявксонь прявтонь полавтыцясь Т. Мокшанова), алтазель эрзянь содавикс сёрмадеенть Т.С. Барговань шкинемантень. Ды те а стяко. Тамара Сергеевна те велесэнть сеедьстэнь инже. Малав эрьва иестэ сон якиль Эрзянь келень читнестэяк. Ансяк тедеде эзь саво. Тень лангс апак вано, вастовомась ушодозель сонзэ шкинеманзо марто содавтомастонть.
Кортамотнень поладсть моротне, конатнень серьгедизь тосонь «Чевгелина» ансамблясо морыцятне (прявтось Л.Н. Понятова). Те ансамблядонть эряви сермадомс башка. Эйсэнзэ морыцятнеде сисем ават. Весень вайгелест мазыйть ды гайтевть. Моротнень седеяк мазылгавты баянонь вайгелесь, конань эйсэ седи А.И. Малякова, кона сонськак сёрмады од морот. Вейкесь эйстэст Пазялго веледенть. Сон седейс токиця ды валдо мелень раштыця. Мезесь паро, седе сыре морыцятнеде башка ансамблянтень якить од тейтертькак. Ули кинень поладомс те ансамблянть тевензэ.
Вана ушодовсь валморонь ловныцятнень ютксо пелькстамось. Васенцекс тердезельть сехте вишкинетне, эйдень кужов якицятне. Мельспаро ульнесь марямс, кода вете иесэ эйкакшкетне ловныть С. Люлякинань валморонзо. Эряви меремс, сынь эзть манявкшно. Валтнэнь ёвтасть видестэ ды чарькодевиксстэ.
Седе тов пелькстамонть поладсть школасо тонавтницятне 1-це классто саезь 9-це классос молемс. Весемезэ жо пелькстасть 28 эйкакшт. Весе сынь ловность валморотнень аволь «адя кодаяк». Эрьвась снартнесь панжомс валморонть смустензэ, невтемс сонзэ аволь кода паро, невтемс налксезь ладсо. А стяко жюринтень, ков совавтымизь моньгак, а шождаль кочкамс сехте парсте ловныцятнень.
Изницятненень максозельть Шнамонь конёвт ды казнеть, конатнень эрьва иестэ эсензэ ярмак лангс рамси те вастовоманть ютавтомасо лездыцясь А.Ф. Борисов. Ды аволь ансяк тесэ лезды те ломанесь. Александр Фёдорович сонсь эсензэ машинасо товгак, мекевгак ускинзе Саранскоень инжетненьгак. Ды истя тейни эрьва иестэ. Кода а шнамс сонзэ ды кода а ёвтамс тензэ седейшкавань сюкпря весе се паронть кисэ, зяро сон теи эсензэ раськенть лезэс?
Вастовомась прядозель тагояк моросо. Кавто морот казезельть «Ламзурь» ансамблянть пельде. Весе морыцятне эзть саво. Кавто вайгельсэяк моротне лиссть аволь беряньстэ. Вейкесь мокшонь. Сон моразель мокшонь цёранть А.Ф. Борисовонь лемс, кинь вийсэ ютавтневи те вастовомась. Омбоцесь – «Тиринь веле» морось весень кармавтынзе стямс ды вейсэ морамс сонзэ стядо.
Туемстэ сюкпрянь ёвтамот, сюконямот. Васняяк школасо тонавтыцятненень, конатнень прявтсо Л.В. Спиридонова. Весе сынь, мезе лангскак апак вано, снартнить а максомс лепамомо эрзянь келентень, раськень ойментень. Истя теевельтькак весе эрзянь велетнесэ, минек келесь аволь пачкоде ёмамос.
Раиса Щанкина
Кадык школасо, кода лия велетнесэяк, сон паро ладсо а ветяви, теке марто тосонь тонавтыцятне, сынст ютксо Людмила Николаевна Понятова, эрьва ладсо бажить содавтомс эйкакштнень эсест раськенть эрямопингензэ марто, эйкакштнень оймес снартнить вельмевтемс тиринь келентень вечкемань сяткине. Тень туртов сынь ютавтнить эрьва кодат чокшнеть, вастовомат, пелькстамот. Вейкесь эйстэст – тиринь кельсэ валморонь ловномань коряс. Тосонь тонавтыцятнень васенце мелест ульнесь те пелькстамонть алтамс «Масторава» эпосонтень.
Истямо яволявтома марто сынь пшкалесть весенень; кадык, келя, «Масторава» эпосонть коряс истят пелькстамот кармить ютавтнеме эрьва школасо. Маризь-арась сынст яволявтоманть лия велетнесэ, теде пачтямот арасельть костояк. Секс а карми улеме манчемакс меремс: Пазялго велесь таго кармась васенцекс ды вейкинекс, косо ютавтневи «Масторава» эпосонть коряс истямо пелькстамо. Те аламо: тосонь эрицятнень туртов «Масторава» эпосось теевсь Библиянь таркас, конань эйсэ ловныть, тонавтнить вишкинетнеяк, покштнеяк. Ды те аволь чаво валт, те алкукс истя, мезентень кемевтемакс ашти валморонь ловныцянь пелькстамоськак, кона, кода уш меринек, ютавтневи эрьва иестэ (арасель ансяк мелят масторсонок молиця кезовонть кувалма) Эрзянь келень чистэ.
Тедеде сон ульнесь чадыковонь 17-це чистэ. Сонсь вастовомась, ков тердезельть инжеть Мордовиястояк (ютксост МР-нь Писателень вейсэндявксонь прявтонь полавтыцясь Т. Мокшанова), алтазель эрзянь содавикс сёрмадеенть Т.С. Барговань шкинемантень. Ды те а стяко. Тамара Сергеевна те велесэнть сеедьстэнь инже. Малав эрьва иестэ сон якиль Эрзянь келень читнестэяк. Ансяк тедеде эзь саво. Тень лангс апак вано, вастовомась ушодозель сонзэ шкинеманзо марто содавтомастонть.
Кортамотнень поладсть моротне, конатнень серьгедизь тосонь «Чевгелина» ансамблясо морыцятне (прявтось Л.Н. Понятова). Те ансамблядонть эряви сермадомс башка. Эйсэнзэ морыцятнеде сисем ават. Весень вайгелест мазыйть ды гайтевть. Моротнень седеяк мазылгавты баянонь вайгелесь, конань эйсэ седи А.И. Малякова, кона сонськак сёрмады од морот. Вейкесь эйстэст Пазялго веледенть. Сон седейс токиця ды валдо мелень раштыця. Мезесь паро, седе сыре морыцятнеде башка ансамблянтень якить од тейтертькак. Ули кинень поладомс те ансамблянть тевензэ.
Вана ушодовсь валморонь ловныцятнень ютксо пелькстамось. Васенцекс тердезельть сехте вишкинетне, эйдень кужов якицятне. Мельспаро ульнесь марямс, кода вете иесэ эйкакшкетне ловныть С. Люлякинань валморонзо. Эряви меремс, сынь эзть манявкшно. Валтнэнь ёвтасть видестэ ды чарькодевиксстэ.
Седе тов пелькстамонть поладсть школасо тонавтницятне 1-це классто саезь 9-це классос молемс. Весемезэ жо пелькстасть 28 эйкакшт. Весе сынь ловность валморотнень аволь «адя кодаяк». Эрьвась снартнесь панжомс валморонть смустензэ, невтемс сонзэ аволь кода паро, невтемс налксезь ладсо. А стяко жюринтень, ков совавтымизь моньгак, а шождаль кочкамс сехте парсте ловныцятнень.
Изницятненень максозельть Шнамонь конёвт ды казнеть, конатнень эрьва иестэ эсензэ ярмак лангс рамси те вастовоманть ютавтомасо лездыцясь А.Ф. Борисов. Ды аволь ансяк тесэ лезды те ломанесь. Александр Фёдорович сонсь эсензэ машинасо товгак, мекевгак ускинзе Саранскоень инжетненьгак. Ды истя тейни эрьва иестэ. Кода а шнамс сонзэ ды кода а ёвтамс тензэ седейшкавань сюкпря весе се паронть кисэ, зяро сон теи эсензэ раськенть лезэс?
Вастовомась прядозель тагояк моросо. Кавто морот казезельть «Ламзурь» ансамблянть пельде. Весе морыцятне эзть саво. Кавто вайгельсэяк моротне лиссть аволь беряньстэ. Вейкесь мокшонь. Сон моразель мокшонь цёранть А.Ф. Борисовонь лемс, кинь вийсэ ютавтневи те вастовомась. Омбоцесь – «Тиринь веле» морось весень кармавтынзе стямс ды вейсэ морамс сонзэ стядо.
Туемстэ сюкпрянь ёвтамот, сюконямот. Васняяк школасо тонавтыцятненень, конатнень прявтсо Л.В. Спиридонова. Весе сынь, мезе лангскак апак вано, снартнить а максомс лепамомо эрзянь келентень, раськень ойментень. Истя теевельтькак весе эрзянь велетнесэ, минек келесь аволь пачкоде ёмамос.
Раиса Щанкина