"Монь тевем - кандомс кеняркс ломантненень"

Тееведе содавиксэкс: Наталия Викторовна Рогова (тейтерькс Азязова). Кода сонсь Наталия мерсь: Азязов фамилиясь, улема, теевсь «озяз» валонть эйстэ.
Тетянзо кудораськень эрямо юртост ульнесь Самара ёнкссо. Ютазь пингень ведьгеменце иестэнть састь эрямо Татарстанонь Лениногорск ошов. Мейле, покшсто касозь, сонсензэ Наталиянь уцясказо ёртнесь эйсэнзэ эрьва кува. Таго зяро иеть мирдензэ марто эрясть Украинасо, мейле – Ульяновскойсэ. 1997 иестэ саезь – Волгоградсот.
Те аванть марто васенцеде вастовинь ютазь иень кизна, зярдо Мокшонь-эрзянь раськень исполкомонть ушодксонзо коряс якинек Волгоградов. Се якамодонть ёвтнинек «Эрзянь правда» газетань 22-це номерсэнть (июнень 6-це чи). Кавто чинь перть, зярс тосо ульнинек, вастневинек ламо ломань марто. Ульнинек чувтосто керсицянть В.П.Кшнякинэнь кедьсэ. Якинек инжекс Волгоградсо пек содавикс ломанентень эрзянь цёрантень Василий Никифорович Кияевнень. Тосо эйсэнек, кудазоравадонть (Кияевень нинзэ Светланадо) башка, вастсть кавто ават. Кавонест – эрзят. Чачсть аволь Волгоградсо. Вейкесь, Валентина, – Ульяновскойстэ. Омбоцесь, Наталия, – Самарасто.
Се вастовомась нейгак ашти мельсэнь-превсэнь. Зяро кортнемат кортазельть, зяро морот моразельть сестэ! Сеске редязель: аватне парсте маштыть ды пек вечкить морамо. Чарькодинек сеньгак: руз ютксо ламо иень перть эрязь, сынст седейтнестэ эзь нардаво сеть моротненень вечкемась, конатнень марсизь вишка пингестэ саезь.
Седе мейле минек ютксо сюлмавкстнэ эзть сезеве. Мекевлангт, седеяк кемекстасть. Весемеде пек Наталия марто. Сонзэ пек покш мелезэ тонавтнемс седе ламо морот эрзянь кельсэ. Конатнень содасынзе, сеть, келя, аламо. Оймесь веши од морот. Лезкс мельга пшкадсь монень. Келя, кучодо вейкешка моро, кона улезэ фонограмма марто. Истямо моро муезель. Кучинь тензэ валтнэньгак, моравксонтькак. Аламо шкань ютазь Наталия пачтясь, келя, моронть тонавтния ды морыя вейке покш вастовомасо. Кучизе видеонтькак. Пек мельспаро ульнесь ваномс ды кунсоломс, кода Наталия морась эрзякс вастовомасонть, кона алтазель Раськетнень Вейсэндямонь чинтень ды косо гайгсть морот минек масторонь ламо лия раськень кельтнесэ.
Телефонсо вейке-вейкень каршо сёрмань кучнемстэ карминь содамо, Наталия морсеме кармась овсе вишка пингестэ саезь. Весемеде пек вечксь валморонь ловномо. Натой сайнесь васенце таркат валморонь ловныцятнень ютксо пелькстамотнесэ.
Школанзо прядомадо мейле кармась тонавтнеме культурань училищасо режиссёрокс. Ветясь драмкружок Ульяновск ошонь Пионерэнь кудосо, тонавтсь пакшат коррекционной школасо. Тевенть, кона сюлмавозь образованиянть ды культуранть марто, эзизе полавто Волгоградсояк. Тонавтсь од ломанть строительной училищасо, мейле зярыя шка топавтсь худруконь тев. Ней важоди культорганизаторокс Волгоград ошонь Красноармейской райононь культурань ды од ломанень политикань центрасо. Ютавтни эрьва кодат вастовомат, чокшнеть. Вечки якамо сеть таркатнева, косо эрить эйкакшт ды сыре ломанть. «Монь тевем – кандомс кеняркс ломантненень», – видькстась сон вейке сёрмасонзо. Ды весемева неяви, те кенярксонть сон канды эрямонзо перть.
Пек покш бажамозо улемс малавиксэкс эсензэ раськень ломантненень. Тень туртов Волгоградсо эриця лия эрзятнень марто арсить панжомс эсест куро «Одноклассниксэ». Лемгак те куронтень мусть – «Од седейть». Кемтяно, те бажамоськак ули топавтозь. Те курось карми лездамо седеяк малавгадомс Волгоградонь мода лангсо эриця эрзятнень марто. Келей ды шожда ки тенк, Наталия Викторовна! Весе се, мезе тынь тейтядо эсенк раськенк туртов, кадык велявты паросо!
Раиса ЩАНКИНА