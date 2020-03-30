Раськень койтнень-кирдатнень вельмевтемга

Мастор лангсо эрямось истямо, кодамо сонзэ лангс варштавксонок, ламось ашти ёжомарямодонок. Течи кодат шкат авольть са, ялатеке эряви оймесэ кирдемс кеняркс, превтнесэ валдо арсемат. Кодат стакачить авольть уле, мастор лангсо короновирусонть коряс сынь тенек изнявить. Бути карматано перьканок редямо ды минськак бажамо тееме седе ламо паро тевть.
Неть читнестэ савсь тень совамс С.Д.Эрьзя лемсэ республикань музеень выставкань залонтень, конась ашти прявт ошонь Советской куросонть. Тосо келейстэ невтеви выставка, конань анокстыцязо – Н.П.Огарев лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтось. Покш путовксозо выставканть анокстамосо ды теемасо Мордовия Республикань культурань заслуженной роботникенть, те вузонь тонавтыцянть, РФ-нь художникень вейсэндявксос совицянть Людмила Демьяновна Лёвинань.
Виде, выставканть анокстамосо Л.Д.Лёвинанень лездасть сонзэ ялганзо ды тонавтницянзо. Мезе ансяк арась те сюпав выставкасонть: кезэрень ды неень шкань эрзянь оршамопельть, кумбо ладсо кодазь эрьва тюсонь паннот, батикть, эйдень лавсть, чувто ланга керсевкст, сёноньстэ теезь эрьва кодат налкшкеть ды кудоютконь кедьёнкст.
Кода пачтясь тенек «сырнень кедь» тейтерь-авась Людмила Демьяновна, сон вишка пингстэ арсесь улемс кодыцякс, мазый оршамопелень стыцякс, ёроков викшницякс. Виде, паряк, теньсэ ули покш путовксозо патянзо, кие эште советской шкатнестэ важодсь ательесэ. Сестэ ламотне бажасть эсь корязост тосо мезеяк ставтомс, кодавтомс. Эдь ней бажатано оршамопеленть эсенек ды эйкакшонок туртов рамамс лавкасто. Паро, ютксонок улить истят ломанть, кить снартнить вельмевтемс аванок, сырькаенек кодавксост-викшневксэст. Ансяк сынст вельде панжовить тиринь ёнксонь мазычитне, ламо пингень перть таштазь кедьчелькев ломантнень сюпавчитне.
Эрьва ломаненть эсензэ питнейчинзэ, кинень эрявить ламо ярмакт, кинень лия сюпавчи. А вана Людмила Демьяновна мари прянзо уцяскавокс мазычинь теемстэ, лиятненень паро ёжомарямонь каземстэ. Од порань ледстнематнестэ те шкас валдо арсемакс, кадовсь, кода малавикс ялганзо 18 иензэ топодемга казсть тензэ коцтонь кодамонь аволь покш стан. Кодашка покш уцясказо ульнесь сестэ од тейтерьканть!
Нать, а стяко валмеревксэсь тенек пачти, калонь кундыцянтень ульма максома, аволь калт… Мезес ломанесь тонады одсто, те тензэ пингень перть маштови, кши кочомтомо зярдояк сон а кадови. Л.Д.Лёвина малав 40 иеть тонавты студентт, весе содамочинзэ, опытэнзэ максы одтнэнень.
Течи сон седейшкава тенек ёвтнесь ней уш икелень тонавтницядонзо: Евгения Пурцакинадо, Александра Аникинадо, Екатерина Большаковадо.
– Невтемакс, Наташа Маркина сась тонавтнеме Удмуртиясто, ИНК-нть прядомадо мейле кадовсь эрямо минек республикас, мирдензэяк тей тердизе. Неень шкане важоди Саранскойсэ вейке коммерческой фирмасо, – ёвтни Людмина Демьяновна. – А вана Катя Беляеваминек вуздонть мейле, ансяк «ветес» прядызе С.Г.Строгановонь лемсэ Московонь художественно-промышленной академиянть. Сонзэ эскизтнэ вечкевить омбо масторонь коцтонь кодыцятненень, важоди Франциянь содавикс ломантнень марто. Виолетта Митинанень творческой проектэнть эрямос совавтомга Россиянь Художникень вейсэндявксось макссь стипендия. Наталия Лошкарева Институтонть прядомадо мейле аламошкас важодсь эсенек театрасонть, теде мейле саизь важодеме Сергей Образцовонь лемсэ Московонь някань театрав.
Л.Д.Лёвина теке шкасто а стувты ёвтамс седейшкавань сюкпрянь валт эсензэ тонавтыцянзо туртов, кить лездасть тензэ теемс а шожда васень эскелькстнэнь. Неть: Людмила Михайловна Острась-Демяшкина, Ася Моисеевна Маслова, Саранск ошонь округонь 2-це номер художественной школань директорось Ольга Евгеньевна Колмогорцева. Тешкстасынек, научно-проблемной койтнень-кирдатнень виевгавтомань выставкась, конась юты Советской куронь 29 кудосо выставочной залсонть, учи ваныцятнень чадыковонь 17-це чинть самс. Сынь тесэ неить 100 ламо декоративно-прикладной искусствань произведеният, живопись, графика. Сетнень туртов, кить пелить апаро ормадонть, те музеень важодицятне алтыть невтемс сонзэ видео-экскурсиянь лувсо.
Валентина Юдина