«Гайги моро» ансамблянь концерт

Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Культурань ды искусствань кудосо ютась «Гайги моро» ансамблянь концертэсь. Сон алтавсь Национальной культурань институтонь 30 иетненень ды минек университетэнть 90 иетненень.
«Гайги моро» фольклорной ансамблясонть морсить «Искусство народного пения» направлениянь студенттнэ. Сынь тонавтнить 1-4-це курстнэсэ. Коллективентень 24 иеть. Те шканть перть сонзэ ветясть Н. Бояркин, Т. Тюрина, Е. Мелякина ды лият. Меельце вете иетнень перть – раськень музыкань кафедрань профессорось, искусствоведениянь кандидатось, МР-нь культурань заслуженной роботникесь С.В. Колесникова. Концертмейстерэсь – раськень музыкань кафедрань доцентэсь Л.В. Кинякина, хореографось-постановщикесь И.Н.Лобанова.
Морыцятне ков ансяк эзть ардтне морамо! Ульнесть Московсо, Санкт-Петербургсо, Рязаньсэ, Нижней Новгородсо, Казаньсэ, Ульяновскойсэ. Невтнесть ёрокчист Регионъютконь, Весероссиянь ды Раськеютконь пелькстамотнесэ. Аволь весть лиснесть изницякс. Морасть Финляндиясо, Германиясо, Грециясо, Эстониясо, Венгриясо.
Ансамблянть репертуарсо эрзянь ды мокшонь раськень морот, конатненень теезь обработка. Улить финнэнь-угрань раськетнень мороткак.
– «Гайги моро» ансамблясь – творческой лаборатория. Ветицяст марто сынь ардтнить музыкально-этнографической экспедициява, пурныть морот. Мейле моротнень марто важодить. Те коллективесь вансты, тонавтни ды ёвтни лиятненень эрзянь ды мокшонь раськень культурань сюпавчиденть, – пачтясь Национальной культурань институтонь прявтось С.А. Исаева.
Ваныцятнень туртов ютась алкуксонь кенярксчи. Сцена лангсто гайгсть минек кезэрень моротне. Ванат ды кецнят, кодат мазый моронок, кода сынь гайгить! Концертэсь аштесь колмо пельксстэ: «Тундонь гайть», «Солдатонь ильтямо» ды «Тейтерень пиянь кудо». Моротнень марто ульнесть киштематкак.
Васенце курссо тонавтнемстэ саезь тесэ морси Наталья Торгаева. Сон чачсь Саранскойсэ. Ундоксонзо Чаунзабуень Мокшалей ды Покш Маризь велестэ. Кадык чачсь ды эри ошсо, сон парсте корты эрзякс. Од тейтересь тедеде пряды тонавтнеманзо. Вузонь прядомадо мейле сон арси важодемс культурань сферасонть, паряк, морамс раськень ансамблясо. Морамось пек тукшны мелезэнзэ. Валонзо коряс, те концертэнтень сынь седейшкава анокстасть. Ваномост састь малавиксэст ды ялгаст. Весенень сынь казсть паро ёжо!
Татьяна Маторкина
Фотось Эдуард Ретунскиень