Пятница, декабря 20, 2019
Газета "Эрзянь правда"
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Лиссь эрзянь ды мокшонь музыкань койтнеде покш книга

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Категория: Культура

 

Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-со ютась лия ёнов а молиця изданиянь презентация. Те – «Мордовские инструментальные традиции: музыкально-этнографическое исследование» кавто томсо важодемась.

Сонзэ анокстызь Николай Иванович ды Людмила Борисовна Бояркинтнэ. Сынь ламо иень перть важодсть университетэнь народной музыкань кафедрасо. Мирдть-нить содавикс учёнойть. Н.И.Бояркин – искусствоведениянь доктор, профессор, МР-нь Государственной премиянь лауреат, РФ-нь искусствань заслуженной деятель.

Л.Б.Бояркина – искусствоведениянь кандидат, МР-нь Государственной премиянь лауреат, МР-нь культурань заслуженной роботник, РФ-нь высшей профессиональной образованиянь почётной роботник.
– Минь карминек пурнамо материалонть 40 иеде икеле. Аволь сеске чарькодинек, вастовинек ине искусстванть марто, конадонть ламот а содыть. Книгасонть пачтинек седе, мезе содатано минек раськеденть. Сёрмадынек сыретнень пельде моротнень, келейстэ пачтинек мезде сынь, толковинек весеме ёндо. Тесэ улить музыкальной инструменттнэнь артовкстнэ, кодат сынь ульнесть. Домкасто пачтяви седицятнеде, – ёвтни Н.И.Бояркин.



Неть кавто томтнесэ невтезь эрзянь ды мокшонь раськенть зярыя пингень музыкальной койтне. Инструментальной музыкадонть пачтяви археологической ванновкстнэнь коряс. Бояркинтнэ ламо ардтнесть велетнева, аламонь-аламонь пурнасть сюпав материалонть, кона кельгсь кавто томс.

Те презентациясонть ламот видькстасть, нолдазь пек виев важодема, теде икеле истят арасельть. А муят истямо издания шабра раськетнень кедьсэяк. Ансяк вана аламо нолдазь экземплярт, ансяк 300.

Фототне Эдуард Ретунскиень

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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