Лиссь эрзянь ды мокшонь музыкань койтнеде покш книга

Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-со ютась лия ёнов а молиця изданиянь презентация. Те – «Мордовские инструментальные традиции: музыкально-этнографическое исследование» кавто томсо важодемась.
Сонзэ анокстызь Николай Иванович ды Людмила Борисовна Бояркинтнэ. Сынь ламо иень перть важодсть университетэнь народной музыкань кафедрасо. Мирдть-нить содавикс учёнойть. Н.И.Бояркин – искусствоведениянь доктор, профессор, МР-нь Государственной премиянь лауреат, РФ-нь искусствань заслуженной деятель.
Л.Б.Бояркина – искусствоведениянь кандидат, МР-нь Государственной премиянь лауреат, МР-нь культурань заслуженной роботник, РФ-нь высшей профессиональной образованиянь почётной роботник.
– Минь карминек пурнамо материалонть 40 иеде икеле. Аволь сеске чарькодинек, вастовинек ине искусстванть марто, конадонть ламот а содыть. Книгасонть пачтинек седе, мезе содатано минек раськеденть. Сёрмадынек сыретнень пельде моротнень, келейстэ пачтинек мезде сынь, толковинек весеме ёндо. Тесэ улить музыкальной инструменттнэнь артовкстнэ, кодат сынь ульнесть. Домкасто пачтяви седицятнеде, – ёвтни Н.И.Бояркин.
Неть кавто томтнесэ невтезь эрзянь ды мокшонь раськенть зярыя пингень музыкальной койтне. Инструментальной музыкадонть пачтяви археологической ванновкстнэнь коряс. Бояркинтнэ ламо ардтнесть велетнева, аламонь-аламонь пурнасть сюпав материалонть, кона кельгсь кавто томс.
Те презентациясонть ламот видькстасть, нолдазь пек виев важодема, теде икеле истят арасельть. А муят истямо издания шабра раськетнень кедьсэяк. Ансяк вана аламо нолдазь экземплярт, ансяк 300.
Фототне Эдуард Ретунскиень