Татьяна Боброва: «Арасть амазый морот»

Тееведе содавиксэкс: Татьяна Ивановна Боброва.



Чачсь ды нейгак эри Саранск ошсо. Тетянзо-аванзо рузольть.

Эстензэяк эзь саво тонавтнемс эрзянь келенть. Васня тонавтнесь

Саранск ошонь 22 № школасо, мейле истя лиссь, савсь тонавтнемс Рузаевка ошонь школасо-интернатсо. Тонавтнеманзо поладызе васня училищасо, мейле – электронной приборонь техникумсо. Кемень иеть важодсь «Электровыпрямитель» заводсо. Ульнесь комсомолонь вейсэндявксонь секретарекс. Кочказель ВЛКСМ-нь

25-це съездэнь делегатокс. Ульнесь Саранск ошонь Советэнь депутатокс.

Шкатнень полавтомаст марто, кода ламо лия ломантненень,

Т.И. Боброванень савсь вешнемс лия тев. Сон муезель Саранск

ошонь Администрациянь кудосо, косо кармась

шлицякс-нардыцякс. Секе шкастонть яксесь някань театрав,

топавтсь вахтёронь тевенть. Мирдень кедьсэ.

Кавто эйкакшонзо.



Те аволь весе, мезе арсинь ёвтнемс те авадонть. Татьяна Ивановна Боброва якси «Ламзурь» ансамблясо морамо. Кода понгсь рузавась эрзянь моронь морыцятнень юткс? – теде ёвтнетяно седе тов.



…Ялга-ялга марто вастовомсто, столь экшсэ аштемстэ каванямотне ды кортамотне сеедьстэ поладовкшныть моросо. Те корты вейкеде: пекенть пештямодо башка ярсамс веши оймеськак. А стяко мерить, морось – кши ойменть туртов. Ансяк вана таго мекс седе сеедьстэ морсетяно рузонь морот. «Эсенектнень» кирдтяно, кода мерить, кенкш удало. Веенст а содыть, омбонст – виздить, колмонст – а вечкить. Истят уш минь, эрзятне, – эсь прянь авечкицят. Тиринь келентькак содамс меленек арась, аволь тосо морот тонавтнемс.



Текень кувалма майсесь «Ламзурь» ансамбляськак. Ветешка иеде икеле сон печтясь покштояк покш стакачить – арасельть морыцят. Васенце морыцятнень ютксто ламот тусть: кить кулость, кить сыредсть ды сэредить. Тарказост лия ломанть муемс стакадояк стакаль. Косто ансяк эзинек вешне, кинень ансяк эзинь пшкале. Лиясто сыльть, невтилизь пряст, кенярдовтылимизь ды… ёмильть. «Мекс?» – кевкстеманть лангс валост некельть: «Аютко. Шканок арась». Мезе тень каршо мерят? Алкукс, весень эсест тевест, эсест мелявксост. Истямо ладсо од морыцянь вешнезь, лиясто кедетькак новолильть. Оймавтнилинек прянть ансяк вейкесэ: «Весементень сакшны пе. Нать, «Ламзурень» пингеськак пачкодсь тенень».



Тесэ апак учо вейке омбоце мельга зярыя морыцят састь. Весть сакшнось тенек таго вейке эрзянь ава (а карман лемензэ ледстнеме). Содынек, морамонтень се авась пек ёроков. Кецнинек а ёвтавияк кода. Ансяк а кувать. Омбоцеде авась сась аволь ськамонзо ды мерсь: «Монстень мартонк яксемс азярдо. Тарказон ветинь лия морыця. Сеске мерян, сон – рузава, эрзянь келенть а содасы. Тень лангс апак вано, кувалманзо а карматадо янксеме». Мерсь ды тусь, мейле вестькак эзь сакшнояк. Овсе лиякс прянзо ветизе Татьяна Ивановна Боброва – те ульнесь самай сон. Мерсь: «Арасть амазый морот. Мон пек вечкан морамо. Арсян, эрзянь мороткак тонадан морсеме». Ды кармась сакшномо репетицияв. Истя «Ламзурьсэ» морыцятнень юткс понгсь рузава.



Видькстан, васенце шкастонть ульнесть ламо кавтолдомат. Карми-а карми од морыцянть пельде кодамояк лезэ ансамблянть туртов? Тонавтневить-арась рузавантень эрзянь моротне? Татьяна Ивановна чарькодсь минек кавтолдоматнень ды ков сатотсть виензэ ды ёрокчизэ тонавтнесь эрзянь моротнень. А мерян, морамо тевсэнть весемесь сонзэ лиснесь парсте. Теке марто ламо моротнень сон тонавтнинзе ды морси эйсэст ильведьксэнь апак тейне.



Теде башка, Татьяна Ивановна сеске прянзо невтизе ёроков кедь ломанекс. Одс витнинзе-тейнинзе эрзянь оршамотнень, конатнень тестэ-тосто пурнынек ды максынек сонензэ. Пулаезэ арасель, зярыя шкань ютазь сась од пулайсэ. Ды кодамо! Эйстэнек ламотнень лангозонзо сельменек натой сявадсть. Пулаесь теезь седикелень койтнень коряс. Кода мейле ёвтнесь сонсь Татьяна Ивановна, теде икеле сон вешнесь истят книгат, косо ёвтневи эрзянь пулайденть. Рамась понат, сонсь штердсь сурепулот, понгавтнинзе, кода эряви, верьга мазылгавтызе эрьгесэ-човалясо. Кода а шнамс аванть тень кисэ?



Седе тов седеяк пек дивавтымизь. Кандсь весть няка. Лангсонзо оршамотне – эрзянь. Кевкстнетяно: «Косто?». Татьяна Ивановна, мизолдозь, мери: «Няканть лангс оршамотнень монсь кодынь». Ды, кода мейле карминек содамо, истят някатнеде, конатнень Татьяна Ивановна оршневтинзе эрзянь оршамосо, а лововитькак зяро. Веенстнэнь максни казнекс ялганзо-оянзо ды малавиксэнзэ туртов, омбонстнэнь кирди эсензэ кудосо сехте неявома таркасо. «Монень сакшныця инжетнень ули мейсэ дивавтомс, – корты сон. – Садо тыньгак. Эсенк сельмесэ несынк те мазычинть».



Стамо, кодамо ды ламо лия тевень тееме тонадсь, кода ледстни сонсь Татьяна Ивановна, сырькаензэ пельде ды Рузаевкань школасо-интернатсо тонавтнемстэ.

Лия тевсэяк Татьяна Ивановна невтизе прянзо ансяк паро ёндо. Мезе а мерят – тейсы, мезде а энялдат – топавтсы. Ней прянок а сэреди сень кувалмаяк, кинь кармавтомс Норовавакс. Тень туртов Татьяна Ивановна лади седе а ков парсте. Сэрей, виде рунго, машты ломанень икеле прянзо невтеме, сынст каванямо. Сонсь анокстасы весе сеньгак, мезе эряви Норовавантень. Васняяк, каштаз. Сон улезэ кодазь товзюронь эли розень колозсто. Эйзэнзэ понгавтнезь эрьва кодамо чувтонь, эмежень лопат. Нороваванть кедьсэ улезэ эмежде-мезде пештязь парго. Тень кисэяк мелявксонть Татьяна Ивановна сайнесы ансяк эсензэ лангс: умарть, эмежть ды лият-мезть кандтни эсензэ пирестэ.



Эсенек ломанекс теевсь Алексей Валентинович мирдезэяк, кинь марто Татьяна Ивановна вана уш кода 30 ламо иеть сюлмавозь аявовиксстэ. Свал вейсэть, зярдояк а эрсить башка-башка. Тевест-мелявксост явить кавтов. Кавонест истят ломантнень ютксто, кить а вечкить лужалеме теваразде. Пенсияв туезьгак, сынст чуросто зярдо мусыть кудосо. Кизна эсест пиресэ кастыть эрьва мезть, яксить вирев. Теде башка, эйсэст а лотксить тердтнеме кудопотмонь мазылгавтомо, лиякс мерезь, ремонтонь тееме. Те тевсэнть сынь кавонест, кода мерить, аволь вейке пондо сал сэвсть.



Юткошкасто Татьяна Ивановна мирдензэ марто вечкить аштеме эсест кудонь балконсо ды кунсоломо морот. Сеедьстэ нолдтнить «Ламзурь» ансамблянь дискентькак. Татьяна Ивановна мельспаросо ёвтни, кода кизэнь шкасто, кодамояк покш чистэ, балконсо аштемстэ панжтнесызь весе вальматнень: кадык марить кудост вакска ютыцятнеяк, кодат мазыйть эрзянь моротне. Ансяк текень кисэ модас сюконявлинь те авантень. Сонзэ пельде лади тонавтнемс миненекак, сехте пек сетненень, кить виздить ды а вечкить морсеме морот эсест кельсэ.

Ожоковонь 27-це чистэ Татьяна Ивановна тешкстызе чачома чинзэ. Теке чистэнть чачсь Светлана тейтерезэяк. Ёвтатано тенст лембе валт, арсетяно валдо васолкст, шожда эрямо, седе ламо маней ды кенярксов чить, кадык се, зяро паро сынь теить ломантнень туртов, велявты тенст паросо ды сядонь сядоксть! Уледе свал шумбрат ды эрямонтень кенярдыцят!



Раиса Щанкина