«Я музу посвятил» фестивалесь ютась омбоцеде

Таштамковонь 18-це чистэ А.С. Пушкин лемсэ библиотекасо панжозель «Я музу посвятил» II литературно-театральной фестивалесь. Сон ютавтови омбоцеде.
Васенцесь ульнесь мелят ды алтазель рузонь ине поэтэнть А.С. Пушкинэнь чачома чистэнзэ саезь 220 иетнень тешкстамонтень ды Мордовия Республикань Национальной библиотекантень 120 иетнень топодемантень. Фестивалесь ютавтови «Национальный спектр» Некоммерческое партнёрство» издателень ассоциациянть ушодксонзо коряс. Сонзэ ютавтыцятнень ютксо А.С. Пушкин лемсэ МР-нь национальной библиотекась, И.М. Яушев лемсэ государственной музыкальной театрась. Фестиваленть ютавтомасо лездасть «Российский фонд культуры» вейсэндявксось, Российской Федерациянь Культурань ды Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министерстватне.
Фестиваленть васенце бажамозо – седе келейстэ содавтомс ломантнень театральной искусстванть, классической литературанть марто. Те бажамонть топавтомга арсезель невтемс зярыя мастер-класст, оперань путовкст, литературно-музыкальной композицият.
Фестивалесь мольсь кавто чить. Весемеде ламо вастовомат ульнесть таштамковонь 18-це чистэ. Мордовия Республикань А.С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ютавтозельть зярыя мастер-класст. Сынст невтеме тердезельть 30 ламо эсь тевсэ чарькодиця ломанть: сёрмадыцят, музыкань ды хореографиянь школасо тонавтыцят, декоративно-прикладной искусствань мастерт, артистт, художникть, творческой коллективть.
Эряви меремс, улемс мастер-класстнэсэ мелест ёвтызь пек ламо ломанть. Пандемиянть кувалма кеменде ламо ломанть эзь мереве пурнамс вейке таркас. Тень кувалма кой-кона мастер-класстнэ ютавтозельть кавксть ды натой колмоксть. Истя лиссь «Морось – раськень ойме» мастер-классонть мартояк. Сон явозель колмо пелькска. Васенце пелькссэнть невтезель эрзянь кезэрень коесь, кодамо ладсо седикеле ютавтнесть Норовавань чинть. Коень невтицятне – «Ламзурь» ансамблясо морыцятне. Сынь кода эряви анокстасть те вастовомантень. Седикеле ладсо Нороваванть мелензэ ваномга пансть-пидесть эрьва кодат каванявкст: кши, прякат-сюкорот, алт, суронь каша. Симемапелекс – эрзянь брагась. Кандозь ярсамопельтнеде ды брагадо каванязельть инжетнеяк.
Кода кезэрень шкасто, истя нейгак, Нороваванть лемс ёвтазельть сюконямо валт, моразельть шнамонь морот.
Моротне поладозельть седе товгак, зярдо пурнавозтнень икелев лиссь Мордовиянь заслуженной артисткась Любовь Князькова. Те авась ёроков морамосояк, киштемасояк. Тонадомс те тевентень мелест кепединзе пурнавозтненьгак. Кой-кить лиснесть мартонзо киштеме ды истя куроксто тонадсть тонавтыцяст мельга, мейсэяк эзть явово эйстэнзэ.
Мастер-классось седеяк мазылгавтозель баянонь гайгемасо. Седицятне – республикань музыкальной школасо-интернатсо тонавтыцясь, МР-нь культурань заслуженной артистэсь А.Н. Гурьянов ды сонзэ кедьсэ тонавтницятне.
Раиса Щанкина