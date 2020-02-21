Вечкемадо путовксось киньгак эзизе кадо мельтеме 

Эрзянь ды мокшонь Национальной театрасо даволковонь 14-15-це читнестэ ютась од путовксонь невтема. Те – «Подписаться на @любовь» спектаклясь.
Путыцязо – Калмыкиянь режиссёрось, од цёрась Алексей Сарангов.
Лия ёнов а молиця невтемась, сонзэ лемдизь караоке-спектаклякс, пек кецявтынзе ваныцятнень. Залось пешксель, вейкеяк чаво тарка арасель. Налксицятне бажасть чарькодемс, мезе те вечкемась? Кода сон вельми, косто саеви? Мезесь эйсэнзэ куловты? Кода а сатны шкастонзо ёвтазь чевте валось, лембе варштавксось ды чумонь нолдавтомась…
Актёртнэ невтсть вечкицятнень, цёратнень ды тейтерь-аватнень эрямосто саезь мельстуиця историят. Ваныцятнень туртов ютась «живой спектакля», косо эрьвась содызе эсь прянзо! Путовксось неень шкань од ломантнеде ды невти минек эрямонок. Спектаклясонть ламо морот, конатнень морыть сынсь артисттнэ, истя жо ламо киштемат. Ваныцятнеяк морасть содавикс моротнень весе вейсэ! Тесэ ули мезе лангсо пейдемс, мезе лангсо нусмакадомс ды ялатеке ёжось паролгады.
«Подписаться на @любовь» – те истямо путовкс, конань ули мель ваномс эштё аволь весть. Моледе ваномо тыньгак ды саинк мартонк малавикс ломаненк! Кода кортасть спектаклянь ваныцятне, Нацтеатрась эскельдясь икелев, сон а пели варчнемс виензэ эрьва кодамо форматсо, налксицятнеяк дивавтыть эйсэнек эрьва невтемасо.
Татьяна МАТОРКИНА
Фототне ОЛЕГ РОМАНОВОНЬ
Лия ёнов а молиця невтемась, сонзэ лемдизь караоке-спектаклякс, пек кецявтынзе ваныцятнень. Залось пешксель, вейкеяк чаво тарка арасель. Налксицятне бажасть чарькодемс, мезе те вечкемась? Кода сон вельми, косто саеви? Мезесь эйсэнзэ куловты? Кода а сатны шкастонзо ёвтазь чевте валось, лембе варштавксось ды чумонь нолдавтомась…
Актёртнэ невтсть вечкицятнень, цёратнень ды тейтерь-аватнень эрямосто саезь мельстуиця историят. Ваныцятнень туртов ютась «живой спектакля», косо эрьвась содызе эсь прянзо! Путовксось неень шкань од ломантнеде ды невти минек эрямонок. Спектаклясонть ламо морот, конатнень морыть сынсь артисттнэ, истя жо ламо киштемат. Ваныцятнеяк морасть содавикс моротнень весе вейсэ! Тесэ ули мезе лангсо пейдемс, мезе лангсо нусмакадомс ды ялатеке ёжось паролгады.
«Подписаться на @любовь» – те истямо путовкс, конань ули мель ваномс эштё аволь весть. Моледе ваномо тыньгак ды саинк мартонк малавикс ломаненк! Кода кортасть спектаклянь ваныцятне, Нацтеатрась эскельдясь икелев, сон а пели варчнемс виензэ эрьва кодамо форматсо, налксицятнеяк дивавтыть эйсэнек эрьва невтемасо.
Татьяна МАТОРКИНА
Фототне ОЛЕГ РОМАНОВОНЬ