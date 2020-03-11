Наталья Понетайкина: «Шачумаринанть  мазылгавтыя монсь!»

Аволь умок минь уш сёрмадынек эрзянь свадьбадо, конанть Саранск ошонь эрицясь, содамонть крёстнавась Татьяна Прошина ютавтызе Московсо роднянзо-раськензэ туртов. Нама, тосо те тевенть теемс стакаль, эдь лездыцятне-содыцятне, превс путыцятне вакссонзо арасельть.
Седе шожда, зярдо венчицясь-урьвакстыцясь вейке велень, сестэ койтнеяк весенень содавикст ды ютавтомскак свадьбанть удалы кезэрень аравтлувонть коряс. Ансяк неень шкасто а весе од ломантне тенень бажить, арсить, ков седе паро тердемс тамада, диджей ды шкань апак сатстне ярсамо-симеме ресторанов. Отяжелень райононь Сабанцеле велень эрицятне Вероника ды Михаил Чекушкинтнэ арсесть лиякс, сынь мельспаросо вастызь тетяст-аваст, покштяст-сырькаест меленть налксемс свадьбаст эрзянь раськень койтнень-кирдатнень невтезь.
Свадьбань чинтькак аравтызь койтнень коряс: сёксня, зярдо пиресэ-тингесэ тевтне прялевсть, ды Покровонь посттонть икеле – православной койтнень а коламга. Свадьбань ушодыцякс, ветицякс, анокстыцякс, нама, ладязель цёрань крёстнавась-Кудавась Наталья Понетайкина.
«Те кулянть ёвтамо сась тень урьвакстыцясь сонсь ды авазо – Галя уряжом, – ёвтни Наталья. – Пурнынек-сэрнинек, саинек кши ды сыргинек одирьванть чачома кудов ладямонзо, эли минек Сабанцелесэ эштё кортыть, вал лангс каямонзо. Паро, молемс а васов – Вирь пестэ Алопев. Галя уряжом каясь одирьванть пряванзо паця ды кирьгаванзо крёст. Те корты седе, ней од тейтересь уш теевсь максынькакс. Пацясь каязь – уш ловт прят од урьвакс, крёстось кирьгасот – курок сы шка кандомс од нинь канстонть».
Сабанцелень койтнень коряс, вал лангс каямо чистэнть саезь свадьбанть а эряви васов кадомс, кавтошка недлят эли сехте ламо вейке ков максови анокстамонтень. «Одирьвась-содамось эстест анокстасть, мон жо, Кудавась, ушодынь эсень тевень тееме, – ёвтни Понетайкина. – Эйкакшпорасто саезь сельмень икеле аштесь, кода авам мазыйстэ наряжазь якась Кудавакс, секскак молинь ошов, раминь эрьва кодамо тюсонь материят ды ставтынь Кудавань панар ды сисем келесэ юбка. Минек велесэ уш вечкить свадьбав оршнеме якстерестэ, ожосто-пижестэ. Валмеревкскак истямо якси велеванть: «Юбкам сисем келесэ – эрян Сабанцелесэ!»
Кудавась эрзянь велетнесэ, нама, а сакшныль свадьбав прясонзо каштазтомо, кона кизна теевиль, кода кортыть сабанцелеть, паксянь цецясто, тельня жо савкшныль цецькатнень теемс мазый тюсонь конёвсто. Истямо жо конёвсо наряжавиль пиче тарадось – шачумаринась. Наталья пиче тарадонь керямо кучизе крёстной цёранзо, а сонсь ушодсь цецянь тееме. Видьксты, велесэнть аламот ледстнить, кода ды мейстэ неть цецятнень икелень шкане теилизь, секскак Кудавась совавтсь те лувонтень эсензэ ёнкс. Тейсь сынст эйсэ гофрасто. Наталья минек туртов натой снимась мастер-класс телефонс, ды те видеонть, бути ули меленк, ванодо минек «Эрзянь правдань» лопасто «ВКонтакте» соцсетьсэнть. Авазо ледстнесь, келя, ютазь пингень 80-це иетнестэ цецятне теевильть конфеткань, эйкакштненень трудонь урокс рамавиця конёвсто, пиче тарадонтень поводевильть парсейнеть.
Шачумаринанть теема чикс свал лововсь свадьбадо икеле цетьверькесь. Наталья аванзо, сыре патянзо ды уряжонзо марто те коенть эзизь кола, ды пиче тарадось наряжазель. Теке жо чокшнестэнть сон ливтезель чи валгомадо икеле крыльця пес, колмоксть кепедезель верев ды кекшезель цюланс. Теке шкастонть жо аватне ушодсть свадьбань курникенть туртов чапаксонь тееме.
«Истя жо теинек пряканть лангс чапаксонь кавто гулькат, айгор ды оришкат. Пряка топонть уш зярыя пингеть минек велесэ панить изюм марто суронь кашасто. Кашантень каить скалой ды кеменьшка алт. Пецянь валске Галя уряжом панизе цецясо-викшневкссэ мазылгавтозь той-пряканть ды путызе покш ваканс. Седе тов лангозонзо сялгинек чевс тонгозь паневкстнэнь», – ледстни Понетайкина.
Кудаванть сехте покш ролезэ жо ушодовсь субутань валске. Цёранть кудосо сон Покш Куданть марто васняяк баславизе крёстной цёранзо, каясь кирьгаванзо крёст, кедезэнзэ макссь пазава. Истя колмонест кедте кедьс кундазь лиссть кудосто ды сыргасть одирьванть мельга шачумаринанть марто, косо истя жо ютавтызь баславамонь койтнень-кирдатнень. Кудаванть кирьгаскак каязь нардамо. Кудавась свадьбасонть истя жо ловови одтнэнь ванстыцякс, секскак пштистэ ваны, кабу кияк а ютаволь икельгаст эли вакскаст. Одирьванть саемстэ башка таркасо ашти Кудаванть ды аватнень урнемань морось. Нама, сонзэ кезэрень шкасто морсесь одирьвась, ней уш морыть эйсэнзэ сеть, кить содасызь валтнэнь. Ушодови сон «Иевай-вай ваех-ваех» валтнэстэ, эйсэнзэ ильтяви тейтерьксчись, урневи одирьванть мирде марто сыця эрямозо.
Натальянь туртов те свадьбась ульнесь васенцекс, кона ютась кезэрень койтнень коряс. Нама, сонензэ лездасть превс путомасо, свадьбанть ветямосо весе роднянзо-раськензэ, сыре патянзо, конатне секе-тев тонавтсть, кода видестэ теемс, ков стямс, кодамо лувсо морамс. Тонавтсть ды кортасть одтнэнень: «Ванодо, редядо, саинк мелезэнк! Минь тутано, тыненк кадтано содамочинек – илинк стувто эсенк раськенк койтнень-кирдатнень, эдь сы шка ды тыненк сави максомс сынст эйкакшонк ды нуцьканк туртов!»
Алкукскак, ансяк эсенек эйстэ ашти, мезе минь кадтано эседенек мейле!
Марина Девятова