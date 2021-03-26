«Седеем свал терди морамо»

Таисия Михайловна Егина (тейтерькс Адушкина) чачсь ды кассь Орданьбуень Чукало велесэ. 1972 иестэ саезь эри Лямбирень буень Александровка велесэ. Весе эрямонзо, ловт, алтызе вейкине тевентень, конань кочкизе школанзо прядомадо мейле: кармась бухгалтерэкс. Малав 30 иеть топавтсь бухгалтерэнь тевтнень Лямбирень буень «Россия» совхозсо. 1996 иестэ саезь важодсь «Саранскоень элеваторсо», зярыя иень ютазь – «Мордовсельхозхимиясо» ды лия таркасо.





Теде башка, топавты ламо лия тевть. Сови «Литова» эрзянь авань вейсэндявксос. «Ламзурь» ансамблясо морыцятнень марто якси эрьва кува, бажи эрзятнень оймесэ сыремтемс вечкемань ёжо эсь раськентень, тиринь келентень. Сонсь Таисия Михайловна те ёжомарямонть канды эрямонзо перть. Весемеде пек вечки морамо. Сон истя кортыяк: «Седеем свал терди морамо».



…Кото пингень перть, зярс эри Чукало велесь, кона ашти Орданьбуесэ, зяро, каня, вармат пувасть, зяро пиземеть валсть, зяро кельметь пракшность, зяро цярахмант ютасть ланганзо? Эрсесть, келя, тюрематкак. Вейкесь натой совась историяс. Те ульнесь 1612 иестэ, зярдо эрзянь велетнень лангс кайсевсть ногайть. Вередемкшнесть Чукало велентеньгак. Каршост стякшнось весе велесь ды Баюш Разгильдяевень прявтсо изнизь ятонть. Те корты вейкеде, кодамо виев, нардев, мезеньгак а пелиця ломанть эрясть те велесэнть седикеле. Ды, меремс, неень шкань эрицятнеяк мейсэяк а кадновить покштяст-бабаст эйстэ. Обуцянь сеть паро ёнкстнэ нейгак эзть нардаво эйстэст. Содазь, кить чачсть-кассть те велесэнть, весе сынь тевс правтыцят, стакачиде апелицят, ломанень вечкицят, паронь пандыцят.



Адушкинтнэнь родсояк арасельть ды нейгак арасть нузякст ды цёлакт. Зярдояк эзть марсеве сындест берянь кулят. Мекевлангт, ансяк шныть эйсэст ды паро валт ёвтыть. Ды ули мезень кис. Адушкинтнэнь родост аволь вишкине. Зярыя лелятнень-ялакстнэнь мельга тусть седеяк ламо эйкакшт. Эрьванть кудосо сехте аламо вете ды кото эйстэст ульнекшнесть. Ялакстнэнь ютксто вейкесь, Михаил, эйкакшонь коряс сехте сюпаволь. Сон икельдинзе весень. Низэ, Анастасия Ивановна, чачтнесь кемгавтово эйкакшт. Колмотне, виде, эзть ванстово (шкась кодамоль!) – кулость. А вана вейксэтне – ниле тейтерть ды вете цёрат – аволь ансяк кастовсть ды стявтовсть пильге лангс, сынь весе тусть паро киява, муизь эсь тевест, невтизь пряст алкуксонь ломанекс.



Адушкинтнэнь родсто лиссь Таисия Михайловна Егинаяк. Вейксэ лелянзо-ялаксонзо, патянзо-сазоронзо ютксо сон котоцель. Те эрзянь аванть эйсэ, мерят, арасть кодаткак асатыкст. Кодамо сон валдо ойме, чевте седей, ломанень вечкиця ды весенень ансяк паронь арсиця, «Ламзурь» ансамблясо морыцятне кармасть содамо комсьветеешка иеде теде икеле. Сестэ эрямось, аламо меремс, стакаль, лиясто прясь чаразь-велязь туиль вейкине арсемадонть: мейсэ андомс эйкакштнень!



Тень лангс апак вано, минь, «Ламзурень» аватне, ялатеке пурнавкшнынек морамо. Ютавтнинек вастовоматкак, ков тердтнинек инжеть. Сынст эрявсь вастомс, каванямс мездеяк. Косто саемс ды мезе лангс рамамс неть каванявкстнэнь? Пурнамс ярмакт эсенек ланга – эстенекак ковонь ковт эзть пандо. Савсь вешнемс сюпав ломанть, якамс эрьва кодамо предприятиява энялдома марто. Истя пачкодинек Саранскоень элеваторов, конань прявтокс се шкастонть ульнесь А.И. Ляблин. Кода эрзянь алкуксонь цёра, Алексей Иванович ков сатотсть виензэ лездась весенень, кить пшкалесть тензэ лезкс мельга. Минекак Р.М. Пронькина марто Ляблин вастымизь седейшкава. Аламос кортнесь-тейсь мартонок ды ветимизь лия кабинетс, косо озадоль прявт бухгалтерэсь. Эстень, келя, а зярдо, кадтадызь эсень сехте кемевикс ломаненть марто, сон содасы, мейсэ тенк лездамс. Истя теевинек содавиксэкс Таисия Михайловна Егина марто. Авась сеске тусь мелезэнек ды кармась тенек сехте малавикс оякс-ялгакс. Аламо шкань ютазь сась сонськак мартонок морамо.



Юткозонок сазь, Таисия Михайловна эзь лотксе ды нейгак а лоткси дивавтнемеде эйсэнек. Се, кодамо сон оймамонь асодыця, свал тевсэ-мелявкссо лакиця, неяви эрьва мейстэ, васняяк, сень эйстэ, кода кенерькшни эрьва ков: улемс бухгалтерэкс покш предприятиясо, теде башка, кирдемс сеят, галат, саразт, путнемс эмежть.



«Истямокс кастымизь

тетянок ды аванок»



Таисия Михайловна сеть ломантнень ютксто, кить молить эсест киява стакачиде апак пеле ды удалов апак пота. Икелепелев содась, кодамо аволь шожда бухгалтерэнь тевесь. Ялатеке те эзизе тандавто. Школанзо прядомадо мейле васня прядсь Ардатовасо бухгалтерэнь курсат, мейле тонавтнеманзо поладызе Темниковань велень хозяйствань техникумсо. Седе тов, 1990 иестэ саезь 2014 иенть самс, сон эзь кадно те тевенть. Васня эсест велесэ. Мейле, мирденень лисезь, савсь туемс тов, косо макснесть эрямо таркат. Истя уцяскаст пачтинзе Александровкав.



Кочкамс бухгалтерэнь тевенть сонензэ лездась тетязо. Михаил Васильевич Адушкин войнань ветераноль. Тосто велявтозь, 25 иеде ламо эсест велень колхозсо ветясь кладовщикень тевтнень. Сеедьстэ кудов сыль счётка марто ды ушодыль таго-мезень ловомо. Лангозонзо ванозь, Таяньгак мелезэ сыль тетянзо ладсо таркадо таркас «пансемс» счёткань чарынетнень. Тетязо нолдылизе ваксозонзо ды кармавтылизе ловомо. Шныль яла эйсэнзэ: «Паро бухгалтер лиси эйстэть, Такуш».

Тетянзо мельга Такуш лемсэ кармасть пшкалеме лияткак. Истя туськак те лемесь якамо эрьва кува. Ды нейгак эсест велесэ сонзэ седе пек содасызь, кода Такушонь. Лия эйкакштнененьгак тетязо мернесь эсензэ лемсэ: Манянень – Мако, Раянень – Райком.



Вишка пингень ледстнематне нейгак эждить Таисия Михайловнань седеензэ. Ламо эйкакштнень лангс апак вано, кудосост зярдояк арасельть аладямот. Тетязо ды авазо маштсть мартост кортамо, паронть беряненть эйстэ явомо. Кудоютконь тевтненьгак явшилизь вейкетьстэ, кинь мезень теемс сатыльть виензэ. Цёратненень – ведь кандтнемс, кардонть урядамс, ракшатнень андомс-симдемс. Тейтертнененьгак сатотсть мелявкстнэ: пиресэяк, кудосояк. Мельгаст ваныцясь – авазоль.



Вейксэ эйкакштнень марто сонензэ савсь аштемс кудосо. Те ансяк кортыть: «аштемс». Аванстэнь сынст марто штере ладсо савсь чарамс. Эрьва чистэ стиль пиже валскеть. Уштылизе каштомонть. Тонгиль тозонь зярыя покш чугунт, козонь кельгиль вейке пель марто ведра ведь. Вейкесэнть ям, омбоцесэнть – каша, колмоцесэнть – кулага. Авазо маштыль пидеме. Ярсамопеленть конань сынсь кастыльть, конань колхозось максниль. Зёрна явильть – яжамо кевсэ яжилизь почтокс.



Лиясто авазо зёрнанть эйстэ зярыянть пуштылизе, пидилизе каша ладсо. Седе тантей мезеяк арасель. Истя теиль суро ямкстнэнь мартояк. Суронть васня костилизе, мейле петькель марто човарсо томбилизе. Суронь ямксось эрьва мезес молиль: кашас, пачалксес, прякас.

Кизна пирес эмежть путнильть. Вирев яксильть кстыйс, пештес, пангос. Авазо теле лангс кеменьшка парть пангот салтниль. Сынстесткак сатыльть, шабратнень лангаяк явшемс кадовильть. Лезэв тикшеть пурныльть. Костилизь. Тельня чай эйстэст лакавтнильть.



Ярсамонь коряс вачочи эзь саво кирдемс. Седе стакаль оршамотнень марто. Тонавтнильть кавто сменасо. Веенстнэ сыльть, каилизь оршамост, максылизь омбоце сменасо якицятненень. Сеть оршамотненьгак Анастасия Ивановна стакшныль сонсь. Понань суреть штердемс, варьгат-цюлкат кодамс – весе неть тевтне эсензэ лангсольть.



Весе тенень тонавтынзе тейтерензэяк. Таисия Михайловна нейгак сюкпрят ёвты аванстэнь тень кисэ. Бути мезе эряви стамс – а карми вешнеме стыцят, сонсь озы ды тейсы, кода эряви.



«Вечкан улемс ломань ютксо»



Сон а покшкавтниця. Корты чевтестэ, вайгелензэ апак кепсе. Паряк, лия таркасо эрси кежеекскак, минь сонзэ истямокс эзинек некшне зярдояк. Тень таркас сеске рединек, кода сон вечки морамо.

Морось, келя, монь туртов, кода ормаменькс. «Кенярксчистэяк, стака шкастояк седеем свал терди морамо. Улезан кудосо, ушосо, молян сеянть потявтомо, саразтнэнь андомо, пирев эмежень валномо – свал моран. Косо састо, косо весе вайгелем нолдаса», – видькстась весть Таисия Михайловна.



Моронтень вечкемась сась тензэ вишка пингстэ. Сынст кудосо арасельть моронь авечкицят. Тетязо маштыль гармониясо седямо, мельганзо тонадсть лелянзо-ялаксонзояк. Сынь седильть – тейтертне морыльть. Нейгак, зярдо вастовить, а кирдевить апак мора. Виде, пурнавкшныть аволь пек сеедьстэ ды аволь весе вейксэнест. Колмо лелянзо-ялаксонзо кулость. Кадовсть котонест. Теде икеле калмизь васня тетяст. Аваст седе нардевель. Эрясь 90 иеть. Сонгак ней арась. Ды ялатеке весе сынь мартост, эрьва чинь ледстнемасост. Таисия Михайловна нейгак сельведь марто озны тенст, ёвты паро валт трямост-кастомаст, виде киява ильтямост кисэ.



Эсензэ эрямонзо Таисия Михайловна а лови берянекс. Нама, эрьва мезть эрсесть. Стакачитькак пракшность лангозост, ризкст-мелявксткак савсь печтямс аволь аламо. Ялатеке сон а пеняци эрямонзо лангс. Нежекс эстензэ лови мирдензэ. Михаил Иванович ды Таисия Михайловна Егинтнэ вейсэ эрить вана уш 50 иеть. Трясть-кастсть кавто эйкакшт. Тейтерест Светлана медицинантень прянзо алтызе, Валера – юрист. Мельспаросо аштить ниле нуцькаст кувалма. Сехте вишкинесь, Максим, тусь васенце классос. Колмотне ней уш покшт. Кавтотне, Валерия ды Алина, тонавтнить вузсо, Артём прядызе тонавтнеманзо, эри Саранскойсэ. Сонсь прянзо три. Зярдо эряви, апак кармавто сы покштянстэнь-бабанстэнь лездамо. Мезе лия эряви уцясканть туртов?



«Монень а мезе лангс пеняцямс. Парокс лован сень: ламо неинь, ламо таркасо ульнинь. Пек вечкан улемс ломань ютксо. А ёвтавияк, кодамо мельспаросо аштян сень кувалма, мекс морсян «Ламзурь» ансамблясо», – неть валтнэнь марямсто седеяк келейстэ панжовсь Таисия Михайловнань оймезэ, косо арась тарка кежентень, чопода мельтненень. Алкукскак, сон а соды, мезе истямось сельмень сявадомась, ломаненть а мезень кисэ покордамось, прянть верьга кандомась. Таисия Михайловна – ломань, кинь эйстэ моли ансяк валдо, ды те валдонть сон апак лотксе кази перьканзо эрицятнененьгак.



Раиса Щанкина



Эйзюрковонь (мартонь) 19-це чистэ Таисия Михайловна Егина тешкстызе чачома чинзэ. Сонензэ топодсть 70 иеть. Весе, кить содасызь те пародояк паро аванть, ёвтыть тень кувалма седейстэ молиця лембе валт ды арсить тензэ кеме шумбрачи, кувака эрямо. Вечкевикс Таисия Михайловна, ульть свал истямокс: ломанень вечкицякс, паронь арсицякс, эрямонтень кенярдыцякс, лембе ды паро ёжонь казицякс.



«Литова» эрзянь авань

вейсэндявксонь аватне.