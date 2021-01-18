«Киксай» мультфильмась эрзянь кельсэ

Од иенть каршо паро казне эрзянь эйкакштненень тейсь эрзянь келень ды культурань «Кор» фондось. В.И. Ромашкин лемсэ «Торама» фолк-ансамблянть марто вейсэ сынь анокстасть вишка эйкакштнень туртов мультфильма.
Седе виде ули меремс, Даниясо нолдазь «ZTRIWER» мультфильманть ютавтызь эрзянь кельс ды лемдизь «Киксай» («Зебра»). Ютавтыцятне – Андрей Бочканов (сон морыцяськак), Джак Рютер (Финляндия). Витницятне – (редактортнэ) Александр Учеваткин, Ольга Ерина (Финляндия). Вайгелень сёрмадыцясь – Родион Рахманов. Тевень ветицясь – «Кор» фондонь прявтось А. Учеваткин. Ёвтазь путыцятнень леместкак. Сынь – Даниясо эрицят.
Мультфильманть эрзякс ютавтоманзо коряс эсень мелем ёвтыя ваномадонзо мейле. Васняяк, ёвтынь покш сюкпря истямо арсеманть топавтоманзо кисэ. Пек паро ды эрявикс тев топавтыть В.И. Ромашкин лемсэ «Торама» фолк-ансамблянть марто «Кор» вейсэндявксось. Минек сы шканок эйкакштнень эйсэ. Ансяк, кода иля чара, сынь а касыть тиринь келень вечкицякс ды содыцякс, а карминдерятано вишка пингестэ саезь тонавтомо сынст тиринь кельсэ кортамо.
Тенень лезксэкс свал ульнесть ды улить книгатне ды, нама, мультфильматне. Минь тень коряс кадовинек пек удалов. Теке мерят, эрятано аволь XXI пингестэ. Икеленек свал аштить секеть пирявкстнэ: а косто саемс неть мультфильматнень, а кинень сынст снимамс, арасть тень туртов ярмакт. А вана «Кор» вейсэндявксось та-кода машты неть пирявкстнэнь изнямо ды таго кецявтымизь од казнесэ. Сюкпря весенень, кить тейсть ды лездасть «Киксай» мультфильманть нолдамосо.
Раиса Щанкина