Вейке-вейкень марто кортамось канды лезэ

Умок уш ульнесь покш мелем понгомс Санкт-Петербургов. Неемс, кодамо сон, минек масторонь культурань прявт ошось, конадонть содатано рузонь писательтнень произведениятнестэ, историясто ды эрьва чинь кулятнестэ. Пиземев, потмура, вармав, якшамо… истя ламот кортыть Питердэнть. Ансяк ошось вастымизь маней чисэ ды сеске солавтызе седеенек. Мезекс мон тов молинь?
Ноябрянь 26-28-це читнестэ Санкт-Петербургсо ютась «Диалог культур» Од журналистэнь раськеютконь XIV-це форумось.
Ней паро, Петербургов пачкодят нурька шкас, Саранскойстэ тов ливтнить самолётт, кавто пель марто част ды тон тосат. Ансяк минь сыргинек поездсэ, кувать ардомась эзь тандавто. Поездэсь арды Уфасто Санкт-Петербургов, юты Россиянь ламо ошт. Ломантне секе-тев полавтневить, валгить эсь станцияс, тарказост совить лият. Весень лембестэ вастыть ды ильтить проводницатне. Сынь шкастонзо пачтить, зярдо пурнамс лисеме, ёвтыть, зяро ашти поездэсь те эли тона станциясонть. Мерить оймсемс, стявтыть, кить удыть ды тенст уш лисемс. Топавтыть ламо лия тевть. Мезеяк а мерят, важодемаст аволь шожда. Минек республикасто озась мартонок сырькай, конанень малав 80 иеть. Лангс ваномс а максат тензэ зняро. Валонзо коряс, сеедьстэ ардтни нуцькатнень ды эйкакштнень варштамо, а пели куземе верце полкаскак! Сыретне ардомсто сеедьстэ бажить кортамс, ёвтнемс эрямодост. Одтнэ – весе телефонсот-Интернетсэт, пилесэст наушникть, чуросто неят кедьсэст книга.
Мон ды Ицялонь «Земля и люди» райононь газетань важодицятне васенцеде сынек Санкт-Петербургов. Ули-паронок пачтинек инжень кудов ды сеске сыргинек ошонть ванкшномо. А васоло эйстэнек прявт курось – Невской проспектэсь, кона лажнось машинатнеде ды ломантнеде. Саинек мель молемс экскурсияв ды куш аламодо теевемс содавиксэкс ошонть марто. Ушосонть уш чополгадсь, ошсонть валдо, тесэ эрьва кудось валдомтови. Эль кенеринек кунсоломо экскурсоводонть ды ванномо эсенек перька. Зяро тесэ мазычи, зяро мазый, паро исторической таркат! Кода а ледстямс сэдтнень? Петербургонь сэдтне – те башка история! Эрьванть эсензэ лемезэ, историязо, архитектуразо. Сынст лангс ваномо тагояк сакшныть ламо инжеть. Ошканть чудить зярыя лейть, вишка лейнеть, ютыть ведень каналт.
Санкт-Петербургонь эрицятне вечкить симеме кофеде (тесэ эрьва косо сонзэ анокстыть ды микшнить), ярсамо пышкадо, якамо театрава ды ловномо литература. Ошонь ламо куротне кандтнить минек писательтнень лемест. Истя жо тесэ улить сёрмадейтнень музеест.
Илядо дивазеве, бути ушосо эли кодамояк памятник вакссо тынк малас сыть Екатерина II эли Пётр I, эли жо кодамояк ракшань мазый костюмсо оршазь ломанть, педязь педить, мерить теемс мартост фотография. Чарькодеви, ярмак лангс! Вешить 300 эли 500 целковойть. Бути икелест омбо масторонь ломанть, бажить лутамс кедьстэст аволь вейке тёжа целковойть. Истя важодить, истямо лувсо манчить. Санкт-Петербургонь эрицятне пансить эйсэст, секе-тев пшкалить властень органтнэнень, сынь ризныть, зяро ломанть манявить.
Мезе эряви варштамс Петербургсо, бути тон тосо васенцеде? Саемга, Исаакиевской соборось. Сонзэ стявтсть 1818 иестэ саезь 1858 иес. 1929 иестэ саезь ловови музеекс-памятникекс. Соборось пек покш ды мазый. Саеде экскурсия, косо ёвтнесызь соборонь стявтомань историянть. Мереви куземс колоннадав, 200-до ламо кузтеминетне кузевить ды несынк ошонть верде.
Спас на Крови церьковась (Храм Воскресения Христова) панжовсь 1907 иестэ. Сонзэ стявтызь Александр II императоронть ледстнемга, конань ледизь те таркасонть 1881 иестэ. Те – музей ды рузонь архитектурань памятник. Весе потмозо теезь мозаикасто. Ушо ёндо ды потсто ваннозь, ансяк дивсят, кода арсевсь, кода теевсь те мазычись?! 1930-це иетнень прядовомсто церькованть арсесть калавтомс-яжамс. Мейле ушодовсь войнась, блокаданть шкасто тесэ ульнесь натой морг. 1961 иестэ церькованть куполсо апак учне мусть пезназь войнань снаряд, кона аштесь тосо малав комсь иеть! Сонзэ таргамсто ютась покш спецоперация. Мейле ламо шкань перть мольсть витнемат-петнемат. Ды 1997 иестэ музеесь панжовсь ломантнень туртов. 2004 иестэ ютась васенце литургия (70 иеть арасель). Ней тесэ озноматне ютыть оймсема читнестэ ды церьковань покш читнестэ.
Паро ваномс Санкт-Петербургонть тундонь ды кизэнь шкане. Июньстэ тесэ ушодовить ашо ветне. Ютавтови «Алые паруса» весенень вечкевикс кенярксчись, ков пурнавкшныть школань прядыцятне (2019 иестэ «Алые паруса» покш чись изнясь масторлангонь келес пелькстамосо кода сехте мазый кенярксчи).
Санкт-Петербургось масторлангсо сехте мазый оштнень ютксто вейкесь. Ламо шкань перть сон ульнесь Россиянь империянь прявт ошокс. Тесэ ламо таркат, конатнень марто эряви теевемс содавиксэкс: Петропавловской крепостесь, Александровской садось, Дворцовой площадесь, Зимней дворецэсь, Александровской колоннась, Казанской соборось… весе а лововить. Нама, аволь весе таркатнень савсь неемс. Читне аламольть. Ды ялатеке мукшнынь шка вастовомс Санкт-Петербургсо эриця эрзятнень марто.
ФОРУМОСЬ
ВЕЙСЭНДИНЗЕ ЖУРНАЛИСТТНЭНЬ
Журналистэнь Форумось ютась Эрмитажонь театрасо. Покш промксонтень сакшность инжеть 37 масторсто ды Россиянь 50-де ламо ёнкстнэстэ. Тесэ ульнесть телевидениясо, радиосо, газетасо важодицят, фотокорреспондентт, блогерт.
Пурнавозтнень туртов лембе валт ёвтасть «Содружество журналистов» Медиаконгрессэнь прявтось Ашот Джазоян, Россиянь Журналистэнь союзонь прявтось Владимир Соловьев ды лият.
Тедеде Форумсонть ламо од ёнкст ды сынь кецявтыть. Саемга, меревсь теемс репортажт Эрмитажонь залтнэстэ, ёвтнемс тесэнь важодицятнеде; тедеде пурнавсь покш фотовыставка, кона алтазь Ине Изнямонь 75 иетненень, ули мель иень перть пурнамс седеяк ламо ветеранонь фотографият ды лемдемс проектэнть «Победили вместе»; теде башка, Россиянь ды омбо масторонь журналисттнэ тердевсть сюжетэнь тееме Выборг, Великий Новгород ды Псков оштнес.
Омбоце чистэнть панжовсь «Мон тесэ эрян» фотовыставкась. Тей кучозельть 400 важодемат. Ды ансяк 200 кочказельть выставкав.
– Монь койсэ, пачтямс политикадо, криминалдо, светской хроникадо седе шожда. Редямс ды невтемс эрямосонть паро ёнкстнэнь аволь эрьвась анок, – кортась фотовыставканть панжомсто «Содружество журналистов» Медиаконгрессэнь прявтось Ашот Джазоян.
Выставкасонть неявикс таркасо ашти Испаниянь фотографонть Рафаэль Трапьеллонь «Соловки» проектэсь. Авторось нейгак ледстни тосо улемадонть. Невтевить Индиянь ды Хабаровскоень ломантнень эрямост. Нама, кода ютамс ветерантнэнь вакска? Сыньгак те выставкань прявт геройть. Ламо важодематнень ютксто муевсь эсень фотографиям. Сонзэ эйсэ – Орозбиень лембе кемтне, конат невтевсть тельня кемень фестивальсэ. Эзинь арсеяк, сонзэ кочкасызь те выставкантень (кучозельть лия фотографияткак) ды невтьсызь овсе Эрмитажсо!
Форумонть шкасто од журналисттнэнь туртов ютасть вебинарт, документальной фильмань ды телевизионной сюжетэнь невтемат (сынь пелькстасть эсест номинациясо). Теде башка, мольсть «Диалог культур и цифровые технологии – новые возможности для коммуникации в меняющемся медиа-пространстве»; «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве»; «Диалог на практике в медиапространстве Евразии» тематнень коряс кортамотне.
Рузонь кельсэ лисиця омбо масторонь СМИ-тне пачтясть, сынст мелест – вейсэндямс эсенек раськень ломантнень, кода ловныцятнень, истя жо ваныцятнень. Сынь арсить мельстуиця ды лия ёнов а молиця программат. Пачтить рузонь культурадонть, койтнеде-кирдатнеде, ёвтнить минек ломантнеде. Теде кортасть Испаниянь, Германиянь, Австриянь ды лия масторонь журналисттнэ.
Татьяна Маторкина