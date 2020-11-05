«Тиринь мастором сюконязь паласа...»

Чачинь-касынь Эрзянь Мастор лангсо,
Ансяк эрян ней ве ёно – Самарасо.
Вишка пингем ютась Сурвелесэ.
Чувтонь кудонок аштесь веле песэ.
Неть валтнэнь сёрмадынзе Анна Лачина (тейтерькс Юртайкина). Те лементь эрзянь кельсэ валморонь сёрмадыцятнень ютксто а мусак. Эсензэ кельсэ сёрмадомо Анна Лачина виензэ кармась варчнеме аволь пек умок. Теде икеле терявтнесь сёрмадомс рузонь кельсэ. Валморосонзо панжи сень, мезе кирди оймесэнзэ, мезесь эйсэнзэ талновты ды мелявтовты. Кода нетяно вере сёрмадозь валтнэнь эйстэ, Анна Лачина ойме потстонзо эзизе ёрто вечкемань ёжомарямонть се велентень, косо сон чачсь, косо ютась эйкакшпоразо. Те – Кочкурбуень Сурвелесь (Сабаевась). Школадо мейле пек одсто лиссь мирденень теке велень цёра экшс. Кавто од ломантнень – Анянь ды Федянь – эрямо кист пачтинзе Самарав, косо Лачинтнэнь семияст эрить нейгак. Се шкастонть саезь ютасть 45 иеть. Те шканть перть эрьва мезть ульнесть эрямосост, ламо-мезесь стувтовсь ды нардавсь мельстэст-превстэст. Эзь стувтово ды зярдояк а стувтови тенст тиринь велесь, кона сынст туртов пингест молемс кадовсь нурсема лавсекс ды свал карми эждеме оймест ды талновтомо седеест.
Течи минь арсетяно максомс Анна Лачинань зярыя валморонзо. Кадык сынь, паряк, аволь истя пштистэ «лаксезь ды тоцязь». Тень лангс апак вано, эйсэст маряви эсензэ сёрмадыцянть ойме коштозо, лексемазо, эсензэ талноманзо ды ризксэнзэ.
Анна Лачина
Чачома велентень
сюконямо
Чачинь-касынь Эрзянь Мастор лангсо,
Умок эрян ней – Самарасо.
Вишка пингем ютась Сурвелесэ,
Чувтонь кудонок аштесь веле песэ.
Се куринканть Цётмаровка лемезэль,
Чуросто ней савкшны пачколемс тезэнь.
Тиринь велем седейстэм а тукшны, –
Ансяк тесэ оймамо мон мукшнан.
Ледстнян, кода чийнинь пиченть крайга,
Нейгак пилесэм пичень вайгельть гайгить.
Сеняш лейсэ сестэ экшелякшнынь,
Вирев кстыйс ды пангс якакшнынь.
Тиринь велем кедьсэм кутмордаса,
Ды Мастором сюконязь паласа.
Чевте моданть коморнэзэм сайса,
Пси сельведнесэнь кенярдозь начтса.
Вана молян кудов, эль пачкодян.
Кияк а учи эйсэм, чарькодян.
Ялатеке тесэ тень пек паро.
Зяро иеть араселинь. Зяро!
Кодамо мазый кудонок икельксэсь,
Кодамо валдо велесэ менельксэсь!
Тесэ марян тетянь, авань лембест,
Превей валост ды чевте кедест.
Пиже лугась седеем кецявты.
Ашо килей ушонть валдомгавты.
Монь од порась нейгак эйсэнь терди,
Коштось ванькс – мештезэм а кельги.
Минек кудось эйсэм яла учи,
Варма вельде мелензэ тень кучи.
Вечкемадо седеем пешкели,
Зярдо чачома кудов эскелян.
* * *
Урьва
«Урьва!» – васня мерсь тень атявтом.
Мельспаросо аштян валонть кисэ.
Мейле, вечкезь, пшкадсь тень ававтом
Седейшкава монь ладямонь чистэ.
Пек одсто мирденень саимизь
Семиязост, ансяк школанть прядозь.
Тетям-авам кудозост ильтимизь,
Истя тейтерьксчим удалов кадовсь.
Эзинь машто сестэ мон эрямо,
Мирдень кедьсэ вечкезь ды сэтьместэ.
Кежей валсо маштынь мон керямо,
Томбинь ломанень седейть сеедьстэ.
Нишке Пазонтень модас сюконян,
Мирдем лангс сельмем панжинзе.
Ней сон монень сех вечкевикс ломань,
Кинь марто лиси-валги чизэ.
«Бувак-бувак,
нуцькинем»
Лавсень морыне
Бувак-бувак, нармушкинем,
Бувак-бувак, цёковнем,
Бувак-бувак, монь цецинем,
Бувак-бувак, нуцькинем.
Кодамат тон монь тантейнят,
Кодамат тон вадринят.
Мазый цецят тонь сельминеть,
Килей лопат – кудринеть.
Бувак-бувак, монь пештинем,
Удозь, куроксто касат.
Таркат лембе ды чевтине,
Тантей оннэ неезат.