Кадык свал эри «ЧИЛИСЕМАСЬ»!



А. С. Пушкин лемсэ библиотекасо ютась кенярксчинь вастовома. Сон алтавсь «Чилисема» ды «Якстерь тяштеня» эйкакшонь журналтнэнь 90 иетнень топодемантень. Тей сакшность изданиятнень теицяст ды авторост, ялгаст, вишка ды покш ловныцяст.





«Чилисема» эрзянь эйкакшонь ды од ломанень журналось кармась лиснеме 1931 иень ноябрясто. Сон лемдевсь «Якстере тештинекс». Кавто иень ютазь теизь «Пионерэнь вайгелекс». Ине Отечественной войнанть шкасто журналось эзь нолдавкшно. Одс сон кармась лиснеме 1964 иестэ «Сятко» журналонь пелькскекс. Васенце редакторокс ульнесть О.Милаева, Ф.Буртаев, М. Люпаев, Д. Адушкин, И. Тюрькин, В. Захаров, А. Щеглов.



1988 иестэ журналось кармась лиснеме башка изданиякс. Сонзэ редакторокс ладязель Н. И. Ишуткин. Те шкастонть тиражозо сехте покшоль – 4,5 тёжат экземплярт. Вейке тёжась туиль республикань томбале эриця ловныцятненень. 1991 иестэ саезь сон кармась лемдевеме «Чилисемакс».



– Журналонть 90 иетнень эйстэ комсь иетне сюлмавозь эрямом марто. Сонзэ вельмевтемазо мольсь монь сельмень икеле. Н.И. Ишуткиннэнь эрявсь ломань, кона важодсь школасо. Тердимим. Видькстан, васня арасель мелем туемс «Сяткосто» «Чилисемав». Мон колмо иеть важодинь тонавтыцякс. Ветинь немецень кель, рузонь ды эрзянь. Парсте содылинь, мезе эряви школанть туртов. Весемеде стакаль эрзянь келенть марто. Учебниктне лавшольть. Рузонь учебниктне сюпавольть, ламо эрьва кодат материалт, уроконть ютавтсак пек мельстуицясто. Зярдо кармась лиснеме «Чилисемась», мон содылинь, мезе тозо максомс. Те: ине ломантнеде, эрзянь культурадо, эрзянь историядо, кельденть, оршамопельтнеде. Весе те пек эрявсь тонавтыцятнень туртов. Мейле, прянь апак шна мерян, зярдо ардтнинь командировкава, эрсинь педсоветсэ, тонавтыцятнень пельде ульнесть ламо сюкпрянь валт «Чилисеманть» лемс. Сынь сёрмадстсть кавтонь-кавтонь экземплярт. Мекс? Вейкенть ванстыльть текстэнь кис, омбоценть – керсилизь наглядной пособиякс. Эйкакшонь журналтнэ важодить школанть лангс. Сынь кандыть покш лезэ, – кортась МР-нь заслуженной поэтэсь Р. С. Кемайкина, кона ламо иень перть важодсь «Чилисемасо» ответственной секретарекс.



«Чилисемась» – эйкакштнень туртов алкуксонь ялга. Эрьвась эйстэнек ледстни, кода вишка шкасто минь учинек сонзэ самонть, кода мельспаросо ловнынек ёвкстнэнь ды стихтнень, конатнень сёрмадызь минек кирдаж эйкакштне, школасо тонавтницятне. Ды миньгак бажинек мезть-бути сёрмалеме. Пек вечкевсть пеедькшнематне, меельце лопасо кроссвордтнэ, сканвордтнэ – сынст арсилинзе сонсь редакторось Николай Иванович. А зяро превс путомат ульнесть эрзянь келенть ды историянть коряс!



Журналонть прявт тевезэ сестэ ды нейгак – мукшномс ёроков эйкакшт, кить терявтнить виест сёрмадомань тевсэ. Сынст туртов панжозь «Толнэть» рубрикась. Ламо эйкакшонь сёрмадовкст лиснить тесэ. Ловныцятненень вечкевить «Мезе? Косо? Зярдо?», «Мазычинь вальма», «Книгань чачома чи» ды лия рубрикатне. Тесэ свал лиснить тонавтыцятнень урокост, превс путомаст, лия сёрмадовксост. «Чилисемань» автортнэстэ ламотне важодить раськень СМИ-тнесэ.



30 иеде ламо «Чилисемань» редакторокс ульнесь Н. И. Ишуткин. Эрямозо апак учо сезевсь 2021 иестэ. Сон пурнась перьканзо тевень содыця ломанть, конат поладыть седейшкава важодеме, тееме мельстуиця журналонть. Ёвтасынек сынст лемест: прявт редакторось Е. В. Барцаева (сон ламо иеть ульнесь журналонь художественной редакторокс), полавтыцязо, ответственной секретаресь Т. П. Швецова (Мокшанова), компьютерэнь наборонь операторсь В. Н. Ларькина, художественно-технической редакторось В. Н. Рузайкина, отделэнь редакторось М. П. Левщанова.



Те вастовомасонть журналтнэнь ды важодицятнень лемс ёвтазельть ламо лембе валт. Сынст ёвтызь РФ-нь Федеральной Собраниянь Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев (кучсь видеопоздоровт), МР-нь Правительствань ды МР-нь Прявтонь Администрациянь руководителень полавтыцясь Е. В. Башкирцева, МР-нь Госсобраниянь Председателень старшей советникесь И. М. Москаев, МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А. И. Карьгин, Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Ю. А. Мишанин ды лият. Журналонь теицятне казевсть Благодарностьсэ, Почётной грамотасо.



Сюкпрянь лембе валт алтавсть журналтнэнь ветерантнэнень – Р.С. Кемайкинанень, В. И. Мишанинанень, Н. Б. Голенковнень.

Сцена лангс тердевсть «Чилисемань» ды «Якстерь тяштенянь» артыцятнеяк. Те: В. И. Федюнин (сон артсь минек писательтнень малав 200 портретт!), В. А. Коровина, Е. М. Лошакова, Е. В. Колмакова, М. М. Климова.



Весе инжетнень туртов мазый морот казсть «Карусельки» морамонь эйкакшонь студиясь, «Меремчата» эйдень ансамблясь, 14 № эйдень кужонь тонавтницятне, Артём Мамаев ды Сергей Фудин.

«Чилисемась» полады кецявтомо вишка ловныцянзо, кастомо од тештинеть. Арсетяно тензэ кувака эрямо!



Татьяна Маторкина

Фототне: Э.Ретунский