Тиринь авам свал монь седейсэ

Те сёрмась сась тенек васолдо, Германиянь Эссен ошсто, эрзянь тейтеренть Татьяна Дикс пельде.
Алтави сон аванстэнь, Отяжелень райононь Сабанцеле велесэ эрицянтень Надежда Евгеньевна Слугинанень. Надежда Евгеньевна неть читнестэ тешксты юбилеензэ. Кадык те сёрмаськак карми тензэ казнекс!
«Течи, январень 23-це чистэ, чачома чинзэ тешксты монь эрямосо сехте питней ломанесь – монь тиринь авам. Те сёрманть пельде ули мелем ёвтамс покш сюкпря Пазонтень ды эстензэ, што сон ули монь эрямосонть. Иетнень ютазь кармат чарькодеме, кодашка уцяска тенек максозь, зярдо ават эри, шумбра ды тиринь ломаненть марто весе вадря. Кадык тонь чачома чистэ, авай, Пазось кази тонеть кувака эрямо, васов ильтясынзе сэредькстнэнь, тонь кудосо кадык ули уцяска ды сэтьмечи.
Монь туртов сехте питнеесь – те тонь мизолксот, варштавксот ды чевте кедеть! Иля нусмакале, иля кежиявто лангозон, мекс мон а сакшнан тонеть седе сеедьстэ. Кемть, карман гайневтеме тонеть телефонсо эрьва чистэ, кода свал, меельце комсь иетнень перть. Мон содан, кода тон учат. Тонгак содак: арасель вейкеяк чи, валске ды чокшне, зярдо бу мон а ледстневлинь тонь ланга. Тон свал монь седейсэ ды тон вейкине ломань, кона мари эйсэнь васолдояк ды чарькоди эйсэнь валтомояк. Сюкпря тонеть весементь кисэ!
Тонь тейтереть, Татьяна».