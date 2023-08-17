Яна Кудашкина: «ТИРИНЬ КЕЛЕСЬ – МОНЬ СЮПАВЧИМ»

ТЕ ФОТОГРАФИЯСОНТЬ Н.П. ОГАРЁВ ЛЕМСЭ МГУ-нь ФИЛОЛОГИЯНЬ ФАКУЛЬТЕТЭНЬ СТУДЕНТКАСЬ, МИНЕК ГАЗЕТАНЬ АВОЛЬ ШТАТНОЙ КОРРЕСПОНДЕНТЭСЬ, ЭРЗЯНЬ ЭТНОБЛОГЕРЭСЬ, ТИРИНЬ КЕЛЕНЗЭ КИСЭ ПИИЦЯСЬ-ПАЛЫЦЯСЬ ЯНА КУДАШКИНА.
МАКСТАНО СОНЕНЗЭ ВАЛ:
«Монь чачинь ды касынь эрзянь покш велесэ, конась содави масторонть келес, те – С. Д. Эрьзянь чачома велезэ. Орданьбуень Баеньбуесэ ванстыть келенть, од ломантнеяк кортыть эсь ютковаст эрзякс, мезе неень шкастонть пек кенярдовты.
Зярдо сась шка туемс ошов, сеске прынь мельс, кодамо ёнкссо улемс ёроковокс. Варчния прям волонтёрокс, лагерьсэ важодицякс, ансяк тевесь эзь сырга. Чарькодинь: те весе аволь монь. Седе сеедьстэ карминь понгонеме кенярксчис, конатнесэ тешкстыльть эрзянь раськень, коень-кирдань ды келень чить. Те монень пек вечкевиль, арсинь, мезе теемс эстеньгак тиринь келенть ванстомс-виевгавтомс. Аламонь-аламонь карминь сёрмадомо апокш ёвтнемат, валморот, ванынь: лиси а беряньстэ. Мейле жо «ВКонтакте» социальной сетьсэ теинь кулялопа, конанть лемдия «ЭРЗЯКС». Карминь путнеме эсь сёрмадовксон. Ломантненень вечкевиль ды те седеяк кепедизе мелем теемс мезеяк од, эдь те весе теи эйсэнь уцяскавокс. Ней жо чарькодян: те весе а стяко, окойники, мон муия эсь прям, муинь, косо карман касомо.
Мон а виздян эсь эрзянь раськеденть, кельденть. Те монь сюпавчим, конась максы вий ды икелев молема! Пек вечкеви оршнемс эрзянь оршамопельсэ, кодат сынь мазыйть, зяро эйсэст эрьва кодат тюст. Аволь умок сась мель теемс истямо оршамосо фотот. А кельги кенярксом потмоёжозон, лангозост ванозь, мерян: эрзянь оршамопельсэ мон алкуксонь ды сехте уцяскав.
Ялгат, тердян весень вечкемс ды а стувтнемс эсь раськенть, келенть ванстомс ды виевгавтомс, те сехте питнеесь ды эрявиксэсь».
Фотось А. Бояркинэнь