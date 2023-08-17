Саранскойсэ юты «дERZай» фестивалесь

«дЕRZай» кеврунгонь фестивалесь ютавтови Степан Эрьзя содавикс скульпторонть лемсэ Межрегиональной фестиваленть юрсо. Проектэсь теезь культурной инициативань Президентэнь грантонть вельде. Фестиваленть ушодыцянзо – Мордовиянь РСМ ды С.Д. Эрьзя лемсэ музеесь.





Мордовиянь прявт ошонтень састь Россиянь келес вете содавикс скульпторт истят оштнестэ, кода Московсто – Андрей Владимирович Балашов, Санкт-Петербургсто – Николай Александрович Карлыханов, Северной Осетиясто – Олег Андреевич Цхурбаев, Дагестансто – Далгат Сайдулаевич Далгатов ды Владимирстэ – Игорь Алексеевич Черноглазов.



Весе, кинь ули мелезэ ваномс, кода важодить скульптортнэ, тердевить Radisson Hotel икелев, конась ашти Кавказской куросо. Тосо панжадо менель ало сравтовсть скульптортнэнь шатёртнэ. Миньгак якинек варштамо, кода моли шкинемадо пештязь важодемась. Калиця чинть ало ашо известнякось кери сельметь, лангозонзо ваномскак стака, сыненст жо эряви аволь ансяк ваномс, истя жо теемс мазычи, а манявомс ды черьксэнь коряс керсемс истяшка кевенть. Ве шкасто важодить зярыя электроинструментт, эйстэдест пертьпельга сравтовить виев гайттне, мезде потомить пилетне, ушоды увномо прясь. Ашо поронь пулесь копачинзе скульптортнэнь прясто пильгес, секскак сынь важодить сельмукшсо ды респираторсо. Неяви, кода а шождасто тееви мазычись, ды ялатеке, псинть лангс апак вано, весе важодить виень апак жаля, бажить кенеремс шкастонзо анокстамс скульптуратнень, конатне мейле мазылгавтсызь С. Д. Эрьзя лемсэ музеень вальмалксонть.



Николай Александрович Карлыханов, кона пачкодсь Санкт-Петербургсто, – сехте покшось вететнень ютксто. Сон ёвтнесь миненек эсь эрямо кидензэ ды важодеманть молемадо:

– 1978-це иестэ мон прядынь Ташкентсэ институт. Вишка пингестэ саезь вечкилинь тейнеме скульптурат, васня пластилинстэ, мейле сёвоньстэ ды лия мейстэ. Лия эрямо мон а содангак, кода тень ледстневи, свал важодян скульптура марто. (те пек моли С. Д. Эрьзянь эрямонзо лангс, сонгак вишкинестэ саезь вечксь артомо ды сёвоньстэ налкшкень тейнеме – ред.).



– Косто мариде Степан Эрьзядо васенцеде?



– Мон чачинь Казахстансо, ды тосонь ялган, зярдо мон мезеяк теилинь чувто марто, монень невтнесть ташто олазь репродукцият, конатнесэ ульнесть снимазь Степан Эрьзянь пек мельстуиця скульптуранзо, ды кортасть малав истя: вана те да, те алкуксонь абунгавтыця тев! Секскак Степан Эрьзянь лемензэ мон содылия эштё школасо тонавтнемстэ. Мейле карминь содамо эрямопингедензэяк. Ды, койсэнь, вадря образования марто эрьва ломанесь содасы сонзэ лемензэ.



– Мезе лангсо ней важодтядо?



– Топавтан эрьва кодат мельть, конат сыть превс, ды вана весе эрямом перть сынст невтян скульптурасо. Вейке ды сехте прявт мелем – теемс сень, мезенть невтемс пек стака, ды, паряк, сон а невтевияк, секс мекс эйсэнзэ арась покшолма (объём). Саемга, чи ды ве, теле ды кизэ, чивалдо–сулей ды седе тов. Лиякс меремс, мирэнть чачозо, пертьпельксэнть полавтнемазо, се, мезесь а токави кедьсэ. Ды неть мельтне кандовить мейле од скульптурас. Ды, нама, эштё неть мельтне сюлмавить се тарканть марто, косо минь важодтяно. Те симпозиумсонть, конась сюлмавозь С. Эрьзянь шкинеманзо марто, улить эрзянь раськень ёнкст. Неень монь важодемам лемезэ «Ковонь пиземе», конась алтави Ковавантень. Неть мифологиянь мотивтне сюлмавить важодема тарканть (ней Мордовия) ды эсень творческой приёмтнень марто…

Эряви тешкстамс, скульптортнэ важодить аволь ансяк Россиясо, истя жо омбо масторсояк.



– Косто ускозельть неть ашо кевтне?



– Те Самара ёнксонь известняк. Ды неяви, сон пек кеме, вадря мартонзо важодемс. Самара ёно улить ламо поронь пандот. Тосонь карьертнэ сюпавт истямо известняконь породасо. Палонь пал пилязь блоктнень вачкизь ды ускизь тей. Паро, неень шкань транспортось важоди парсте, куш кодамо сталмо ускови масторонок келес…



– Зярдо кармить анокт скульптуратне?

– Президентэнь грантонть кемекстамонзо коряс, августонь 24-це чистэ весе неть скульптуратнень аравтсызь С.Д. Эрьзя лемсэ музеенть икелев, ды эрьвась, кинь ули мелезэ, несынзе минек важодеманок. Минь важодтяно ветенек ды мартонок ниле од ломанть ассистентт. Минек улить кавто кураторонок, пек паро од ломанть, конат эрьва мейсэ тенек лездыть. Ды, теде башка, лембестэ важодтяно С. Д. Эрьзянь музеень сотрудниктнень марто, конат ушодызьгак те фестиваленть, Андрей Молчановский содавикс скульпторонть марто. Ды кодамо паро, што Президентэнь грантонть вельде лиссь истямо симпозиум – пек мельстуиця ды творчествадо пештязь шка, конась сюлми эрьва кодамо региононь ломантнень эйсэ! Монень маряви, Россиясо тень эряви теемс седе сеедьстэ, седе ламо ды зярыя регионтнэва. Невтемга, те симпозиумонть мельга мон ардан Санкт-Петербургов, косо сентябрянь васенце чистэ саезь ушодови гранитэнь коряс симпозиум, конань лемезэ «Полигон пластических идей». Петербургонть перька гранитэнь карьертнэде байтяк. Ды улевель пек паро, бути тосо теемс меньгак тарка, косо бу важодевельть целанек весе масторонь скульптортнэ. Эли тоско тейневельть раськеютконь вастовомат. Кенярдовты, вере аштиця покш ломантне явить мель творчествасо палыця ломантненень ды истят вастовомат тейневить ды кармить тейневеме. Те пек паро, зярдо максови тарка топавтомс эсь мельтнень. Эдь зярыя иеде икеле весе те топавтовиль ансяк омбо масторсо, тосо свал ютавтовить пек ламо симпозиумт, ды мекс бу а теемс тень теске, Россиясо? Ды аволь чуродо весть – свал. Эдь минек весемесь тень туртов ули: эрьва кодамо материалт ды ламо творческой ломанть. Минек пек вадрят од ломаненек касыть, вана, саемга, мартонок важодиця Суриковской институтонь художниктне – цёрынетне важодить мелень кепедезь, виень апак жаля. Теке марто – те вейке-вейкень тонавтома (обмен опытом). Минь ардтнетяно, теевтяно содавиксэкс певтеме масторонок марто! Вана Саранскоесь – мазыйдеяк мазый тарка! Кодат тесэ парт ломантне, кодамо мазый архитектурась, монень тесэ пек вечкеви! Секскак эряви вастневемс ды улемс вейсэ. Вейкетьксчи (единство) – те васенце темась, конань мон кепедекшния зярыя симпозиумтнесэ. Ды те пек паро, зярдо ломантне вейсэндявить творчества вельде, кецнить тенень. Те пек эрявикс тев – ванстомс ды келейгавтомс культурань весе ёнкстнэнь!

Седе тов скульптуратнень ванномсто сельмес каявсь кавтошка метрань сэрьсэ важодемась – вейс путозь кавто кедть, конат, мерят, мезе-бути кирдить. Молинек малас ды карминек содамо, сонзэ теицясь Дагестанонь цёрась – Далгат Далгатов. Скульптуранть лемезэ «Ускользающая». Кавто кедтне стамбаро кирдить метьказ, конась меневель оляв, ды, нама, кедтне сонзэ нолдасызь… Важодеманть смустезэ сеньсэ: ломанесь ды пертьпельксэсь эрявольть вейке-вейкень ванстозь, апак покорда, ломанесь улезэ ялгакс весе эриентень…



Зярдо Далгатонь кевкстинек, косто кармась содамо Степан Эрьзядо, сон паро мельсэ ёвтнизе: «Мон тонавтнилинь Пензань художественной училищасо, косто васенце курсонь прядомадо мейле ускокшнымизь Саранскоев С.Д. Эрьзя лемсэ музеев. Седе тов монсь карминь тонавтнеме творчестванзо ды эрямо кинзэ. Минь, скульптортнэ, пек парсте содасынек весе мирэнь скульптортнэнь историяст, Кезэрень Египетэнть эйстэ саезь советской шкатнес. Зярдо чопавтят те мазычинтень, икелеть панжови допрок лия мирэнть чачозо. Бути тон сыргить те творческой кияванть, арась виеть кадомс сонзэ. Ды бути те шкастонть верьгеди мелень кепедема, сестэ, ловт, весе шкат максовлик, ансяк свал бу улемс те кепедезь ёжосонть, кадык сон вешияк ламо оймень ды рунгонь вий».



Марина Агафонова