П.КИРИЛЛОВ ЛЕМСЭ БИБЛИОТЕКАСО АПОКШ ЗАЛОНТЕНЬ ЭЛЬ-ЭЛЬ КЕЛЬГСТЬ ЛОМАНТНЕ. СЫНЬ САСТЬ МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКАНЬ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКАНТЬ ГАЛИНА МАКШЕВАНЬ ШКИНЕМАНЬ ЧОКШНЕВ, КОНА УЛЬНЕСЬ АЦАМКОВОНЬ 4-це ЧИСТЭ.
ПАРО ЛАДСО ТЕ ЧОКШНЕНТЬ ЭРЯВОЛЬ ЮТАВТОМС ЛИЯ, СЕДЕ ПОКШ ТАРКАСО. ДЫ, КЕМТЯНО, СОН ИСТЯ ЖО ПЕШКЕДЕВЕЛЬ ТЫЦ. СЕКС МЕКС ГАЛИНА МАКШЕВАНЬ ЛЕМЕНЗЭ СОДАСЫЗЬ ЭРЬВА КУВА, СОНЗЭ МОРОНЗО ГАЙГИТЬ АВОЛЬ АНСЯК МОРДОВИЯСО, ВЕСЕ РОССИЯНТЬ КЕЛЕС ДЫ СОНЗЭ ТОМБАЛЕЯК. АНСЯК МЕЗЕЯК А ТЕЯТ. ШКИНЕМАНЬ ЧОКШНЕНТЬ ЮТАВТОМА ТАРКАНТЬ КОЧКИЗЕ СОНСЬ МОРЫЦЯСЬ. КЕЛЯ, ТЕСЭНЬ ВАЖОДИЦЯТНЕ ПЕК ПАРО ЛОМАНТЬ, МАШТЫТЬ АНОКСТАМО ДЫ ЮТАВТОМО КУШ КОДАМО МЕРОПРИЯТИЯ.
Те истя улияк. П.С.Кириллов лемсэ библиотекасо важодить тевень содыця ломанть. Эсест ловныцятнень содавтыть аволь ансяк книгатнень ды сынст автортнэнь марто. Теить содавиксэкс сеть ломантнень мартояк, кинь покш путовксост эрзянь, мокшонь раськень культуранть кемекстамосо. Сынст кедьсэ сеедьстэ эрсить учёнойть, художникть ды лия профессиянь ломанть. А стувтнить тердтнемс морыцятненьгак. Ды вана ней инжекс тердезель Мордовиянь заслуженной артисткась Галина Макшева.
Сеске мерьсынек, вастовомась ютась вейке лексемасо. Сонзэ ушодызе библиотекань прявтось Н.М.Бояркина, ловнось валморо мокшонь кельсэ. Невтезель «Весе эрямом – моро» видеопрезентация. Пурнавозтнень туртов весемеде паро казнекс ульнесть моротне. Васенценть серьгедизе Галина Макшева. Мейле сонзэ вайгелентень поладовсть сехте малавикс ялганзо – Мордовиянь Народной артистканть А.Атласовань, Мордовиянь заслуженной артистканть Л.Князьковань, И.Родькинань, М.Пивкинань вайгелест. Сынь весе морсить «Келу» ансамблясо, конань марто Г.Макшева сюлмавозь ниленьгемень иеть. Кода сон понгсь тезэнь, кить ульнесть тонавтыцянзо, кодат стакачить вастневить эрямосонзо – весе теде ёвтнемстэ Г.Макшева сюкпря васняяк ёвтась Г.И.Сураев-Королевнень, кие редизе морамонь ёрокчинзэ ды тердизе «Келу» ансамбляв морамо. Те ульнесь 1979 иестэ, зярдо Галя ансяк прядызе школанзо. Се шканть те шкас мельсэнзэ кирди морыцянть авазо, конань кедьстэ библиотекасо важодицятне сайсть видеоинтервью ды невтизь весень туртов, мейсэ дивавтызь эсензэ Макшеваньгак.
Лембе валт морыцянть лемс ёвтасть Регионъютконь мокшонь, эрзянь раськень вейсэндявксонь исполкомонь ветиесь А.С.Лузгин, Саранск ошонь Образованиянь управлениянь этнокультурной образованиянь отделэнь прявтось М.М.Вельмякина, Равчирень финнэнь-угрань раськень куросо важодицясь Т.Т.Чекушова, мокшонь содавикс поэттнэ Рая Орлова, В.Нестеров. Морыцянть икелень тонавтыцязо В.А.Миронова казсь тензэ мокшонь оршамопель – икельга паця.
Моронь казне сырькаензэ туртов казсь Маша нуцьказо, кона тонавтни 31№ школасо. Эсензэ гайтев вайгельсэнзэ пурнавозтнень седеест седеяк кецявтынзе эстетической воспитаниянь центрасо тонавтницясь Кристина Бурмистрова.
Вастовомась прядозель тантей каванямкасо, конатнень пидинзе-панинзе морыцясь эсензэ кедьсэ.
Раиса ЩАНКИНА
Те истя улияк. П.С.Кириллов лемсэ библиотекасо важодить тевень содыця ломанть. Эсест ловныцятнень содавтыть аволь ансяк книгатнень ды сынст автортнэнь марто. Теить содавиксэкс сеть ломантнень мартояк, кинь покш путовксост эрзянь, мокшонь раськень культуранть кемекстамосо. Сынст кедьсэ сеедьстэ эрсить учёнойть, художникть ды лия профессиянь ломанть. А стувтнить тердтнемс морыцятненьгак. Ды вана ней инжекс тердезель Мордовиянь заслуженной артисткась Галина Макшева.
Сеске мерьсынек, вастовомась ютась вейке лексемасо. Сонзэ ушодызе библиотекань прявтось Н.М.Бояркина, ловнось валморо мокшонь кельсэ. Невтезель «Весе эрямом – моро» видеопрезентация. Пурнавозтнень туртов весемеде паро казнекс ульнесть моротне. Васенценть серьгедизе Галина Макшева. Мейле сонзэ вайгелентень поладовсть сехте малавикс ялганзо – Мордовиянь Народной артистканть А.Атласовань, Мордовиянь заслуженной артистканть Л.Князьковань, И.Родькинань, М.Пивкинань вайгелест. Сынь весе морсить «Келу» ансамблясо, конань марто Г.Макшева сюлмавозь ниленьгемень иеть. Кода сон понгсь тезэнь, кить ульнесть тонавтыцянзо, кодат стакачить вастневить эрямосонзо – весе теде ёвтнемстэ Г.Макшева сюкпря васняяк ёвтась Г.И.Сураев-Королевнень, кие редизе морамонь ёрокчинзэ ды тердизе «Келу» ансамбляв морамо. Те ульнесь 1979 иестэ, зярдо Галя ансяк прядызе школанзо. Се шканть те шкас мельсэнзэ кирди морыцянть авазо, конань кедьстэ библиотекасо важодицятне сайсть видеоинтервью ды невтизь весень туртов, мейсэ дивавтызь эсензэ Макшеваньгак.
Лембе валт морыцянть лемс ёвтасть Регионъютконь мокшонь, эрзянь раськень вейсэндявксонь исполкомонь ветиесь А.С.Лузгин, Саранск ошонь Образованиянь управлениянь этнокультурной образованиянь отделэнь прявтось М.М.Вельмякина, Равчирень финнэнь-угрань раськень куросо важодицясь Т.Т.Чекушова, мокшонь содавикс поэттнэ Рая Орлова, В.Нестеров. Морыцянть икелень тонавтыцязо В.А.Миронова казсь тензэ мокшонь оршамопель – икельга паця.
Моронь казне сырькаензэ туртов казсь Маша нуцьказо, кона тонавтни 31№ школасо. Эсензэ гайтев вайгельсэнзэ пурнавозтнень седеест седеяк кецявтынзе эстетической воспитаниянь центрасо тонавтницясь Кристина Бурмистрова.
Вастовомась прядозель тантей каванямкасо, конатнень пидинзе-панинзе морыцясь эсензэ кедьсэ.
Раиса ЩАНКИНА