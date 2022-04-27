Музеень сюпавчитне дивавтыть ды кецявтыть инжетнень



Дубёнкань райононь краеведениянь музеесь – И. Д. Воронин лемсэ республикань краеведениянь музеень филиал. Сон панжовсь 1988 иень июлень 16-це чистэ. Ансяк экспонаттнэнь ды лия курмотнень-кармотнень кармасть пурнамо зярыя иеде икеле. Течи музейсэнть мезе ансяк арась! Тосо улемстэ парсте копачават минек историянтень. Кода эри музеесь, кодат кезэрень ули-парот ды сюпавчить тесэ ванстовить – теде ёвтнетяно минек материалсонть.





– Музеенть панжомадо икеле райононь эрицятненень ульнесь «Новая жизнь» газетасо пшкадема. Эрявсть ташто ули-парот. Ломантне кандсть ламо мезть. Ды сестэ кияк эзь сёрмале экспонаттнэнь, костонь сынь, кие азорось. Сестэ истят вешемат арасельтькак. Секскак кой-конатне а содатано, косто тенек састь, – ёвтни Дубёнкань музеень прявтось Марина Викторовна Чинаева.



– Минек музейсэ весемезэ малав 10 тёжат экспонатт. Лемест весень сёрмадозь кавто кельсэ: рузокс ды эрзякс. Сынь аштить кавто этажга кото залсо. Те: этнографиянь ды материальной культурань зал; ремеслань зал; пертьпельксэнь; боевой ды трудонь славань зал; картинань галерея; прикладной творчествань зал. Ули инжетнень туртов актовой залгак, косо ютавтовить эрьва кодат вастовомат ды покш чить.



М. В. Чинаева ветнимизь музейганть, ламо ёвтнесь ды невтнесь ули-паротнеде. Неявикс таркасо аштить налешниктне, ставнятне, кудоконякстнэнь керсевкстнэ-артовкстнэ. Те – корабельной резьба. Сон вастневи пек чуросто. Музеень налешниктне ульнесть Поводелень вейке кудосо, конань 1988 иестэ калавтызь. Мезе парось, самай те шкастонть тува ардсь музеень васенце прявтось. Сон вешинзе вальмань пекстамкатнень музеев. Керсевкстнэнь тейнесть-керсесть покш лаз лангсо. Чувто ланга истямо керсемась пек мазый, ансяк стакаяк.



Тесэ ванстовить одирьвань эрямонь партне, конатнень тейнесть пекшестэ. Неень шкане истят кеме чувтот а муяткак, сынь а касыть истя покшсто. Партнень полавтызь чувтонь горобиятне, косо сырькаенек-аванок кирдсть од оршамопелест, ломань юткс лисемань паро оршамост, коцтост. Горобиятнень артсть, чентясть, вельтясть кшнисэ. Икеле горобиявтомо одирьванть ломанькскак эзть лово.

Истя жо музейсэ ули кодамонь стан.



– Районсонок эзть кадово ават, конат маштыть кодамо стансо. Кемень иеде икеле тердтнинек мастер-классонь невтеме Мария Владимировна Биушкинань. Сон невтизе эйкакштненень, кода важоди кодамонь станось. Нейгак мельсэнек ашти: сон сась, апак капша витнинзе станонь весе пелькскетнень, мейле ушодсь кодамо. Ёвтнесь, вейке чинь перть авась кодыль ансяк метрань кувалмосо коцт. Пек стака те тевесь. Сон тукшнось мартонзо нардамо, конань кодась кудосо чинь перть. Умонь шкатнестэ аватне кодыльть сёксестэ саезь тундос. Тунда ацылизь коцтонть мода лангс чипай алов. Тундонь валдо чинть ало кувать ашолгавтсть эйсэст, – ёвтни М. В. Чинаева.



Ютатано седе тов. Сельмезэнек каявсть верьга понгавтозь мазыйдеяк мазый пацят. Сынь пек умонь. Кой-конатненень сядо ды седе ламо иеть. Весе сынь фабричнойть, мануфактурнойть. Музейсэ ванстовить 35 иеть. Вейкеськак те шкас эзь ола, тюстнэ аштить теке одт ды эзть коле-каладо а шкадонть, а валдодонть. Тесэ ули французской, кубовой паця (ломантне мерить губовой), парычка-паця. Сонзэ эйсэ лиснесть мирденень. Икеле фатань таркас одирьванть прясо ульнесь паця. Кодат нолдыть ней – кортамскак а мезть. Муськемадо мейле тюсост ёми, иень ютазь истя таштоми, пряс сюлмамскак а маштови.

Нама, музейсэнть улить эрзянь авань ды цёрань оршамопельтькак. Марина Викторовна мелявты, музеень вальматне пек покшт. Кадык сынь ламонькирда эрьва мейсэ пекстазь, ялатеке юты валдо, кона колы экспонаттнэнь тюсост.



Тесэ минь несынек весементь, мейсэ важодсть пиресэ-паксясо покштянок-бабанок: улить кавто ды колмо сюрос сянгот, пелюмат, тарвазт, сока, боронат, маховой пила. А зяро сёвонень чакшт, човарт, кептереть, паргот, самоварт, утюгт, част! Ули лавсь, конань велькссэ понгавтозь кшисюрыне – истямосо андсть эйдетнень. Берёзовка велестэ музеентень макссть вишка эйкакшонь кровать. Сон лия ёнов а молиця, чаравтови. 50 иеде икеле тейтернензэ туртов тейнизе вейке мастер.



Ремеслань залсо невтевить Кобалесэ теезь венской стулт. Кода сынст тейнесть?! Нейгак а чикордыть ды а лыкить. Тесэ ванстовить бондарень инструментт. Улить истят, конатнень леместкак а содасызь. Музеень важодицятне натой пшкалесть плотниктненень. Истя жо невтеви кузнецень промыслась. Эрьва велесэ ульнесть вейке-кавто кузницят, косо тейнесть чарыть, подковат, ключт, тяпкат, граблят ды лия мезть. Теде башка, Поводелесэ ульнесь пиксэнь теемань промысла. Семиянек кодасть-тейсть мушкосто пикст.



– А те вана минек раритетэсь – фисгармония (лиякс мерить орган), – полады кортамонзо Марина Викторовна, – сон моли пианина ёнов. Потсонзо трубкат, конатнес юты кошт, улить кавто педальть. Гайгемазо моли аккордеон ёнов. Те инструментэсь теезь Чикагосо, теде лангсонзо ули сёрмадовкс. Тосто ускозь Санкт-Петербургонь музыкальной складс, косто инструменттнэ сравтовсть заказонь коряс Россиянь келес. Косто саевсь те лия ёнов а молиця экспонатось? Сонзэ кирдсь Вера Сергеевна Ястребова. Авась важодсь Дубёнкань школасо математикань тонавтыцякс, сась минек районов 1920-це иетнестэ. Прядсь Симбирскойсэ авань гимназия. Седямопеленть ускизе мартонзо. Сынст семиясо весе ульнесть тонавтыцят: Владимир Сергеевич ялаксозо, Серафима Михайловна урьваст ды эйкакшосткак.

Омбо масторонь чуданть вакссо ванстови эсенек парочись – баягине марто Саратовань гармошкась. Сонзэ муизь мелят кизна экспедициясо. Тесэ ули патефонгак, кона моры. Сынст велькссэ нусмакали репродукторось, умонь шкань радиось. Экскурсияв сыця эйкакштнестэ кияк а соды, мезе те истямось! Кортыть: сон моли палозь спутниковой тарелка ёнов. Эдь алкукс истя улияк.



Башка стендсэ ванстовить эрзянь авань кезэрень мазылгавтомапельтне. Весе сынь таргазь мода потсто, ташто калмотнестэ (могильникть). Вишка крёсттнэнь коряс содазь, сынь XVII эли XVIII пингень. Улить суркст, кедькст, ламо сюлгамот.

Эйкакштненень музейсэ пек вечкеви Пертьпельксэнь залось. Весе коллекциясь ускозель Беловежской пущасто. Районось сестэ пандсь кисэнзэ колмо тёжат целковойть. Тесэ невтевить минек таркатнесэ эриця ракшатнень ды нармунтнень нецяест: зубрань, косулянь, верьгизэнь, нумолонь, сярдонь, идем тувонь, ривезень, сезьганонь, сувозеень, вадовонь, покш пря коршонь ды лиянь. Школань тонавтницятнень туртов тесэ ютавтовить башка занятият, эйкакштне аволь ансяк содавтовить мартост, сынь кунсолыть нармунтнень сёрмадозь вайгелест.



Прикладной творчествань залсо невтевить эрзянь нардамотне. Сынь пурназь зярыя велестэ. Викшнезь рушниктне атякш марто ды сынтемест, артовксось нардамотнесэ явови, кона свадьбань, кона калмамонь, кона пазава ланга каяви. Ансяк эрьвасонть ули якстере тюс.



Тесэ артыцянть Василий Павлович Хлыновонь картинанзо. Те – профессиональной художник. Сон сась тей эрямо Новосибирск ошсто. Выставканзо эрсесть Московсояк. Артыцянть картинанзо покшт, сельмс каявицят. Сынст лангс ваномс эряви ве ёндо, ансяк сестэ неяви-чарькодеви весемесь.



Кода ютамс скульптортнэнь Филатовтнень важодевксэст вакска? Николай ды Григорий Михайлович чачсть Дубёнкань райононь Поводелесэ. Музеентень сынь казсть зярыя скульптурат.

Ней музейсэнть панжозь артыцянть Виктор Рыськинэнь выставказо. Художникесь эри Кенде велесэ. Сонзэ пек мазыйть пейзажонзо. Аволь умок эйкакштнень туртов ютавтсь артомань коряс мастер-класс, те тевесь пек тусь мелезэст!



Дубёнкань краеведениянь музейсэ пурназь покш экспозиция, кона алтави Ине Отечественной войнань участниктненень. Теде башка, пачтяви Масторлангонь васенце войнасо, Афганистансо, Чечнясо чавовозтнеде, кить ульнесть Сурань оборонительной рубежсэ ды Чернобыльсэ.



Музеень важодицятне поладыть эсь тевест. Эрьва ие сынь ютавтнить велева экспедицият: вешнить ташто курмот-кармот, сёрмалить сынст, ванстыть музеень фондтнэсэ. Мелят пурнасть сядо экспонатт. Эрьвась – казне, эрьвась кецявты сынст. Ялгат, бути тынк улить ташто курмонк-кармонк, конат тенк а эрявить – сынст учить минек музейтнесэ, косо кармить ванстомост.



Татьяна Маторкина

Фототне Э. Ретунский