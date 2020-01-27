А.С.Пушкин лемсэ библиотекасо ютась «Палт, седей! Иля сода сизема…» творческой чокшне. Сон алтавсь МАССР-нь Заслуженной писателенть, Ине Отечественной войнань участникенть П.К.Любаевень 100 иетненень.
Вастовоманть анокстызь национальной ды краеведениянь литературань отделэнь важодицятне.
Павел Кириллович тусь эрямосто аволь умок, 2013 иестэ, секскак улить ламодояк ламо содыцянзо, творчестванзо вечкицянзо, конат сакшность те вастовомантень. Поэтэсь эрясь кувака ды мельстуиця эрямо ды кадовсь весень мельс пек паро ломанекс, чевте седеекс, лездыцякс.
Лембестэ эйстэнзэ ледстнесть МР-нь Писателень союзонь важодицясь Алексей Громыхин, МР-нь культурань заслуженной важодицятне Раиса Щанкина, Тамара Баргова.
– Монгак содылия Павел Кирилловичень. Сон свал сакшнось од сёрмадыцянь семинартнэс. Пштистэ кунсолось эрьва авторонть ды ёвтылизе мелензэ. Сон шнась, эрьвантень муиль паро валт: «Тонь эйстэ мезе-бути лиси!» Ды неть чевте валтнэде кода-бути сёлмот кепедевить, седеяк чачи мелеть сёрмадомс. Сеедьстэ сакшныль «Сятконь» редакцияв. Минь сеске чарькодилинек сонзэ самонть эскельксэнзэ коряс, ютыль састо, чошк-чошк. Прясонзо шляпа, сельмесэнзэ сельмукшт, кедьсэнзэ – палкинезэ. Чамасонзо свал мизолкс. Сестэ сыре писательтненень гонорарост кандылинек кудос. Самонть кисэ сон свал максыль мезеяк ламбамо. Весе те кадовсь мельс. Истямо чевте седей ломань монень эзь саво вастомс, – кортась «Сятко» журналонь редакторонь полавтыцясь Людмила Ломшина.
– П.К.Любаевень содылия школасо тонавтнемстэ саезь. Сестэ Отяжбуень Ламбаськев Саранскойстэ сакшныльть агитбригадат. Сынст ютксо ульнесть Павел Любаев, Серафима Люлякина. Мейле мон аволь весть вастневкшнинь мартонзо, ульнинь кудосонзояк. Кода содатано, сон важодсь милициянь кадрасо. Свал ломань марто, парсте несь ломантнень ды чарькодсь, кодат сынь. Сонзэ опытэнзэ коряс важодить нейгак. Сон аволь кежень кирдиця, киненьгак берянь эзь тее, – ледстнесь полициянь подполковникесь Е.Н.Шульгов.
Сехте ламо ледстнесь поэтэнть тейтерезэ Наталья Самаркина. Инжетне мельспаросо кунсолость пейдевтиця ёвтнематнень.
– Тетям ульнесь чевте седей ломанекс, паронь арсицякс, аволь покшкавтницякс. Кирдсь ламо ялгат. Ялгаксчись сонзэ туртов ульнесь аволь стяконь валокс. Кудонок эзь эрсе чаво. Свал инжеть, ялгат, содавикст. Кирдсь паро ялгаксчи поэттнэнь-ютавтыцятнень, морыцятнень марто (саемга, М.Н.Антоновань). Пек вечксь ловномо журналт ды газетат. Бажась эрьва мезде содамс. А уш кода тетям ды авам вейкест-вейкест вансть мель! Вечкезь, лездазь, паронь арсезь… ней истя чуросто вастат, – кортась Наталья Павловна.
Алкукскак, эрямонзо перть покш вечкема ульнесь нинзэ Нина Петровнань марто. Весе ледстнесть, кода сынь свал яксесть кедте кундазь. Нина Петровна лецизе тифте. Дачасо вачкакшнось труба марто пецька, истя андсь, стявтсь пильге лангс мирдензэ.
П.К.Любаевень лиссть эрзянь ды рузонь кельсэ кемголмово пусмонзо. Эрзянь кельс сон ютавтсь А.Пушкинэнь, М.Лермонтовонь, С.Есенинэнь, Т.Шевченконь ды лиятнень произведенияст.
Татьяна МАТОРКИНА
Павел Кириллович тусь эрямосто аволь умок, 2013 иестэ, секскак улить ламодояк ламо содыцянзо, творчестванзо вечкицянзо, конат сакшность те вастовомантень. Поэтэсь эрясь кувака ды мельстуиця эрямо ды кадовсь весень мельс пек паро ломанекс, чевте седеекс, лездыцякс.
Лембестэ эйстэнзэ ледстнесть МР-нь Писателень союзонь важодицясь Алексей Громыхин, МР-нь культурань заслуженной важодицятне Раиса Щанкина, Тамара Баргова.
– Монгак содылия Павел Кирилловичень. Сон свал сакшнось од сёрмадыцянь семинартнэс. Пштистэ кунсолось эрьва авторонть ды ёвтылизе мелензэ. Сон шнась, эрьвантень муиль паро валт: «Тонь эйстэ мезе-бути лиси!» Ды неть чевте валтнэде кода-бути сёлмот кепедевить, седеяк чачи мелеть сёрмадомс. Сеедьстэ сакшныль «Сятконь» редакцияв. Минь сеске чарькодилинек сонзэ самонть эскельксэнзэ коряс, ютыль састо, чошк-чошк. Прясонзо шляпа, сельмесэнзэ сельмукшт, кедьсэнзэ – палкинезэ. Чамасонзо свал мизолкс. Сестэ сыре писательтненень гонорарост кандылинек кудос. Самонть кисэ сон свал максыль мезеяк ламбамо. Весе те кадовсь мельс. Истямо чевте седей ломань монень эзь саво вастомс, – кортась «Сятко» журналонь редакторонь полавтыцясь Людмила Ломшина.
– П.К.Любаевень содылия школасо тонавтнемстэ саезь. Сестэ Отяжбуень Ламбаськев Саранскойстэ сакшныльть агитбригадат. Сынст ютксо ульнесть Павел Любаев, Серафима Люлякина. Мейле мон аволь весть вастневкшнинь мартонзо, ульнинь кудосонзояк. Кода содатано, сон важодсь милициянь кадрасо. Свал ломань марто, парсте несь ломантнень ды чарькодсь, кодат сынь. Сонзэ опытэнзэ коряс важодить нейгак. Сон аволь кежень кирдиця, киненьгак берянь эзь тее, – ледстнесь полициянь подполковникесь Е.Н.Шульгов.
Сехте ламо ледстнесь поэтэнть тейтерезэ Наталья Самаркина. Инжетне мельспаросо кунсолость пейдевтиця ёвтнематнень.
– Тетям ульнесь чевте седей ломанекс, паронь арсицякс, аволь покшкавтницякс. Кирдсь ламо ялгат. Ялгаксчись сонзэ туртов ульнесь аволь стяконь валокс. Кудонок эзь эрсе чаво. Свал инжеть, ялгат, содавикст. Кирдсь паро ялгаксчи поэттнэнь-ютавтыцятнень, морыцятнень марто (саемга, М.Н.Антоновань). Пек вечксь ловномо журналт ды газетат. Бажась эрьва мезде содамс. А уш кода тетям ды авам вейкест-вейкест вансть мель! Вечкезь, лездазь, паронь арсезь… ней истя чуросто вастат, – кортась Наталья Павловна.
Алкукскак, эрямонзо перть покш вечкема ульнесь нинзэ Нина Петровнань марто. Весе ледстнесть, кода сынь свал яксесть кедте кундазь. Нина Петровна лецизе тифте. Дачасо вачкакшнось труба марто пецька, истя андсь, стявтсь пильге лангс мирдензэ.
П.К.Любаевень лиссть эрзянь ды рузонь кельсэ кемголмово пусмонзо. Эрзянь кельс сон ютавтсь А.Пушкинэнь, М.Лермонтовонь, С.Есенинэнь, Т.Шевченконь ды лиятнень произведенияст.
Татьяна МАТОРКИНА