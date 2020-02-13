Ютазь шкадонть апак сода иля учо уцяскав эрямо



Эсень чачома веледень – Сурвеледе книгантень, кона лиссь 2014 иестэ «Моя малая родина Сабаево (Сурвеле)» лем ало, материалонь пурнамсто а кодаль ютамс се шканть вакскаяк, зярдо минек масторсо мольсть покштояк покш лиякстомат. Сынь токизь велетненьгак.

Ве ёндо, неть лиякстоматне кенярдовтсть. Окойники, седе ламо мель кармасть явомо сёрмас содамо ды тонавтома тевентень. Эрьва велесэ кармасть панжтнеме ловнома кудот, школат, конатнень кенкшест панжадольть весенень.



Омбоце ёндо, ламо стакачить ды майсемат велень эрицятненень савсь печтямс сеть иетнестэ, зярдо кармасть тееме колхозтнэнь. Кода мольсть сестэ коллективизациянь тевтне эсень чачома велесэнь, тень содамга мелем ульнесь седе домкасто, кода кортыть, сокардамс се шканть, лангс ливтемс сень, мезенть эйстэнек сёпсть историктне, мезде эзть мере ёвтнеме икелень прявтонок. Лезкс мельга пшкадинь эсенек Центральной Государственной архивев. Арсинь тосто муемс весе сеть конёвтнень, косо кортамось молевель чачома веледень. Кой-мезе, а сёпса, архивсэ важодицятне макссть тень ванкшномс. А вана лиятнень, косо кекшезь сеть ломантнень уцяскаст, кить панезельть колхозонь теема шкастонть Сурвелестэ, эзизь невтеяк. Келя, сынь те шкас «панжома экшсэть», киненьгак а мереви варштамс эйзэст. Кой-мезе ялатеке карминь содамо ды аволь ансяк архивстэ, эсест ломантнень пельдеяк.



Марязесь, видькстан, аволь весть соракавтнизе седеем ды оймесэнь раштасть ансяк ацирьгалемат ды натой пелема. Нейгак, се шкань эрямодо сёрмадомсто, кедем а кунсолы эйсэнь, пряудемсэнь чары-вели ансяк вейкине валось: «А кеман!». Ды кода кемемс, бути вишка пингстэ саезь «андсть» эйсэнек вейкеде: «Советской властесь таргимизь урексчистэ, теимизь уцяскавокс». Киньгак превскак эзь сакшно кавтолдомс теде. Весе кеминек ды арсинек: «Советской властесь киньгак а кадсы вачодо куломо ды ёмамо, киненьгак а мери нарьгамс ломань лангсо. Советской масторсо келейстэ панжадот китне весенень. Ансяк преветь сатост, ансяк кедеть маштост…» Зярдо жо савсь варштамс се шканть лангс лия сельмсэ, ламось-мезесь стясь икеленек аволь истя, кода тонадынек арсеме.



КОСО ТЮРИТЬ, ТОСТО ИЛЯ ВЕШНЕ СЭТЬМЕ ЭРЯМО



…Тёжа вейксэсядт комсьсисемгеце ие. Кемень иеть ютасть се шкастонть саезь, зярдо изнясь революциясь. Кемень иеть теке маштыкссэ тапась масторонок эйсэ. Васня правтозель инязорось. Мейле сыремсть тюремат, вейке-вейкенень кежень пандомат. Масторсонть арасель истямо тарка, косо авольть тюре: ялга ялгань апак жаля, тетя цёра лангс, леля ялакс каршо. Косо тюрить, тосто иля вешне сэтьме эрямо. Истя ульнесь ёвтазь шкастонтькак. Масторось эль-эль таргсесь оймензэ. Ков аволить варшта, неилить яжавкст. Ков аволить моле, вастылить нужасо майсиця ломанть. А мезель ярсамс, а мейсэль оршамс рунгонть. Весемеде стакаль велесэ эрицятненень. Сынст эйсэ кайсевтсть апак лотксе. Саты ледстямс «военной коммунизманть», кона ушодовкшнось 1918 иень кизна. Се иень октябрясто нолдазель закон, кона кармавтсь эрьва сокицянть-видицянть пельде саемс «натуральной налог», лиякс меремс, сень, мезенть кис велень ломанесь тапась-яжась карязонзо апак удсе, апак оймсе, сатышкасто апак ярсне.

Седеяк лавшомсть масторонть виензэ Гражданской войнанть пингстэ. Се шкастонть а кинень ульнесь сокамс моданть: весе цёратне войнасольть.

Мейле сась 1921 иесь, конань сыре ломантне нейгак ледстнить пелезь. Се иень кизэсь, келя, коськель. Сюрось эзь чачо. Вачочись якась кудодо кудос, пильге лангсто правтсь аволь ансяк эйкакштнень ды сыретнень, шумбра ломантненьгак.



КОВ СЕДЕ ПЕК УСКАТ

ПИКСЭНТЬ, ТОВ СЕДЕ

КУРОКСТО СОН СЕЗЕВИ



Ансяк прядовсь Гражданской войнась ды ансяк кенерсть велявтомо кудов цёратне ды кундамо модаст сокамо-видеме, тесэ од государствань од прявттнэ лия «эксперимент» ушодсть ютавтнеме. Пачкодсть велентеньгак. Ушодксонть теизе ВКП(б)-нь XV съездэсь, кона ульнесь минек пингень комсьсисемгеце иестэнть. Те съездсэнть яволявтозель «велень хозяйстванть коллективизациядо ды кулачестванть каршо бороцямодо». Ладязель шкаськак. Средне-Волжской крайсэ, козонь совась Мордовияськак, колхозтнэнь тееманть мерезель прядомс колмо-ниле иес.



Васня тевтне тусть а беряньстэ. Весемесь мольсь анок планонь коряс. Вейке-кавто иес колхозс эрявсь совавтомс пеледест ламо хозяйстватнень, зяро ульнесть масторсонть. Косо кармавтозь, косо тандавтнезь, те процентэсь кастозель седеяк верев. Косо кадновсть удалов, тов кучильть лездыцят, кода тенст мерсть, «двадцатипятитысячникть». Мордовияв сындест кучозельть весемезэ 277 ломанть. Сынст лездамост вельде велетнесэ седеяк эрязкавтозель колхозов панемась. Капшавтсть Сурвелень колхозонь прявттнэньгак (колоньгеменце иестэнть сонзэ прявтокс ульнесь Василий Капитонович Киселёв). Локшось сестэ апак сизе якась акунсолыцятнень кутьмерьга, верьс ваткась сынст киськест. Ансяк а стяко мерить: ков седе пек ускат пиксэнть, тов седе куроксто сон сезеви. Почкодсь ломантнень цидярдома виесткак. Кармасть сынь мекев лисеме колхозсто. Мартост сайсть скотинасткак. Ды седе пелезь, кода бу сынст скалост-ревест одов аволизь сае «вейсэнь кардов», кармасть эйсэст печксеме. Весе масторонть келес стаданть эйстэ ве ковс эзь кадово пелезэяк. Се иестэнть таго-зярс ождятне лавшомтозельть, мезентень лездась И.Сталинэнь «Головокружение от успехов» статьязо (1930 ие). Ансяк а кувать. Ведьгевесь, кода кортыть, ушодсь яжамо одс. Ды сыргась сон порксамо-тапамо. Веле-велень апак кочксе, вейкень пес тапардынзе кевензэ алов. Эзизе стувто Сурвелентькак.



«ИМЕНИ РАБОЧИХ СССР»



«…Мордовской АССР-нь Кочкуровской райононь Сабаева велень народной депутатонь Советэнь Ленин лемсэ колхозось теезь 1929 иестэ Сабаева велень эрицятнень вейсэнь промкссост», – ловнан архивень вейке документсэнть. Ульнесь-арась истямо промкс – теде косояк апак ёвта. Сонзэ ютавтомадо протоколонтькак (зярс эзинь вешне) эзия муе. Лия документтнэнь ванкшномсто карминь содамо: колхозось васня кандтнесь истямо лем – «Имени рабочих СССР».



Кода мольсь колхозонть теемазо Сурвелесэ, архивстэ эзь саво муемс. Сеть ёвкстнэ, кодат ёвтнесть тенек школасо тонавтыцянок (кадык тоначисэ кеж а саи лангозон историянь икелень учителенек И.А.Гангеев), улема, алтазельть сенень, кода бу кекшемс коллективизациянь шкасто нолдазь а ёвтавияк кодашка зыянтнэнь, сень, кода ломантнень, кода мерить, «локшосо», кармавтозь-тандавтнезь (кодаяк аволь эсь олясо) пансть колхозс, кода вачодо морясть акунсолыцятнень, а чумотнень наксавтсть тюрьмасо ды истя седе тов. Паряк, тонавтыцятнень чумосткак теньсэ а мусыть. Сынст сынсест тонавтсть истя арсеме. Саеде историянь куш кодамо книга. Косояк, кодамояк учебниксэ тешкскак арась седе, зяро нужа ютась се шкань ломантнень прява. Истя уш мазыйстэ тосо сёрмадозь сеть шкатнеде, истя «тантейстэ каванясть» эйсэнек, ловномсто натой визькс сайтянзат сёрмадыцятнень кисэяк, эсенек кисэяк. Эсенек кисэ – седеяк пек визькс. Ансяк пайстомо ды нузякс ломантне макснить пряст кенгелемс лангсост. Сеть, мезе каить кургозост, сень нильсызьгак.



Миньгак истя эринек. Окойники, нильтякадынек, кундынек панксонь панкс таргсеме, мезе алкукс ульнесь ютазь шкасто. Весемеде парсте теде содыть, чарькодеви, сынсь ломантне, кинень савсь ютамс се качамонть пачк, эсест сельмсэ неемс, кодамо эрямос весень пачтякшнызь колхозтнэнь теемстэ.



– Тетянь ульнесть кавто алашанзо, ревензэ, вадряль кудозояк, – истя ёвтнесь эсензэ эрямодо шабранок Вера патям. Сестэ сон энялдсь а ёвтамс лемензэ, мезесь тагояк корты вейкеде: се шкасто чачозь ломантне, кода тонавтызь пелезь эрямо, нейгак эзизь ёрто ойместэст те пелеманть. – Тетянь арасель мелезэ совамс колхозс. Тень кис панимизь кудостонок, саизь весе ули-паронок. Нулань пес ливтизь. Совинек эрямо саманкас. Тостояк панимизь. Монень сестэ котошка иельть. Ялатеке эзия стувто, кода стакаль аванень ськамонзо (тетянь та-ков ильтизь). Авам максымим Майданов эйкакшонь ваномо.



– Сестэ ламонь панизь кудостост, – текеде ушодынзе ледстнеманзо лия шабранок В.Т.Ловштанов. – А васоло эйстэнек эрясь Черный Иван (истя мерсть И.Ф.Аверкиннэнь). Колхозов а совамонть кис ёртызь кудостонзо. Сон семиянзо марто совась эрямо кардос. Тостояк вырновтызь – кармасть эрямо мацтсо. Истя тейсть Алякань Ортя, Лотык Филя, Лепкинтнэнь, Яхим атя мартояк. Сынь, Чёрный ладсо, эзть сова колхозс. Сестэ истятнэнь кедьстэ саилизь паро модаст, макснильть берянь модат – Будда пандалдо. Лангозост путыльть пек покш налог. Пандылизь васень путовксонть, пельдест седеяк ламо пандовтыльть. Колхозс совицятнененьгак а тантеель. Весе, мезе трясть-кастсть, саилизь вейсэнь кардов. Скалост, алашаст, ревест, натой саразосткак…



Сабаевасо улемстэ ламонь кедьга якинь, кевкстнинь седикелень эрямодост. Ансяк аламот кить покш мельсэ ушодыльть ледстнеме. Тувталось вейке – сынь те шкас пельсть. Кода эзинек энялдо ёвтнемс сеть шкатнеде З.И.Кафтайкинань, сон эзь карма. Пелян, келя, кияк мариндерясамам, понги тень. Ильтямстонок уш панжтотсь келезэ.

– Яксесть сестэ велева. Эрьванень совсесть. Мезеть ульнесь, весементь саилизь. Каштомсо ям цюгунонтькак таргилизь неть крохобортнэ, – некетельть Зина патянь валонзо, ды кодашка сэредькс сынст ёвтамсто марявсь сонзэ вайгельсэ. Ды кода а улемс те сэредьксэнтень, зярдо эрямось истямо стакаль – «калмсояк седе паро», кода мерсь сонсь Зина патям, зярдо кудодо кудос якасть аволь костояк ве ёндо сыцят, эсеть велень ломанть ды теке вачо кискат вешнесть, мезе бу саемс-ливтемс, нельгемс-саламс? Вейкентень лемгак истямо путнесть – Кискань Пей. Се, келя, весементь, косо илязо уле кекшнезь, муилизе, эрьва ков эциль: мацтс, кудопотмарс, каськас, кардос. Мезе понгиль кедь алонзо – нулань пес пурнылинзе. Мельганзо – лиятнеяк. Сетнень лемест а ёвтасынек, эйкакшост, нуцькаст туртов апаронь а кандомга. Сабаевасо сынст апак ёвтаяк содасызь.



АРХИВЕНЬ КОНЁВТНЕ

А МАНЧИТЬ



Ёвтазенть кемевтемга таго велявтан архивень документтнэс. Сынст ютксто муинь зярыя пеняцямот, конат кучозельть СССР-нь ды РСФСР-нь Народной Комиссаронь Советэв. Кучицяст – аволь Сурвелень эрицят. Сынст сёрмадызь Краснослободской райононь Старо-Девичье велень ломанть. Ванодо, кода вейкетьстэ нарьгасть ломантнень лангсо эрьва велесэ. Пеняцицятнень ютксо вейкесь – Т.И.Мишакова. Вана мезе лангс сон пеняцясь: «…Мон крестьянкан, эрян аволь сюпавсто. Семиясон 3 ломанть, мирдем ёмась войнас, ули-паронок – 1 скалонок, 4 саразонок… Саизь кедьстэнь вейкине скалом, 2 саразон, ульнесть аламошка почтон, васоньгоморояк эзть кадо. Сакшныть эрьва чистэ ды саить, мезе кедь алост понги, натой рудазов нулатненьгак. Скалонть саизь, сынсь вешить сывель пандомс. Косто саемс? Минек ней учи вачодо кулома. Базарсто раминь пондошка зёрна, сеньгак сайсызь. Модамарентькак нельгсызь. Энялдан икеленк, яводо тенек мель»…



Лиятнень пеняцямотнестэ саинь ансяк кой-мезенть.

«…Цёрам тусь Якстере Армияв. Сынь жо састь ды саизь сонзэ вейкине пиджаконзо»; «…ливтизь скалом. Састь тенек комсешка ломанть, совасть кардазов. Кевкстинь, мезень кис сайтядо ды ков? Сынь мерить: а тонь тевесь. Каявтызь пильгестэнь кемень. Мезень кис? Монь лангс путозь налогонть пандыя весе…»; «…саизь сапонь кусканть, конань ванстынь эйкакштнень туртов»; «…цёрам кедьстэ, кона яки школав, сумкастонзо таргизь тетрадензэ»; «…сайсть 5 кескавт (мешокт), тарка ланга ацавкст, 40 алт ды тусть бригадав, тосо пидизь алтнэнь ды сэвизь. Мон ней кадовинь кшисускомовтомо ды учи эйсэнь вачодо кулома»; «… натой эйкакштнень пильгестэ картненьгак каявтызь…»



БАЯГАНЬ ЧАВОМАТНЕ АПАКОЛЬТЬ МАРЯ



Истят «тевть», содан, ульнесть Сурвелесэяк. Ютадо велеванть, кевкстинк сыре ломантнень. Сынь тенк седеяк ламо ёвтнить ды ледстясызь 1928 иентькак, зярдо Сабаевасо кепететсь цела «война» церькованть пряс антеннанть кепедеманзо кувалма. Тень каршо стякшнось весе велесь. Сыргавтыцятне – Пазнэнь кемицятне. Сынь колмо чить якасть велеванть ды тердсть весень а максомс церькованть пекстамс. Ютксост С.И.Вишнякова, П.И.Рыбакова, И.И.Дулкин нинзэ ды цёранзо марто, М.Светкина. Сынст весень мейле судясызь УК-нь 59-2 статьянть коряс. Мартост попонть Н.Д.Троицкоень, Я.Д.Рыбаковонь, кинь ульнесь эсензэ пекарнязо, косо пансь крендельть, тонавтыцянть Н.П.Кафтайкинэнь, монашкатнень М.Ф. ды М.В.Аверкинатнень. Се чистэнть, зярдо Сурвелень церькованть пряс арсесть кепедемс радиоантенна, чинь-чоп чавсть баягат. Церькова куров пуромкшность сыренек-однэк. Мольсть пазава марто, чеказь-ознозь. Вейке аванть, кие снартнесь лоткавтомс сынст, кундызь ды, «нечистый дух» валтнэнь сеерезь, кармасть вешнеме кирьгастонзо крёст. Мейле правтызь ды цють эзизь чалгсе куломс. Вана истя Сурвелесэ идесть церькованть, конадо нейгак якить легендат. Келя, сон пек мазыель, косояк апаколь чаво вейкеяк эске. Ансяк ялатеке эзь идеве. Каня, секе иестэнть, каня, седе мейле церькованть пекстызь, теизь утомокс, козонь кайсесть сюро. Баягатнень ёртызь. Косот ней сынь? Веенст мерить, кузницясо одс солавтызь, омбонст кортыть, Сеняш лейс ваявтызь – Илиишинкатнень удало таркантень. Кинень кемемс, а содан.



ТОЛСО КИРТАЗЬ ПИНГЕ



Теде мейлеяк эрямось Сурвелесэ эзь сэтьмелгадо. Вачочинть, минень-сюнонь стакачитнень пес недявсть лия зыянт. Сетнень ютксо, кинь панизь велестэ, ламот кеж кармасть пандомо. Пултасть колхозонь кардотнень, мартост палсть кудоткак. Вейке истямо пожардо ледстневи архивсэ ванстовиця конёвтнесэяк. Зярыя иень ютазь Сабаевасо сыремсь седеяк покш пожар. Те ульнесь, кортыть, 1936 иестэ. Те разнэ чумотне ульнесть кавто эйкакшт. Сынь кизна налксесть кудопрясо. Мусть кирькс пизэ, таргиксэлизь тосто нармуненть ды, нать, кедест эзь сато. Кирвазтсть сардыне, эцизь пизэнтень. Истя снартыксэльть тандавтомс нармуненть. Сельгень прамс толось нилезь нилизе олгосо вельтязь кудонть. Мейле кирнявтсь лия кудос, омбоцес, колмоцес… Сынсь эйкакштне эзть пало, та-кода кенерсть кирнявтомо. Сестэ, ёвтнить, пель веле палсь.

Се пожарось ламонь кадынзе кудовтомо. Мезеяк эзть кенере ливтеме, кардазнэк-мезнек, чочконь пес велявтсть куловокс. Кува ютась толось, тува луганаронтькак киртызе тюжа алокс, чувтотнеяк чентявсть раужо тонолокс. Кувать мейле веленть келес марявсть авардемат-лайшемат.



«ЗЫЯНОКС» ЛОВСТЬ ЭРЬВА МЕЗЕНТЬ



Шкась яла мольсь, «ведьгевесь яла яжась». Малавгалесь 1939 иесь. Вана зярдо локшонть полавтызь цётмарсо. Ды кармась якамо сон, теке злыдарь киска, ломань юткова ды вешнеме, кода сынст лемдизь, «народонь врагт». Сортовизь весень истя, теке сувтемень пачк нолдызь. Мезть прыльть алов – сетнень тов, косо «тамбовской верьгизэсь» тенст ялга. Эрьва пельде тов усксть, эрьва ёндо пансть. Ютксост ламольть Сурвелестэяк. Зярольть весемезэ? Кие ловинзе? Сестэ а зярдоль ловомс. Весе сынь чумондозельть «народонть каршо теезь зыянонть» ды «Родинань миеманть» кис. «Зыянокс» ловсть эрьва мезенть. Друк а мазыйстэ варштават эли мезеяк а истя мереват шабрат икеле, кона умок уш пейть пори лангозот. Шабрась илязо понго апаро ойме. Понгиндеряй истямо, секень вант, ёвтазь валот-пеняцямот пачтясынзе «ков эряви». Сестэ учок вень инжеть. Совильть кудозот лаз коня зырыя цёрат, стявтылидизь видьстэ тарка лангсто ды саилидизь тов, косто а весе велявтнесть мекев. Истя эли аламодо лиякс сайсть весень, кить эзть машто келень сускозь эрямо, кить чуродо весть манявсть ды чамдызь потмовалост ялга-оя марто вейсэ симемстэ. Неть ломантне эсест кедьсэ эцизь пряст узере алов. Вана кода сеть иетнеде кортась вейке сыре ломань: «Кенерят шабрадот икелев кенгелемс лангозонзо, идесак прят, а кенерят ды шабрась икельдятанзат – ёмить». Аволинь кеме неть валтнэс, аволинь варшта сеть иетнестэ репрессировазтнень «тевтнес».



«Родион Игнатьевич Калачин, – ловнан вейкесэнть, – чачсь 1891 иестэ Мордовской АССР-нь Кочкуровской райононь Сабаева велесэ». Сонзэ чумондызь, неицянзо валост коряс, сень кис, мекс сон, «Ленинэнь портретэнзэ лангс невтезь, мерсь: «Вана кие минек нарьгицянок».

Лиясь, П.Н.Горбунов, тюрьмас прянзо пекставтызе вана неть валтнэнь кис: «Саиндерясамизь фронтов, ялатеке а молян. Кирнявтан поездстэ ды велявтан райвоенкоматов…»



Сынст ютксто муят истяткак, кинь васоло таркав «верьгизэнь андомо» панизь сень кис, мекс таргамс сезсть конёвпанкс газетасто, косо печатазель Сталинэнь фотографиязо.

Кияк а соды, мезень кис тюрьмань эземть ёзасть, кортыть, Чошок, Трямынкань Охатя, Куликинкатне, Денинкань Петя, Крёлатя ды ламо лият. Удозь-аштезь каштом лангсто таргизь ды кияк а соды ков ильтизь Е.С.Вишняковонь, конанень сестэ мольсть сизьгемень иетнень малава.

Киска эземс, лиякс а мерьсак, ёмасть ламо лияткак. Пароль бу сынст весень лемест сёрмадомс покшсто ды понгавтомс неявома таркас. Кадык содыть, мезень кис сынь максызь эрямост. Кой-конатнень лемест ёвтасынь. Неть: А.Ф.Куслин, И.И.Инин, А.С.Пахомов, Д.И.Рыбаков-Кузнецов, В.А.Карпов, Ф.С.Аверкин, Я.И.Вишняков, Г.Г.Цыпкайкин, М.С.Корнишкин, М.Ф.Аверкина, Е.С.Байгушкин, Д.З.Малов ды ламодояк ламо лият. Ёвтынь ансяк сетнень лемест, кинь лангсто валгстызь чумонть. А зяро эйстэст кадовсть апак редя? Сеть иетнестэ, кортыть, ГУЛАГ-со ды лия тюрьматнесэ ёмасть зняро ломанть, зяро эзть маштово Ине Отечественной войнасояк. Зяро пингеть эри мода-масторось, кодат ансяк вармат-даволт эзть юта пачканзо, ялатеке истят майсемат, нужат-горят ломантне эзть сода зярдояк.

Раиса Щанкина