МАРИЗЬ КЕМАЛЬ: «БАЖАН СЮПАЛГАВТОМС ЭРЗЯТНЕНЬ…»

Течи, умарьковонь 13-це чистэ 70 иень юбилеензэ тешксты эрзянь авась, поэтессась Маризь Кемаль – Раиса Степановна Кемайкина.
Чачсь сон 1950 иестэ Чаунзабуень Вишка Маризь велесэ сокицянь-видицянь семиясо. Колмо цёра ютксо сон ськамонзоль тейтернесь. Школань прядомадо мейле покш мелезэль улемс артисткакс. Ансяк тетязо эзь кунсолояк, кармавтсь улемс тонавтыцякс. Сестэ од тейтересь мольсь тонавтнеме Н.П.Огарёв лемсэ университетэнь филологической факультетэв.
Вузонть прядомадо мейле Раиса колмо иеть важодсь эсест велень школасо: ветясь рузонь, немецень ды эрзянь кельтнень. Мейле мекев велявтсь Саранскоев. Важодсь «Эрзянь правдасо», А.С.Пушкин лемсэ библиотекасо, «Сятко» журналсо. 1989 иестэ саезь 2008 иес – «Чилисема» журналсо ответственной секретарекс.
Васенце стихензэ кармасть лиснеме 1980 иестэ саезь. Сестэ сон ушодсь яксеме од сёрмадыцянь семинартнэс-вастовоматнес. Творчествасо ламо лездась тензэ А.К.Мартынов сёрмадыцясь. 1987 иестэ лиссь «Маней васолкст» стихень вейсэнь пусмось, козо совасть сонзэ ламо стихензэ. 1988 иестэ лиссь «Лавсь» стихень васенце пусмозо. 1994 иестэ – «Штатол» пусмось, 2007 иестэ – «Ашо нармунть», 2013 иестэ – «Масторов нолдасынек сюкпрянок…». 1996 иестэ саезь – Россиянь Писателень союзонь член.
Стихензэ теевсть морокс. Сынст морыть минек артисткатне – Анна Атласова, Татьяна Шулубина, Елена Алышева ды морамонь ансамблятне. Ламот стихтнень лангс музыканть сёрмадызь содавикс музыкантось В.Ромашкин, композитортнэ Г.Вдовин, Н.Митин. Сехте содавикс моротнень ютксо – «Косат эно тон?», кона теевсь хитэкс, сонзэ морси Анна Атласова, «Колмо штатолт Пазонтень кирвазтян», «Вечкемань сэдь» ды лият.
Раиса Степановна, стихте башка, покш мель явсь эрзянь фольклоронь, историянь, коень-кирдань тонавтнемантень. Истя, нолдась «Ёвксонь кужо», «Сынь ульнесть эрзят» очеркень пусмо, косо пачтясь эрзянь раськень содавикс ломантнеде, «Вечкевикс морот» пусмо. Сёрмадсь покш статьят культурадо, религиядо, эрзянь койтнеде-кирдатнеде.
– Весе, мезе монь эйсэ ули эрзянь, путозь авань пельде. Кадык сонензэ эзь саво якамс школав, ялатеке содась пек ламо мазый лайшемат, озномат, превей валмеревкст, домка смустень ёвтамот, парявтнемат… Пельдензэ маринь мазыйдеяк мазый Килангов ливтемань озксонть, Покштянень-покшаванень пшкадеманть, Ведьбрянь озксонть, кодамокс эрзятне эсь потмо варштавкссост несть Куломанть. Тетянь-авань кувалма мон ломанесь пек уцяскаван. Сынь зярдояк эзть кортне чаво валт «воспитаниядо», пингест перть стакасто важодсть ды апак фатя, юткова-варява путсть минек седейс се мазычинть, кона ванстовкшнось эйсэст мезеяк лангс апак вано, – ёвтни Раиса Степановна.
1989 иестэ пурназель «Вельмема» ушодыцянь группась, сон мейле лемдезель «Масторавакс» ды ульнесь культурно-просветительской вейсэндявксокс. Раиса Степановна ульнесь васенце секретарекс. Пурнась «Эрзява» эрзянь авань движения, «Ламзурь» фольклорно-этнографической ансамбля. Дивазеват, кода кенерсь эрьва ков? Косто сайнесь вийть? Истямокс уш чачсь. Оймамонь а содыця. Весементь парсте теиця-топавтыця.
Тонадсь эрзянь палянь викшнеме-стамо. Ней уш а лововияк, зяро оршамот стась эстензэ ды лиятненень. Тедеде топавтовсь умонь бажамозо: лиссь «Котова таргазь монь палям…» викшнемадо книгазо, кона комсь иеть эзь нолдаво. Тосо Раиса Степановна тонавты ды максы викшнемань урокт. Мезесь а чарькодеви, мереви пшкадемс эстензэ, те эрзянь авась мельспаросо толковасы, кода ды мезе, кода а теемс ильведькст. Сон зярдояк а сизи ёвтнеме минек кезэрень оршамотнеде.
– Эрзянь оршамотне ульнесть «кортыцят», информациянь кандыцят. Викшнезь тешкстнэнь коряс содавиль, кодамо буень-раськень те ломанесь. Бути прясонзо прясуре, сон тейтерь; бути панго, сон мирдень экшсэ ава; бути пангонть удалга пацясь ашо – аванть чачтнема шказо ютась, те сыречинь панго. Оршамотнесэ сехте вастневиця тюстнэ – ашось, якстересь ды раужось. Пулаенть авантень эзь мереве каямс ломань ютксо, свал эрявсь улемс пулайсэ, сынь паксясо важодильтькак пулайсэ, кодамо пси илязо уле, – пачти эрзянь авась.
«Чилисема» журналсо важодезь, Маризь Кемаль ламо мель явсь эйкакштненень. Сон вешнесь сёрмадыцятнень ютксо «сяткинеть», мукшнось сынст ды лездась сёрмадома тевсэнть, тонавтсь, путсь превс, мукшнось кель-вал эрьванть марто.
Сонензэ нейгак пшкалить тонавтыцятне, журналисттнэ, культурань сферасо важодицятне лезкс ды превс путома мельга. Киньгак а кады мельтеме.
– Кортыть, ломаненть эрямозо явови колмо пельксэв: васенце пельксэнть сон эри эсензэ туртов, омбоценть – малавиксэнзэ-семиянзо, колмоценть эрясы раськензэ туртов. Эсень эрямом яван кавто пельксэв: таштамонь ды максомань. Васняяк ломанесь ташты превть, а уш зярдо касы, кенери, ули мезе максомс лиянень. Мезе содан, мезе кенеринь пурнамс эрзянь раськенть пельде – бажан максомс, сюпалгавтомс эрзятнень. Бути тон мезес-бути тонадыть – эсеть потс иляк калма. Макст лиянень, лияненьгак пачкодезэ, – ёвтни Р.С.Кемайкина.
АВАНЕНЬ
Ледсть мелезэм эйкакшпингень
читне:
Пейди чизэ, тон мизолдат, авай…
Ливтясь шкась, ды ютазь стака
китне
Тея яннэкс таргавсть тонь
конява.
Ледсь мелезэм минек ташто
кудось:
Лембе каштом, пазават уголсо…
Эзем песэ сыре псакась удось,
Кундсесь чеерть онстонзо
утомсо.
Стясть икелем велесь, пакся
тингесь,
Школав кись, конань васенцекс
лован.
Сонзэ ютазь, прядовсь эйдень
пингесь,
Ды марявсь тень: кистэнь
а кадован.
…Таго тундось азоравакс совась,
Чадыведьсэ телень салонть
шлизе.
Ансяк мекс, авай, а солси ловось,
Кона умок тиринь прят
вельтизе?
Аволь умок сась паро куля. Маризь Кемальнень макссть «МР-нь заслуженной поэт» лем.
Чачома чи марто, Раиса Степановна! Уледе шумбра, уцяскав, кадык кодаткак стакачить а токшетядызь!
Татьяна МАТОРКИНА